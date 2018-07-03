В российских школах появится система распознавания лиц
Мало нашим школьникам охраны, металлодетекторов и камер наблюдения – теперь в школах появится ещё и система распознавания лиц. Об этом сообщило Министерство просвещения.
- Главной нашей целью является безопасность, - отметила министр Ольга Васильева. - Сейчас у нас есть десятки вариантов охранных систем, но система идентификации по лицу - не только надежная, но и дешевле, чем многие другие.
Внедрение такой системы, по словам министра, станет частью большого проекта "Цифровая школа", в рамках которого ученики и педагоги уже перешли на электронные дневники и пропуска, а также (пока частично) на электронный документооборот.
Разговоры об усилении мер безопасности появились ещё в прошлом учебном году на волне "колумбайна" – стрельбы в нескольких российских школах. Однако, в большинстве случаев, нападавшими были ученики или выпускники. Так что конкретно в таких случаях система распознавания лиц панацеей едва ли станет.