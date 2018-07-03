2018-07-03T11:41:34+03:00
Общество

В российских школах появится система распознавания лиц

Министр просвещения считает, что это дешевле традиционных систем безопасности
Ксения КОНЮХОВА
Поделиться:
Ольга Васильева : Сейчас у нас есть десятки вариантов охранных систем, но система идентификации по лицу - не только надежная, но и дешевле, чем многие другиеОльга Васильева : Сейчас у нас есть десятки вариантов охранных систем, но система идентификации по лицу - не только надежная, но и дешевле, чем многие другиеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Мало нашим школьникам охраны, металлодетекторов и камер наблюдения – теперь в школах появится ещё и система распознавания лиц. Об этом сообщило Министерство просвещения.

- Главной нашей целью является безопасность, - отметила министр Ольга Васильева. - Сейчас у нас есть десятки вариантов охранных систем, но система идентификации по лицу - не только надежная, но и дешевле, чем многие другие.

Внедрение такой системы, по словам министра, станет частью большого проекта "Цифровая школа", в рамках которого ученики и педагоги уже перешли на электронные дневники и пропуска, а также (пока частично) на электронный документооборот.

Разговоры об усилении мер безопасности появились ещё в прошлом учебном году на волне "колумбайна" – стрельбы в нескольких российских школах. Однако, в большинстве случаев, нападавшими были ученики или выпускники. Так что конкретно в таких случаях система распознавания лиц панацеей едва ли станет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ксения КОНЮХОВА

 
Читайте также
Новости 24
Россиян чаще всего штрафуют за превышение скорости
Российским военным выдали «умные часы» для охраны объектов
Больше всего зрителей посетили фан-зону на Воробьевых горах
РЖД не планирует отказываться от плацкартных вагонов
Коммунальные услуги свяжут с ГЛОНАСС
Долги россиян перед банками выросли на 26% с начала 2018 года
ФБР подключилось к расследованию обмена данными между Facebook и Cambridge Analytica
Биометрические параметры привяжут к SIM-картам
Ученые рассказали, почему в день нужно выпивать шесть чашек кофе
Шестеро индийцев погибли при падении внедорожника в реку в Непале
Власти Таиланда рассказали о состоянии обнаруженных в пещере 12 школьников
В Средиземном море потерпела крушение лодка с мигрантами
Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе дифтерии на Украине
Украинский политик рассказал, как Киев смог бы избежать потери Крыма
На Украине пригрозили арестом акций «Северного потока – 1»
В России вступили в силу поправки в закон о вождении в пьяном виде
Трамп призвал лидеров четырех стран НАТО увеличить расходы на оборону
GxP-саммит по повышению престижа профессий в фармотрасли пройдет в Сочи
Россия завершила государственные испытания дальнобойной ракеты для ЗРК С-400
Арбитраж в Стокгольме поддержал «Газпром» в споре с польской PGNiG