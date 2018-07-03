2018-07-03T13:19:47+03:00
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Водителей на алкоголь проверят по крови

Так уж вышло, что именно к 82-й годовщине со дня образования Госавтоинспекции в России заработал новый метод выявления пьяных за рулем
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Набрать из вены 15 мл крови в две пробирки на 10 и 5 мл теперь сможет представитель любой организации, имеющей лицензию на меддеятельностьНабрать из вены 15 мл крови в две пробирки на 10 и 5 мл теперь сможет представитель любой организации, имеющей лицензию на меддеятельностьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Если вы по этому поводу решили пропустить рюмочку-другую перед выездом, знайте: заработала поправка в законодательство, согласно которой степень опьянения водителей будут определят по анализу крови.

- Водитель должен быть трезв. Но если инспектор заподозрит, что тот выпивший, то попросит «дыхнуть в трубочку». Алкометр должен показать не более 0,16 мг алкоголя на 1 л воздуха. В случае несогласия водителя с результатом, его направляют на медосвидетельствование к врачу на анализ мочи. Если же водитель без сознания или притворяется, или по каким-то причинам не может в течение 30 минут сдать биоматериал - у него возьмут на анализ кровь. Административная ответственность наступит, если выявится наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, - пояснили в МВД России.

0,3 грамма спирта на один литр крови - это 50 граммов коньяка или водки, 200 граммов вина или 500 граммов пива. Расчет приблизительный - для среднего мужчины. Если вы хрупкая дама - делите цифры пополам.

Набрать из вены 15 мл крови в две пробирки на 10 и 5 мл теперь сможет представитель любой организации, имеющей лицензию на меддеятельность. В законе сказано: место прокола медик должен обработать дезинфицирующим раствором, который не содержит спирта. Эту норму прописали в законе после дела «пьяного» мальчика. Тогда эксперты после ДТП нашли в крови ребенка дозу алкоголя, поразившую даже их.

Отказаться от освидетельствования на алкогольное опьянение или медосвидетельствования можно. Но за этим - суд. Машина - на спецстоянку, а вы - на полтора-два года без прав и со штрафом на 30 тысяч.

По данным ГИБДД, в 2017 году по вине пьяных водителей произошло более 16,2 тысяч аварий. Погибли более 4,6 тысяч человек, 22 тысячи пострадали.

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