Мария Шукшина получила результаты ДНК-теста: «Это наш ребенок»

СЕГОДНЯ 13:44 2018-07-03T13:46:31+03:00

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Кажется, скандальная история, которая развернулась между Фрейей Зильбер и сыном Марии Шукшиной – Макаром Касаткиным, подходит к концу. Несмотря на то, что сам Касаткин отрицал отцовство ребенка своей бывшей девушки, результаты ДНК-экспертизы показали, что именно он биологический папа маленького Марка-Адама. Об этом рассказала сама Мария Шукшина.

«Вот и наконец-то все прояснилось. Для всех друзей, недругов, и просто любопытствующих: только что мы получили результаты генетической экспертизы, проведенной в Федеральном учреждении медэкспертизы. Мы не любим быть голословными и многословными, мы ждали фактов. Результат показал, что ребенок наш. И мы очень этому рады ! Алименты Макаром в установленном законом порядке будут выплачиваться регулярно. Мало того, мы бы хотели,чтобы ребенок воспитывался в нашей семье, но это только в том случае, если мама ребенка сама нам отдаст его. В нашей стране все права на стороне матери» – заявила Мария.

Имя Фрейи Зильбер стало известно общественности осенью прошлого года. В эфирах многочисленных ток-шоу молодая женщина рассказывала, что она жила гражданским браком с сыном Марии Шукшиной. Однако, однажды, у них вышла крупная ссора, после чего Фрейя вызвала полицию и написала заявление на Макара. Следователям она заявила, что он занимается продажей запрещенных препаратов, а также избивал ее. Макар комментировать эту ситуацию не стал, однако, после случившегося поменял ключи в квартире и выставил беременную экс-возлюбленную из дома. В апреле Фрейя родила мальчика Марка-Адама. Молодая мама требовала, чтобы Мария и Макар признали ее ребенка и помогали финансово. Шукшина пошла навстречу экс-невестке и провела ДНК-тест.

Фрейя Зильбер стала известной общественности осенью прошлого года, когда рассказала, что жила гражданским браком с сыном Марии Шукшиной Фото: Первый канал

Ранее Мария сообщала поклонникам, что не отказывается помочь ребенку Зильбер, даже если младенец не от Макара.

«Ох, как же не хочется использовать свою личную и единственную страницу для обращения к Фрейе, но другого способа, видимо, нет. Фрейя, если вы действительно хотите решить для себя волнующий вас вопрос, пожалуйста, не игнорируйте звонки адвоката, представляющего интересы моего сына Макара. Вот уже неделю вы и ваш адвокат не можете или не хотите связаться с ним, не можете или не желаете дать своего согласия и определиться с местом и временем проведения генетического исследования, ДНК. Адвокат Макара предложил вам на выбор пять как государственных, федеральных, так и коммерческих медицинских лицензированных организаций, где проводят соответствующие исследования и экспертизы», – сообщала Мария.

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