Колумбия - Англия. 3 июля 2018: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018

СЕГОДНЯ 14:30 2018-07-03T14:37:39+03:00

Англия сыграет с Колумбией в Москве на стадионе "Спартак". Фото: REUTERS

Футбол, матч Колумбия - Англия 3 июля 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 июля 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018

Изменить размер текста: A A

Сборные Колумбии и Англии в Москве на стадионе "Спартак" 3 июля сыграют последний матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. По итогам этой встречи будет определен последний участник четвертьфиналов ЧМ-2018. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Колумбия - Англия.

Статистика личных встреч Колумбия - Англия 3 июля 2018

Пять раз между собой играли Колумбия и Англия. Трижды побеждали британцы, а дважды был ничейный исход игры.

Прогнозы на матч Колумбия - Англия 3 июля 2018

Сборная Англии - чуть более приемлемый фаворит поединка против Колумбии.

Трансляция матча Колумбия - Англия 3 июля 2018

Трансляция матча Колумбия - Англия 3 июля 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ в 21:00 по московскому времени.