Колумбия - Англия. 3 июля 2018: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018
Сборные Колумбии и Англии в Москве на стадионе "Спартак" 3 июля сыграют последний матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. По итогам этой встречи будет определен последний участник четвертьфиналов ЧМ-2018. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Колумбия - Англия.
Статистика личных встреч Колумбия - Англия 3 июля 2018
Пять раз между собой играли Колумбия и Англия. Трижды побеждали британцы, а дважды был ничейный исход игры.
Прогнозы на матч Колумбия - Англия 3 июля 2018
Сборная Англии - чуть более приемлемый фаворит поединка против Колумбии.
Трансляция матча Колумбия - Англия 3 июля 2018
Трансляция матча Колумбия - Англия 3 июля 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ в 21:00 по московскому времени.
Колумбия - Англия.