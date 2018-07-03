Девушка прилетела к другу за 6000 км ради игры в салочки.

СЕГОДНЯ 16:10 2018-07-03T17:06:56+03:00

Из-за высоких цен Джорджина взяла билеты туда-обратно на один и тот же день Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Джорджина Уилкинсон любит детскую игру в салочки. А еще она любит своего друга, поэтому ради него она пролетела шесть тысяч километров, чтобы продолжить когда-то начатую игру и осалить его. Для осуществления коварного плана девушка привлекла родственников своего друга. По традиции, рассказывать ему о затевающейся шутке было нельзя. Дрю Макьюэн до последнего не понимал, в чем дело, пока Джорджина не коснулась его плеча и, заливаясь коварным смехом, сразу убежала.

Семья Дрю подстроила свои планы под его подругу и назначила крестины племянницы на 22 июня — в день ее прилета, когда младший Макьюэн точно будет дома. В середине празднования родственники предложили сделать групповое фото на память, но на заднем плане у цветов сидел садовник. Выгнать с кадра его должен был Дрю. Как только он подошел к «рабочему», тот встал, осалил его и, заливаясь хохотом, убежал. Растерянный Дрю еще несколько секунд смотрел вслед, пытаясь осознать произошедшее и убедиться, даже не пытаясь скрыть шок и счастье - неожиданным «садовником» является его подруга Джорджина Уилкинсон.

«Всего нас 10 человек, и мы играем в салки уже шесть лет. Но со временем мы разъехались по всему миру, от Сиднея до США. По правилам ты не можешь осалить человека, который осалил тебя, и ещё надо сразу же убежать» — рассказала Джорджина Уилкинсон изданию Unilad.

Джорджина и Дрю познакомились во время поездки по студенческой программе в Китае в 2010 году. В тот момент и появилась идея игры в международные салки. После осаливания, по правилам, нужно сразу убежать, несмотря на то, что осалить в ответ тебя не могут. Разлетевшись по миру, друзьям стало играть труднее, но Джорджина Уилкинсон показала, что все возможно, если действительно захотеть.

По признаю Уилкинсон, полеты получаются дорогими, поэтому она ждала наиболее выгодное предложение, даже если в итоге и пришлось сделать пересадки в Нью-Йорке и Лондоне. Из-за высоких цен Джорджина взяла билеты туда-обратно на один и тот же день, и в итоге после игры в салочки друзья не успели пообщаться — Уилкинсон должна была спешить на рейс, чтобы вернуться домой.