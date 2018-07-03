2018-07-03T17:06:56+03:00
Общество

Девушка прилетела к другу за 6000 км ради игры в салочки

После сюрприза с осаливанием ей сразу же пришлось бежать на рейс домой [видео]
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Из-за высоких цен Джорджина взяла билеты туда-обратно на один и тот же деньИз-за высоких цен Джорджина взяла билеты туда-обратно на один и тот же деньФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Джорджина Уилкинсон любит детскую игру в салочки. А еще она любит своего друга, поэтому ради него она пролетела шесть тысяч километров, чтобы продолжить когда-то начатую игру и осалить его. Для осуществления коварного плана девушка привлекла родственников своего друга. По традиции, рассказывать ему о затевающейся шутке было нельзя. Дрю Макьюэн до последнего не понимал, в чем дело, пока Джорджина не коснулась его плеча и, заливаясь коварным смехом, сразу убежала.

Семья Дрю подстроила свои планы под его подругу и назначила крестины племянницы на 22 июня — в день ее прилета, когда младший Макьюэн точно будет дома. В середине празднования родственники предложили сделать групповое фото на память, но на заднем плане у цветов сидел садовник. Выгнать с кадра его должен был Дрю. Как только он подошел к «рабочему», тот встал, осалил его и, заливаясь хохотом, убежал. Растерянный Дрю еще несколько секунд смотрел вслед, пытаясь осознать произошедшее и убедиться, даже не пытаясь скрыть шок и счастье - неожиданным «садовником» является его подруга Джорджина Уилкинсон.

«Всего нас 10 человек, и мы играем в салки уже шесть лет. Но со временем мы разъехались по всему миру, от Сиднея до США. По правилам ты не можешь осалить человека, который осалил тебя, и ещё надо сразу же убежать» — рассказала Джорджина Уилкинсон изданию Unilad.

Джорджина и Дрю познакомились во время поездки по студенческой программе в Китае в 2010 году. В тот момент и появилась идея игры в международные салки. После осаливания, по правилам, нужно сразу убежать, несмотря на то, что осалить в ответ тебя не могут. Разлетевшись по миру, друзьям стало играть труднее, но Джорджина Уилкинсон показала, что все возможно, если действительно захотеть.

По признаю Уилкинсон, полеты получаются дорогими, поэтому она ждала наиболее выгодное предложение, даже если в итоге и пришлось сделать пересадки в Нью-Йорке и Лондоне. Из-за высоких цен Джорджина взяла билеты туда-обратно на один и тот же день, и в итоге после игры в салочки друзья не успели пообщаться — Уилкинсон должна была спешить на рейс, чтобы вернуться домой.

Девушка прилетела к другу за 6000 км ради игры в салочки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Кто снабжает Россию самоцветами: корреспондент «КП» отправился на поиски «вольных каменщиков»
Возможно, это лето станет последним для многочисленной армии уральских хитников, как тут называют незаконных добытчиков самоцветов,"Комсомолка" решила встретиться с этими людьми, чтобы понять чем и как они живут [фото, видео]
Новости 24
В США приспустят флаги в память о погибших при стрельбе в Мэриленде журналистах
Комитет Госдумы поддержал законопроект о ликвидации роуминга
Каир, Бангалор, Бухарест — самые дешевые города для переезда
Тайские школьники могут провести в затопленной пещере еще четыре месяца
Сбившему беременную москвичку Михаилу Исаханову предъявлены обвинения
В Грузии задержан подозреваемый в убийстве российского летчика в Сирии
Отец Джона Оби Микела был похищен за несколько часов до решающего матча с Аргентиной
Американские конгрессмены пригласили делегацию Госдумы в США
Красовский не собрал достаточно подписей для участия в выборах мэра Москвы
Стрельба в здании торговой палаты Турции: погиб один человек
В июне Фонд национального благосостояния увеличился на 23,2%
ЕСПЧ обязал Россию погасить задолженность СССР по облигациям
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
В России запустят мобильное приложение для проверки лекарств
Госдума приняла закон о восстановлении вырубленных лесов
Глава Европарламента предрек «библейское переселение народов»
Госдума одобрила снижение акцизов на бензин и дизельное топливо
На Украине готовы рассмотреть возможность передачи Вышинского России
«Все идет хорошо»: Трамп заявил, что он смог предотвратить войну с КНДР
Рособрнадзор: средний балл ЕГЭ в 2018 году увеличился
"Выражаем протест": В Швеции основали альтернативную Нобелевскую премию по литературе‍
Порошенко объявил о планах Украины вступить в ЕС до 2025 года
Отец премьер-министра Польши назвал мелочным снос советских памятников
"Дитя эпохи конфронтации": Песков об отношении России к НАТО
Песков не стал комментировать сообщения о просьбе Болтона к Путину повлиять на Иран в Сирии