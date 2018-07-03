Камбала - рыба гибкая, вкусная и полезная

СЕГОДНЯ 17:40 2018-07-03T17:38:37+03:00

Морскую хищницу каждый узнает по двум глазам на одной стороне плоского тела. Цена приемлемая, но занимает в нашем рационе несправедливо малую долю

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Представители семейства камбаловых ведут лежачий образ жизни. Вместо дивана - донный грунт. На нем рыба провела так много времени, что ее незрячий бок со временем атрофировался и посветлел. Благодаря биологической гибкости они успешно акклиматизировались вдоль всего побережья Евразии и во внутренних морях - Черном, Азовском, Каспийском и Средиземном, в умеренном климате Балтики, Северного и Норвежского морей. Многие виды приспособились к малосоленой и даже пресной воде рек. Но особенно богаты камбаловыми холодные окраинные участки Тихого и Северного Ледовитого океанов - Карское, Чукотское, Японское, Берингово, Охотское, Баренцево моря.

Камбала живет 25 - 30 лет. Ее легко узнать:

• плоское тело-тарелка в окружении удлиненного спинного и заднепроходного плавников с многочисленными лучами;

• близко расположенные выпуклые глаза;

• косой рот с острыми зубами;

• темная зрячая сторона с хорошо развитой жаберной крышкой и мелкой плотной чешуей;

• светлый слепой бок с прочной шершавой кожей.

Морская курица

- У мяса камбалы упругая нежная белая текстура и сладковатый вкус, - говорит врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Людмила Денисенко. - Из-за особенностей формы при разделке получается не пара, а четыре филейных части. Из-за вкусовых качеств ее часто называют морской курицей.

Благодаря невысокой калорийности, а также аспарагиновой и глутаминовой кислотам мясо плоских рыб - составляющая всех оздоровительных и реабилитационных диет. Отсутствие углеводов и нулевой гликемический индекс позволяют использовать ее людям с диабетом. Еще одно достоинство - множество полезных веществ, нужных организму. Мясо камбалы считается деликатесом и средством для регулирования метаболизма и веса, снижения в крови уровня плохого холестерина, повышения работоспособности и иммунитета, стимуляции регенерационных процессов в мышцах, коже, волосах. И - бонус - увеличивается выработка половых гормонов у мужчин. Ее можно готовить как угодно, но лучше применять щадящие способы, чтобы длительным термическим воздействием не разрушить витамины и насыщенность вкуса. А какая вкусная у нее икра! Она содержит много белков (более 20%) и является ценным источником протеина, сохраняя невысокую калорийность продукта (80 ккал на 100 г).

Что в имени тебе моем

Речная камбала отличается округлым телом и колючками на боковой линии. К ее видам относится, например, полярная камбала - стойкий к холоду арктический вид с вытянутым овальным телом однотонного темно-коричневого окраса и кирпичным цветом плавников.

Морская камбала постоянно живет в соленой среде и отлично себя чувствует как на мелком прибрежном шельфе, так и на глубинах в несколько километров. Для ее подвидов характерен большой разброс размера, формы туловища, окраса плавников, зрячей и слепой стороны. Вырастает до 6 - 7 кг, максимальный размер - до метра.

Катерина МАРТИНОВИЧ

КАК ВЫБРАТЬ

Глаза - яркие, тело - упругое

Лучший продукт - не замороженный. В таком состоянии достаточно легко определить, насколько свежая рыба.

● Глаза чистые и яркие.

● Тело упругое и при надавливании не оставляет вмятин.

● Жабры розовые.

● Поверхность охлажденной камбалы ровная, шероховатая, без повреждений и признаков слизи или налета.

К сожалению, свежую рыбу можно купить только у населения тех прибрежных районов, где она вылавливается. В других местах - только в замороженном виде. При этом камбалу перед процессом заморозки очень редко разделывают. Поэтому, выбирая замороженную рыбу, следует обращать внимание на чистоту тушки, чтобы она была без ледяных ожогов.

Купленную камбалу надо приготовить немедленно - ее мясо не очень плотное по своей структуре. Хранить в холодильнике, но не в морозильной камере. Для этого ее следует уложить на плоскую тарелку или поместить в пакет, пересыпав кубиками льда.

Сильная глазировка льдом. Современная технология подготовки рыбы к продаже предполагает покрытие тушек ледяной глазурью, которая в норме не должна превышать 4% веса. Определить, соответствует ли норме ледяная корка, можно, только разморозив рыбу и взвесив безо льда.

Цвет. У рыбы хорошего качества чистый белый цвет, без оттенков.

Запах. Морская рыба пахнет солью, речная - прудом. При неправильном хранении начинает вонять.

Температура хранения. В супермаркете на датчике холодильнька температура хранения должна быть не выше -18° С.

Состав. Всего два элемента: рыба и вода. В некоторых случаях можно увидеть Е 452 (полифосфат). Добавка обеспечивает удержание влаги внутри и снаружи тушек. Полифосфат запрещен в Европе, но неопасен.

Важно!

Мясо камбалы не рекомендуется готовить на сильном огне - оно превратится в кашу.

РЕЦЕПТ

Вариантов приготовления много: поджарить на сковороде, приготовить на гриле, тушить, замариновать, запечь в духовке, завялить.

Мясо с характерным запахом, поэтому варить из камбалы супы или уху не рекомендуется. Но если просто захотелось вареной рыбки, то лучше всего добавить при варке укроп.

В целом ее мясо прекрасно сочетается с овощами, картофелем, сыром, грибами, рисом. Начинать жарить лучше с темной части тушки на оливковом масле. Плюс базилик, чеснок и лук. Лимонный сок, хрен, вино и томаты приглушают морской запах и подчеркивают вкус.

Рыба по-парижски

Ингредиенты:

• филе камбалы - 500 г,

• масло сливочное - 50 г,

• грибы свежие - 200 г,

• лук репчатый - 200 г,

• мука пшеничная - 20 г,

• сметана - 150 г,

• зелень петрушки, перец черный молотый, соль - по вкусу.

Способ приготовления:

Филе камбалы натереть черным молотым перцем и солью. Лук и свежие грибы мелко нарезать и обжаривать на сливочном масле 5 минут, всыпать муку, размешать, медленно влить сметану, посолить, поперчить и мешать, пока не загустеет. Рыбу уложить в форму, залить грибной смесью и поставить в духовку на полчаса. Осторожно выложить на тарелку и посыпать петрушкой.