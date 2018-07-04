Шофер женился на своей престарелой начальнице, свел ее в могилу ради квартир, дач и участков

СЕГОДНЯ 01:04 2018-07-04T01:07:14+03:00

Сергей Колодезев (глаза закрыты по просьбе следствия) начинал в общественной организации как водитель, но со временем стал правой рукой председательницы-пенсионерки. Фото: Соцсети

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Они искали бабушку три года, один раз даже напали на след, но все сорвалось. А тут пришли на могилу к матери и обнаружили новую табличку. Из нее следовало, что совсем недавно здесь же похоронили и бабушку - умерла летом 2016-го в возрасте 91 года. Дело принимало новый оборот, ведь вместе со старушкой исчезла и вся ее недвижимость. Но о самых пикантных подробностях родственники еще не подозревали.

ПАРЕНЬ ИЗ МОЛДОВЫ

Много лет назад Александра Дмитриевна смогла объединить москвичей, потерявших в афганской войне своих сыновей, мужей и отцов. Cоздав общественную организацию помощи семьям погибших военнослужащих, Иванова добивалась денег как от государства, так и от богатых спонсоров. Своих детей женщина потеряла: там же, в Афгане, погиб ее единственный сын, а через несколько лет не стало и дочки. Несчастный случай - из-за неисправной печки отравилась на даче угарным газом. От сына остались взрослые внук и внучка, но они жили отдельно и с бабушкой виделись нечасто.

В 1991 году на пороге организации появился 27-летний Сергей Колодезев. Симпатичный парень переехал из Молдавии. Ни денег, ни работы в столице у него не было. Александре Дмитриевне его порекомендовал кто-то из случайных знакомых - мол, хороший водитель. Организации как раз один меценат подарил «Мерседес». Иванова взяла Колодезева личным шофером. Правда, не оформляя его официально.

- Молчаливый молодой человек, исполнительный, - вспоминает одна из членов организации. - Поначалу только крутил баранку - возил Александру Дмитриевну по делам. Но потом начал выполнять разные поручения, а со временем и вовсе стал ее правой рукой.

ОДИНОКАЯ И НЕБЕДНАЯ

За годы совместной работы Колодезев узнал о начальнице все: чем владеет, кто приходит в гости, как часто звонят внуки. На свою беду, Александра Дмитриевна была одиноким человеком и очень небедным.

- С годами она стала жаловаться на плохую память, стала забывать даже какие-то очевидные вещи, а вскоре у нее официально диагностировали болезнь Альцгеймера, - продолжает бывшая коллега Ивановой. - Сережа окружил ее заботой: постоянно напоминал, что нужно принять лекарства, сам их выдавал, какие-то уколы колол.

Чем именно пичкал начальницу помощник, неизвестно, но ее состояние стремительно ухудшалось.

...А в 2012 году в паспорте 45-летнего Колодезева появился штамп о бракосочетании с 87-летней Ивановой. Тогда же нотариусы заверили несколько договоров дарения - якобы Иванова по собственной воле переписала на молодого мужа двушку в Тушине (рыночная цена - 6,5 миллиона рублей), загородный дом (5 млн.), два земельных участка в живописном Истринском районе Подмосковья (каждый - по 1,2 млн.) и тот самый уже старенький «Мерседес» (500 тыс.). Все это провернули тихо. О «браке» и манипуляциях с недвижимостью не знали ни внуки, ни знакомые Александры Дмитриевны.

Незадолго до смерти Александра Дмитриевна вдруг исчезла. Оказалось, ее увезли на Украину. Фото: deti-mira.ru

СПРЯТАЛ В НЕЗАЛЕЖНОЙ

И вот в конце 2013 года Иванова неожиданно пропала. Входную дверь с замками в ее двушке кто-то поменял. Тогда-то и выяснилось, что новый владелец семейной недвижимости - водитель Александры Дмитриевны. Он, к слову, тоже исчез. Внуки подали заявление в полицию.

- Мужчина приобрел два билета на поезд и, не поставив родственников женщины в известность, перевез ее в город Винница на Украине, - говорит пресс-секретарь Московской прокуратуры Людмила Нефедова.

Почему Винница? Сам Сергей Колодезев родом из Молдовы. Винница недалеко от молдавско-украинской границы. В этом городе у него были друзья. Там оборотистый муж снял квартиру и нанял для Александры Дмитриевны сиделку - она, судя по всему, держала пенсионерку взаперти. Колодезев продолжал мотаться по делам в Москву (в следствии рассказывают, что у него оказалось несколько паспортов, в том числе и молдавский). Иванову в это время искали всем миром. В какой-то момент через ветеранов-афганцев удалось отследить маршрут, по которому ее увезли. Внуки приехали в Винницу, но пенсионерку успели перепрятать в другой квартире.

Поиски женщины и расследование фактически зашли в тупик из-за сложных российско-украинских отношений. Договориться с силовиками незалежной было нереально. Чтобы поймать афериста, ушли годы.

- Во время своего очередного приезда в Россию Сергей Колодезев был задержан, - говорят в следствии. - По его версии, Иванова скончалась от сердечной недостаточности, и он решил перевезти ее тело обратно в Россию. Зачем увез ее из Москвы на Украину? Заявил, что якобы на лечение. Почему втайне от ее кровных родственников? Внятно объяснить не может.

И еще выяснилось, что штамп о заключении брака с Александрой Ивановой в паспорте Колодезева - поддельный. В загсе он не зарегистрирован. Зато штампик наверняка помогал проворачивать аферы, подписывать документы у нотариусов.

Дело передают в суд. Бывшему водителю предъявлены обвинения по двум статьям - «мошенничество в особо крупном размере» (до 10 лет лишения свободы) и «похищение человека из корыстных побуждений» (от 5 до 12 лет).

КСТАТИ

Недвижимость внуки отсудили

Родственникам покойной Александры Ивановой удалось оспорить дарственные, которые бабушка подписала то ли сама, то ли под давлением новоявленного мужа.

- Диагноз - «болезнь Альцгеймера» - был поставлен еще до всех этих сделок с недвижимостью, - говорит знакомый семьи. - Поэтому внуки сумели доказать в судах, что бабушка была недееспособна, на тот момент уже не могла отдавать отчет своим действиям. За это время Колодезев сумел продать квартиру, дачу, участки. Но все сделки были оспорены. Недвижимость вернулась внукам.

Пообщаться с корреспондентом «КП» родные Александры Дмитриевны отказались.