Виктор Батурин обвиняет адвоката в присвоении трех овчарен

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-04T01:50:01+03:00

Изменить размер текста: A A

5 июля пройдет очередное заседание Элистинского городского суда, где рассматривается уголовное дело о мошенничестве в отношении адвоката Саглары Бахниковой. Дело возбуждено по заявлению фирмы «Бату», подконтрольной бывшему миллионеру Виктору Батурину, которому Бахникова помогла досрочно выйти из колонии. Бизнесмен утверждает, что она незаконно присвоила три овчарни в Калмыкии. Адвокат обвинение отрицает: по ее словам, объекты были построены на ее деньги по просьбе Батурина, который инициировал уголовное преследование, чтобы не возвращать долг.

ЦЕНА СВОБОДЫ

Саглара Бахникова родилась и выросла в Калмыкии, воспитывает двоих детей. Когда ее сыну исполнилось 6 лет, он заболел, медицинскую помощь можно было найти только в Москве. Поэтому в 2009 году они вдвоем перебираются в столицу, где Саглара вступила в Адвокатскую палату Московской области и продолжила оказывать юридические услуги в качестве адвоката уже на новом месте. В тот период она и познакомилась с Виктором Батуриным, тогда знакомство особого развития не получило.

В конце 2013 года московский суд приговорил Батурина к 7 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере с векселями холдинга его сестры «Интеко». Отбывать наказание Батурин отправился в колонию хорошо знакомой ему Калмыкии, где в 1998 - 1999 годах он возглавлял правительство республики, а в 1999 году был советником Президента Калмыкии Илюмжинова.

«Отбывать наказание Виктора Батурина отправили в ИК-1 УФСИН по Республике Калмыкия, - пишет «Коммерсант». - Именно там осужденный бизнесмен вновь прибег к услугам адвоката Бахниковой, которая стала заниматься сбором характеристик в администрации колонии на господина Батурина, добиваясь замены ему неотбытой на тот момент части наказания на более мягкое. В то время господин Батурин уже находился в колонии-поселении, где развил бурную сельскохозяйственную деятельность: занимался разведением коз, овец, кур и уток и даже планировал вывести новую породу коров. Кроме того, в колонию было завезено оборудование для производства тротуарной плитки, а продукция продавалась в магазинах города Элисты».

Но вскоре у бизнесмена возникли разногласия с администрацией колонии, в связи с чем возник вопрос о переводе его животных за территорию исправительного учреждения. Решение вопроса Виктор Батурин возложил на Саглару Бахникову, что и стало началом истории, которая привела к уголовному делу против нее.

Батурин стал давать ей указания о передаче своим знакомым денег, которые, в свою очередь, по его указанию перечисляла ей Людмила Образцова, теща Батурина из Москвы, вспоминает Саглара. Деньги шли в колонию на различные нужды. Кстати, именно в это время у Батурина появилась возможность ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Самого же Виктора Батурина в период отбывания им наказания можно было нередко встретить в ресторанах Элисты.

КАЛМЫЦКИЙ АД АДВОКАТА

Если Виктор Батурин после освобождения в 2016 году по УДО и замены неотбытой части наказания штрафом перешел к привычному «рублевскому» образу жизни, то для Саглары Бахниковой последние годы стали сущим адом.

Вернемся к моменту, когда Батурин дал ей указание разобраться с «выселением» из колонии заведенных им животных. По поручению Батурина Саглара нашла большой земельный участок сельхозназначения и оформила землю на его тещу. К данному участку прилегал небольшой отрезок земли площадью 2 га, имеющий разрешение на застройку, который тоже интересовал Виктора Батурина. Бахникова договорилась с арендатором этого участка, что он уступит право аренды за 50 тыс. руб., намереваясь оформить участок на тещу Батурина. «Однако Образцова отказалась, т. к. не хотела вступать в сделку, которая может повлечь арендные платежи. Поэтому Виктор Николаевич попросил меня оформить данный участок на себя, в качестве компенсации пообещав выплатить мне 3,5 млн. руб., и предоставил расписку. Эта сумма должна была покрыть расходы, связанные с проведением всех сделок и строительством трех овчарен, которые я должна была оформить на себя, а затем по завершении передать близкому другу Батурина Валентину Савинову», - поясняет Саглара.

Летом 2016 года, после завершения оформления объектов, Бахникова встретилась с уже освободившимся Батуриным: «В ответ на мою просьбу рассчитаться со мной за выполненные работы Виктор Николаевич сказал, что денег у него сейчас нет, и предложил мне два подержанных автомобиля. В результате на меня переоформили две машины - одну мне передали, а вторую я так и не получила». Сделка состоялась, а на следующий же день на Бахникову были поданы два заявления о мошенничестве - от Савинова (приобщившего к делу в качестве доказательства так и не переданный второй автомобиль) и от Образцовой (его подал по доверенности некий Батр Хамиров), утверждавшей, что Бахникова незаконно завладела тремя строениями для животных и «тайно ими пользуется».

МАШИНА АРЕСТОВАНА, НО ШТРАФЫ ПРИХОДЯТ

Батр Хамиров - бывший заключенный, отбывавший срок в колонии в то же время, что и Виктор Батурин, за «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», и после освобождения получивший должность юриста в компании «Бату».

«После того, как автомобили были изъяты следствием, на один из них мне стали приходить штрафы за превышение скорости где-то в Подмосковье. После моей жалобы в прокуратуру выяснилось, что этот автомобиль был передан Валентину Савинову. Второй автомобиль я неоднократно видела на улицах Элисты. В возбуждении уголовного дела в отношении меня по данным автомобилям в итоге Савинову было отказано. Но автомобили следователь мне так и не вернула», - говорит Саглара, отмечая, что это только один из примеров предвзятого отношения к ней следствия.

В 2017 году в Калмыкии возбудили уголовное дело в отношении Бахниковой. По версии обвинения, Саглара без ведома тещи Батурина обманным путем оформила на себя земельный участок площадью 2 га и возведенные на нем три нежилых объекта. При этом оценку стоимости строений проводил не кто иной, как Батр Хамиров, по чьим данным она выросла до 15 млн. руб.

Бахникова обращает внимание на ряд сфальсифицированных, по ее мнению, доказательств, предоставленных стороной Батурина и принятых следствием: «Новая стоимость, 15 млн. руб., подтверждалась неким договором между компанией «Бату» и тещей Батурина. Я потребовала провести на этот счет налоговую проверку компании. Поняв свою ошибку, следователь и сторона Батурина заменили этот договор на аналогичный между тем же «Бату» и гражданином Узбекистана, который не является налоговым резидентом РФ, поэтому налоговикам отследить платеж будет невозможно. Этот гражданин работает на Виктора Николаевича и фактически полностью от него зависит».

Кроме того, Батурин в показаниях утверждает, что о регистрации собственности на Бахникову он узнал лишь летом 2016 года и что с августа по декабрь 2015-го он не встречался с Сагларой, а все строительные работы с того момента через другого его знакомого финансировала Образцова.

«В ответ на это я сообщила следствию, что в тот период я неоднократно посещала Батурина в колонии, где в присутствии свидетелей он давал указания оформить землю и строения на меня. Причем есть подтверждающие эти встречи документы, которые были переданы следователю Э. А. Босхамджиевой, однако по какой-то причине так и не приобщены к материалам дела», - отмечает Бахникова.

Обращает на себя внимание интересный факт: именно назначенный вести дело Саглары судья ранее рассмотрел и удовлетворил ходатайство Виктора Батурина о досрочном снятии с него судимости.

«ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ»

Саглара рассказывает еще об одном любопытном случае, произошедшем в 2015 году, когда Виктор Батурин обратился к ней с очередной идеей: «Он сказал, что придумал план «сказочного обогащения». Сценарий предусматривал инициирование при помощи его хорошего знакомого Иосильзона процедуры личного банкротства, чтобы в ходе нее оказать давление на сестру, Батурину Елену, потребовав от нее деньги в качестве погашения «задолженности», основанной на неких договорах между ними. Суть их он мне не пояснил».

Предполагалось, что Бахникова должна найти финансового управляющего, которого Батурин сможет контролировать. Также ей поручалось найти сговорчивых экспертов, которые подтвердят, что на документе (по предположению Саглары, речь идет о договоре с сестрой) стоит подпись Батуриной. «Для этих целей близкий друг Виктора привез из Москвы оригиналы старых документов с подписью Елены Батуриной».

Саглара, боясь испортить отношения с Батуриным, вежливо, но твердо отказалась от участия в затее.

Известно, что дело о персональном банкротстве Виктора Батурина действительно стартовало в 2016 году в Калмыкии. Иск о банкротстве, в полном соответствии с планом, подал его старый знакомый Станислав Иосильзон, а конкурсным управляющим стал сын отставного главы Арбитражного суда Калмыкии Николая Манжеева Эренцен.

В результате даже суд решил, что в истории с банкротством что-то нечисто.

«...Действия финансового управляющего должника Манжеева Э. Н., а также самого должника Батурина В. Н. и кредитора Иосильзона С. Г. направлены не на исключение из конкурсной массы должника дебиторской задолженности как таковой и, соответственно, реализацию мер, предусмотренных нормами Закона о банкротстве, а на фактическое оспаривание редакций Приложения № 1 к Соглашению б/н от 15 февраля 2007 года...»

Переведем с юридического на русский: конкурсный управляющий работает не в интересах кредиторов, а в пользу должника.

«В правоприменительной практике для таких случаев существует устойчивый термин «злоупотребление правом» - собственно, он уже и прозвучал в отношении группы лиц, а именно банкрота В. Н. Батурина, управляющего банкрота Э. Н. Манжеева и кредитора банкрота С. Г. Иосильзона, - сообщает «Век». - В случае если указанное злоупотребление (т. е. намеренное инициирование заведомо бесперспективных исков и затягивание процедуры банкротства) будет сопровождаться некими встречными предложениями к кредиторам «решить вопрос миром», то Виктор Батурин и его соратники вполне могут получить и намного более серьезные обвинения - например, в мошенничестве. Тем более что у Виктора Батурина судимость по этой статье уже есть».

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ

Виктор Батурин славится своими грандиозными идеями. В прошлом за страстный интерес к наполеоновской эпохе ему дали прозвище «Московский Бонапарт». По воспоминаниям одного из пионеров российского кооперативного движения, в развитие бизнеса сестры он денег не вкладывал, зато с шиком их тратил на аукционах предметов, принадлежавших Наполеону.

На днях в Калининградской области разгорелся скандал: компания тещи Батурина, выигравшая конкурс на покупку усадьбы Барклая-де-Толли, отказалась от прав на нее. Усадьбу «Штилитцен - Жиляйтшен» более чем за 2 млн. руб. сначала выкупило ООО «Бату плюс», учредителем которого является Людмила Образцова. Исторической усадьбой ранее владел Виктор Батурин, но после объявления его банкротом она находилась в продаже в рамках реализации его имущества. Можно только предположить, что эта дама либо имеет удивительно схожие с Батуриным интересы (эпоха 1812 года, сельское хозяйство и т. д.), либо фронтирует его в сделках, в т. ч. связанных с банкротством? В итоге выяснилось, компания из Калмыкии планировала просто заработать на сделке, переуступив права на усадьбу уже по другой цене. «Новый Калининград» пишет, что губернатор области Антон Алиханов назвал их «профессиональными шантажистами».

«Мы готовы были передать это все нашим ребятам, которые занимаются патриотикой, то есть некоммерческим организациям социальным, и помогать им восстанавливать эту виллу. Но, наверное, слишком много мы разговаривали об этом – видимо, кто-то где-то узнал об этом интересе и организовал таких наших конкурентов. Мы торговались, а они переторговали. Сейчас чуть ли не семь миллионов рублей называют цену», - цитирует губернатора интернет-портал.

МИНУЙ НАС ПУЩЕ ВСЕХ ПЕЧАЛЕЙ...

Похожая на ситуацию с Сагларой Бахниковой история произошла в жизни Асадуллы Насруллаева - еще одного человека, которому какое-то время благоволил Виктор Николаевич.

Насруллаев работал в той же колонии зоотехником. Батурин предложил Асадулле перейти на работу к его знакомому в ООО «Благовест» и реализовывать там агропланы бизнесмена. Батурин обещал солидную для региона зарплату, и в феврале 2015 года Асадулла формально устроился на новую работу. «Формально» означает, что он успел уволиться из колонии и подать заявление о приеме на работу и трудовую книжку в «Благовест». Однако приступить к зарабатыванию обещанных денег не смог: знакомый Батурина Владимир Баранов (глава «Благовеста») игнорировал нового работника, а Батурин после выхода из колонии попросту отказался с ним встретиться. Через полгода после увольнения Асадуллы из колонии договор «Благовеста» с УФСИН РФ по РК был расторгнут, все поголовье скота, среди которого были принадлежащие жене Насруллаева лошадь и домашняя птица, было вывезено.

Когда Насруллаев попытался получить от Батурина минимальную компенсацию, Виктор Николаевич написал заявление в полицию о вымогательстве. Пригласив Асадуллу в кафе и выдав тому 50 тыс. руб., бизнесмен тут же сдал его полиции, после чего в отношении Насруллаева было возбуждено уголовное дело. Его даже приговорили к году заключения! Но затем решением Верховного суда дело Насруллаева вернулось на доследование.

«В настоящее время у Асадуллы есть постановление старшего следователя Следственного отдела Управления МВД России по г. Элисте, майора юстиции О. Ю. Наркаева о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», - сообщает «Советская Калмыкия».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД

В редакции будут отслеживать историю Саглары Бахниковой и правосудия, творящегося в Калмыкии, чтобы убедиться, что она, как и любой житель нашей страны, смогла реализовать свое конституционное право на справедливый и независимый суд, а проекты Виктора Батурина и действия его команды получили оценку следственных органов с учетом новой информации, изложенной в том числе в этой статье.

Стоит также напомнить, что в прошлом году ФСИН уже приводила данные, указывающие на значительный рост (более чем на треть) коррупционных преступлений, большинство из которых связано с предоставлением УДО или необоснованным переводом осужденных из одного исправительного учреждения в другое за вознаграждение.