2018-07-04T13:52:36+03:00
Звезды

55-летняя Жанна Агузарова полностью обнажилась в честь победы российской сборной на ЧМ-2018

Королева «рок-н-ролла» смело показала все [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Жанна Агузарова - "инопланетянка" отечественной сцены.Жанна Агузарова - "инопланетянка" отечественной сцены.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Жанну Агузарову не зря называют самой загадочной певицей отечественной сцены: королеве «рок-н-ролла» не привыкать эпатировать публику. То объявит себя инопланетянкой, прилетевшей из космоса, то пройдет по красной дорожке в суперэкстравагантном наряде. Совсем скоро, 7 июля, певице исполнится 56 лет. Но шестой десяток — не повод отказываться от шалостей. Артистка решила нетривиальным способом поддержать нашу команду на чемпионате мира: в честь победы российской сборной Жанна снялась полностью обнаженной. Эффектные кадры исполнительница опубликовала на своей страничке в Инстаграме.

На одной из фотографий Агузарова полностью обнажена, а ее интимные места прикрыты российским триколором. На другой артистка делает селфи перед зеркалом, гордо демонстрируя полуприкрытую грудь и оголенный живот.

На одном из кадров Жанна Агузарова полностью обнажена. Фото: Инстаграм.

На одном из кадров Жанна Агузарова полностью обнажена. Фото: Инстаграм.

- Это было жарко! С гордостью нанесла флаг нашей страны на мое мерцающее тело, - написала звезда на своей страничке. - Посвящаю лучи солнца российской футбольной команде, желаю им удачи. Когда находилась в Египте, стеснялась выставлять подобные откровенные снимки!

Инстаграм Агузаровой закрыт для широкого доступа, но подписчики звезды все же распространили ее обнаженные снимки в соцсетях. Поклонники восхищаются смелостью певицы и хвалят ее подтянутые (для ее возраста) формы.

На другой фотографии певица приоткрыла грудь, но прикрыла лицо триколором. Фото: Инстаграм.

На другой фотографии певица приоткрыла грудь, но прикрыла лицо триколором. Фото: Инстаграм.

Последние годы певица живет то в Москве, то в Америке — у нее квартира в Лос-Анджелесе. Там она отдыхает, а здесь, в России у нее концерты и поклонники. Хотя Агузарова выступает нечасто, спрос на нее дстаточно велик — она одна из самых дорогих звезд отечественного шоу-бизнеса: гонорары за ее корпоративы доходят до трех миллионов рублей.

Артистка ведет закрытый образ жизни и нечасто раскрывается перед своими зрителями и слушателями. Так что смелые кадры с «обнаженкой» можно считать настоящим порывом души — уж очень певице захотелось поддержать наших футболистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

55 лет Жанне Агузаровой: тайная жизнь загадочной певицы

Оказывается, Жанна Агузарова остается одной из самых дорогих певиц в нашем шоу-бизнесе. На данный момент публичных выступлений она не дает (последний концерт прошел в Москве в сентябре 2016-го года). В ближайших планах - выступления на частных мероприятиях в сентябре и октябре. И, конечно, новогодние корпоративы для богатых заказчиков. Цена на них будет немаленькой: по слухам, желающим услышать классические хиты в исполнении Агузаровой придется выложить примерно 3 000 000 рублей. Один-два выступления в год - и можно жить, ни в чем себе ни отказывая. Свои большие гонорары певица тратит на автомобили - больше всего ей нравится марка «Мерседес», которые она часто меняет. Причем сама за руль не садится, предпочитая услуги водителя (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
МИД РФ: пока нет оснований для возобновления выплат в Совет Европы
"Синдром фантомных болей": в Совфеде ответили на обвинения Украины в адрес России в «краже» названия страны
Питерский "Зенит" вернет к себе форварда Артема Дзюбу
Минтруд предложил работодателям премировать некурящих сотрудников
Резкого роста цен на жильё не ожидают в Москве
Си Цзиньпин поздравил Россию с выходом в 1/4 финала ЧМ-2018‍
В России уменьшилось количество людей с психическими расстройствами
Путин внес изменения в состав Совета безопасности России
Скарлетт Йоханссон сыграет трансгендера-сутенера у режиссера "Призрака в доспехах"
Госдеп США отказался называть сроки полной денуклеаризации КНДР
В Польше считают, что Евросоюз не нуждается в "Северном потоке - 2"
Минобороны запустит на сайте собственную книгу рекордов
Кремль исключил встречу Путина и Трампа в пригороде Хельсинки
В больнице скончались двое пострадавших в результате стрельбы в шведском Эребру
Песков: пока непонятно, посетит ли Путин матч Россия - Хорватия
«Торговый конфликт не должен перерасти в войну». Меркель о разногласиях ЕС и США
Кремль не комментирует заявления украинских политиков о названиях воинских частей
Восьмилетний бельгиец окончил школу за 1,5 года
В Кремле подтвердили встречу Путина и Нетаньяху в Москве на следующей неделе
Депутат Рады заявил, что Россия «украла» название страны
Си Цзиньпин считает отношения между РФ и КНР незаменимыми и особыми
В выход сборной России в полуфинал ЧМ-2018 верит каждый третий житель страны
Лось прогулялся по улицам подмосковной Балашихи