Научились лечить рак мозга, от которого умерли Жанна Фриске и Дмитрий Хворостовский: опухоль поборол вирус

СЕГОДНЯ 16:05 2018-07-04T16:21:11+03:00

Новейшее исследование эксперты называют супер-прорывом в лечении именно того вида рака мозга - неоперабельной глиобластомы, который унес жизни наших любимых артистов

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Генетически модифицированный полиовирус (вирус полиомиелита) способен повышать продолжительность жизни больных со смертельной формой опухоли головного мозга. Согласно результатам исследования 21% пациентов, получавших препарат с полиовирусом, были живы через 3 года после терапии в сравнении с только 4%, получавшими стандартную химиотерапию.

В это супер-исследование, проведенное в Институте Рака Дюка были включены пациенты с глиобластомой - наиболее часто встречающейся и практически неизлечимой злокачественной опухолью головного мозга. Напомним, что именно от этого вида опухоли скончались известные и любимые наши артисты - Жанна Фриске, Дмитрий Хворостовский, Валерий Золотухин. Болезнь проявляется в виде судорог, головных болей, ухудшения зрения. Результаты были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine и представлены на международной конференции по раку мозгу в Норвегии в июне 2018 года.

Даже при назначении агрессивной терапии пациенты с только что диагностированной глиобластомой живут не более 20 месяцев, а пациенты с рецидивом заболевания умирают в течение года.

Дмитрий Хворостовский не смог победить рак мозга. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Особенностью полиовируса является тот факт, что он способен распознавать клетки опухоли, а затем инфицировать их. В результате вирус избирательно заражает раковые клетки, и они погибают. Более того, вирус активирует клетки иммунной системы самого больного человека, которые помогают бороться с раковыми клетками.

Однако, применение полиовируса имеет и свои недостатки, не у всех пациентов может наблюдаться 100% эффективность лечения, а передозировка вирусом может вызывать сильную воспалительную реакцию и другие побочные эффекты, такие как гиперактивация иммунной системы.

«Но, такой метод терапии может помочь бороться и с другими видами рака, например, меланомой и раком груди», - говорит Маттиас Громайер – ведущий исследователь проекта, нейрохирург, профессор Института Рака Дюка, - наш подход к терапии подготавливает иммунную систему к борьбе с клетками рака, и действует наподобие вакцинации. Активируя иммунную систему, полиовирус предотвращает развитие рецидива опухоли».

Сейчас исследования прошли только начальную фазу испытаний и ученые еще далеки до официальной регистрации препарата с целью более широкого использования. В настоящее время идет набор больных в более крупное исследование этого метода, а также исследование с участием детей с опухолью головного мозга.

Эксперты отмечают, что необходимо более тщательно изучить эффективность и безопасность применение полиовируса в сравнении со стандартными и уже изученными методами.

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