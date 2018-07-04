Над Землей стали появляться квадратные облака.

СЕГОДНЯ 17:40 2018-07-04T17:51:33+03:00

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Облака, как правило, бесформенны. Да и какая форма может быть у пара, витающего в небе? Тем не менее она появляется время от времени. Облака становятся квадратными, изумляя наблюдателей своими ровными кромками.

Вид на такой прямой облачный угол открылся жителям Тусона (США)

Недавно облако нависло прямым углом над американским городом Тусон в штате Аризона (Tuscon, Arizona), попало на видео и разошлось массовым тиражом по Facebook и YouTube. Попутно выяснилось, что подобные «ковры-самолеты» - так иной раз называют квадратные облака - появлялись и в других местах. Их стали замечать с 2008 года. Фотографировали с поверхности, сверху - из самолета, даже из космоса — с борта МКС. Но объяснений таинственному феномену не находили.

Огромные облачные прямоугольники видны с самолета.

Вид на прямоугольное облако с борта МКС.

Снимок со спутника.

Метеорологи рассказывали что-то про столкновение холодного фронта с сухим и более нагретым воздухом, в результате которого у облака может появиться прямая кромка. Но каким образом возникают две кромки, сходящиеся под углом в 90градусов? А то и все четыре? Ответов на эти вопросы не было и нет до сих пор.

Иной раз из облаков начинают выпирать кубы.

Уфологи грешат на инопланетян. Мол, они нам так сигналят — квадратными облаками. Конспирологи винят американскую военщину — конкретно установку HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Programme), якобы созданную Пентагоном для управлением климатом. Подозревают, что ее периодически используют как климатическое оружие, вызывая на планете погодные катаклизмы той или иной силы. Подробнее об этом в аналитическом материале «Комсомолки» под названием Наводнение в Европе? Это американцы устроили.

Антенное поле установки HAARP на Аляске.

Антенное поле HAARP, посылающее в небо импульсы СВЧ-излучения, раскинулось на квадрате площадью несколько гектаров. По логике конспирологв, она и облакам придает соответствующую - квадратную форму. Но каким образом? Опять же никто не объясняет.

Метеорологам вроде бы удалось разгадать загадку появления небольших квадратных облаков. По крайне мере, они предложили весьма логичное объяснение «ковру-самолету», повисшему 27 мая 2017 года над городом Эксетер английского графства Девоншир (Exeter, Devon).

"Ковер-самолет" на Англией.

Из объяснения следовало, что прямоугольное облако было сформировано инверсионным следом самолета и ветром, который дул перпендикулярно ему — этому самому следу. Ветер и «размазал» след ровным слоем. В виде прямоугольника.

"Ковре-самолет" над тайгой - возможно, это тоже инверсионный след.

Но как образуются огромные прямоугольные облачные поля? Загадка...

Над Землей стали появляться квадратные облака.