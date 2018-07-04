Правда и мифы в истории СССР: Сталин вмешивался в выборы президента США, а Троцкий отправлял Красную Армию в Индию

СЕГОДНЯ 01:12 2018-07-03T14:30:38+03:00

Про Сталина есть множество выдумок. Но то, что он однажды вмешивался в выборы в США, - это правда. Фото: World History Archive/globallookpress.com

Какие события советской эпохи происходили на самом деле, а какие были только легендой

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Алекс ГРОМОВ, автор новой книги «СССР: мифы, фейки, парадоксы», которая скоро выйдет в издательстве «Кучково поле», рассказал «Комсомолке» о самых интересных моментах своего исследования.

- СССР был самой большой державой XX века. У великой страны - не только великая история, но и мифы, - убежден Алекс Громов. - Легенды о ее славном прошлом складывались десятилетиями. Я обратился к первоисточникам, документам и фактам, чтобы понять и представить, что было и чего не было и как все обстояло на самом деле.

Историк Алекс Громов.

МИФ

Залп «Авроры» был боевым

С чего началась Великая Октябрьская социалистическая революция? Почти каждый ответит не задумываясь, что с залпа «Авроры». В годы позднего СССР это даже породило ряд анекдотов на тему «самого мощного советского оружия» - дескать, всего-то один выстрел, а эхо на 70 лет. «Крейсер «Аврора» громом своих пушек, направленных на Зимний дворец, 25 октября 2017 года возвестил начало новой эры - эры Великой социалистической революции», - сказано в Кратком курсе истории ВКП(б).

Американский журналист Джон Рид в книге «Десять дней, которые потрясли мир» (первое издание увидело свет в 1919 году) утверждал, что «Аврора» стреляла боевыми снарядами: «Тротуар под нашими ногами был засыпан штукатуркой, обвалившейся с дворцового карниза, куда ударило два снаряда с «Авроры». Других повреждений бомбардировка не причинила». В культовом фильме «Ленин в Октябре» режиссера Михаила Ромма выстрел выглядел настоящим и снаряд разрывался прямо на Дворцовой площади. Но «Аврора» стояла далеко от места событий, возле Николаевского моста (сейчас Благовещенский мост, в советское время - мост Лейтенанта Шмидта), и обстреливать оттуда дворец прямой наводкой не могла.

Крейсер «Аврора» совершенно точно стрельнул холостым.Фото: Тимур ХАНОВ

Стоявший на Неве крейсер «Аврора» на самом деле дал из носового орудия один холостой выстрел в качестве сигнала к началу штурма Зимнего дворца, где заседало Временное правительство. Впрочем, свою важную роль крейсер сыграл. Под угрозой обстрела с «Авроры» охранявшие Николаевский мост юнкера ушли, и высадившиеся с крейсера механики смогли свести мост, чтобы пропустить в центральную часть города отряды красногвардейцев.

Но версия о боевом выстреле оказалась живучей. Алексей Толстой в романе «Хождение по мукам» упоминал о нем: «Опустел Зимний дворец, пробитый сквозь крышу снарядом с «Авроры». И даже Леонид Ильич Брежнев в своем выступлении 10 ноября 1966 года на заседании Политбюро ЦК КПСС заявил: «Ведь договариваются же некоторые наши писатели (а их публикуют) до того, что якобы не было залпа «Авроры», что это, мол, был холостой выстрел…».

МИФ

Зимний брали через парадные ворота

Еще один миф, что при захвате Зимнего дворца атакующие ворвались через парадные ворота. Это не так. Эффектная сцена из фильма Михаила Ромма «Ленин в Октябре» - чистая выдумка! Уже после премьеры Сталин потребовал доснять штурм Зимнего и арест Временного правительства, чего не было в первоначальном варианте. Ромм на ходу сочинил: «Вот так будет проходить штурм. Кованая решетка, на нее полезут матросы, только не один, а толпа матросов». Кстати, особый интерес у значительной части штурмующих вызывали императорские винные погреба. Опасаясь повального пьянства, вожди революции приказали уничтожить спиртное. «Вино стекало по каналам в Неву, пропитывая снег…» - вспоминал Троцкий. Это породило легенду о множестве жертв при штурме и о том, что их кровь ручьями стекала на снег и в Неву.

МИФ

Керенский бежал в платье

Миф, что Керенский жил в покоях последней императрицы. Премьер-министр Временного правительства Александр Федорович Керенский (разместить правительство в Зимнем дворце была именно его идея) сразу получил два прозвища: Александр Четвертый и Александра Федоровна. Второе не только за совпадение имени-отчества, но и потому, что общественное мнение было уверено: премьер поселился в покоях последней императрицы. Владимир Маяковский в поэме «Хорошо!» писал:

Завтра, значит.

Ну, не сдобровать им!

Быть Керенскому биту и ободрану!

Уж мы подымем с царевой кровати эту самую Александру Федоровну.

- Но документальными свидетельствами это не подтверждается, - подчеркивает Алекс Громов. - Вообще никто из министров не жил в Зимнем дворце, не считая того, что они ночевали тут перед Октябрьским переворотом и своим арестом.

Керенский уехал из столицы еще утром 25 октября - в Гатчину, надеясь собрать верные войска. Большевиками была пущена байка, что премьер-главковерх покинул Петроград, переодевшись в женскую одежду - платье и передник сестры милосердия. Этого не было. Но не суждено было Керенскому и вернуться. Впереди была долгая эмиграция.

МИФ

Декрет о национализации женщин

- Декрет о национализации женщин - это не столько миф, сколько классический фейк. Однако на основе фальшивого документа вырос именно миф, многократно использованный противниками большевиков, - считает Алекс Громов.

А причиной этого был «декрет об отмене частного владения женщинами», датированный 28 февраля 1918 года. Автором фальшивого декрета, по форме напоминавшего подлинные декреты Советской власти, был Михаил Уваров, владелец саратовской чайной, убитый через несколько дней после расклеивания «декрета» анархистами, выпустившими по этому поводу специальную прокламацию.

Из-за одного фальшивого документа 100 лет назад появился фейк, будто бы женщины стали собственностью народа. Фото: ITAR-TASS

В «декрете» говорилось, что из-за существовавшего социального неравенства и законных браков «все лучшие экземпляры прекрасного пола» находятся в собственности буржуазии, из-за чего нарушается «правильное продолжение человеческого рода». «Декрет» предписывал, что с 1 мая 1918 года все женщины в возрасте от 17 до 30 лет (кроме имеющих более пяти детей) изымаются из частного владения и объявляются «достоянием (собственностью) народа». Далее следовали правила регистрации женщин и порядок пользования «экземплярами народного достояния».

Были случаи, когда «декрет» воплощался в жизнь. В 1919 году поступили жалобы граждан, обвинявших комитет бедноты деревни Медяны Симбирской губернии в том, что он распоряжается судьбой молодых женщин, «отдавая их своим приятелям, не считаясь ни с согласием родителей, ни с требованием здравого смысла». Ленин в телеграмме Симбирскому губисполкому и губернской ЧК потребовал срочно разобраться и принять меры.

ПРАВДА

Фрунзе планировал поход на Восток

- Это малоизвестная история, но она не фейк, - отмечает Громов. - Летом 1919 года, после краха иллюзий о скорой победе революций в Европе, нарком Троцкий отправляет в Центральный комитет РКП докладную записку, в которой предлагает новую территорию для мировой революции - на Востоке.

«Нет никакого сомнения, что на азиатских полях мировой политики наша Красная Армия является несравненно более значительной силой, чем на полях европейских… Дорога на Индию может оказаться для нас в данный момент более короткой, чем дорога на Советскую Венгрию… Один серьезный военный работник предложил еще несколько месяцев тому назад план создания конного корпуса (30 - 40 тысяч всадников) с расчетом бросить его на Индию».

Под «одним серьезным военным работником» подразумевался Михаил Фрунзе, который тогда занимал пост командующего Восточного фронта. А уже через десять дней был назначен командующим Туркестанского фронта. Фрунзе в отправленной Троцкому докладной записке о предполагаемых задачах фронта указывал и такую: «Подготовка похода на Индию и Персию в целях удара по английскому империализму, являющемуся самым свирепым врагом Советской России».

Почему же Красная Армия не направилась в Индию? Слишком много опасных врагов угрожало самой советской республике - Деникин, Колчак, Юденич. Да и опасность английской интервенции - в случае рывка в Британскую Индию - тоже нельзя было недооценивать.

МИФ

В подземелье МГУ спрятана статуя генералиссимуса

- Существует легенда, что в подземелье Главного здания МГУ скрыта и замурована бронзовая статуя Сталина. По проекту она якобы должна была увенчать высотку, но после смерти вождя была спрятана в подвал, - рассказывает Алекс Громов. - На самом деле от идеи украсить высотку МГУ статуей отказались еще при жизни вождя, когда стало ясно - без достаточно высоких шпилей эти советские небоскребы не смотрятся.

В свое время, в 1933 году, реально обсуждалось, что надо построить Дворец Советов и непременно украсить его гигантской статуей Ленина. Ранее был взорван стоявший в центре Москвы храм Христа Спасителя, построенный в ознаменование победы над войсками Наполеона в 1812 году и освященный 7 июня 1883 года. Именно на его месте предполагалось построить Дворец Советов. 29 ноября 1933 года состоялась встреча Сталина с группой архитекторов, работавших над его проектом. Особый интерес на встрече вызывал вопрос, где поместить гигантскую статую Ленина - на крыше здания или перед ним. Но эта скульптура так и не была воздвигнута. Символом советского монументального искусства выпало стать скульптурной группе «Рабочий и колхозница» работы Веры Мухиной.

- А вообще эти статуи Сталина и Ленина были изготовлены?

- Нет, статуй не было - были только их обсуждения и проекты.

ПРАВДА

«Отец народов» продвигал американского кандидата

- В истории есть единственный документально подтвержденный случай вмешательства СССР в выборы в США. И это не миф, - подчеркивает Алекс Громов. - В 1948 году это пытался сделать Сталин. Кандидатом, устраивавшим вождя народов, был Генри Уоллес. В 1940 - 1944 годах он был вице-президентом США. В мае 1944 года он побывал в СССР. Хотя Уоллес и считался правой рукой Франклина Рузвельта, тот не стал во время последних выборов брать его в напарники, а назначил министром торговли.

12 сентября 1946 года состоялось выступление Уоллеса с речью «Дорога к миру» перед 20 тысячами человек в Медисон-сквер-гарден. Американский министр заявил, что США нужно отказаться от противостояния с СССР, в том числе на территории Восточной Европы. Спустя восемь дней президент Трумэн попросил Уоллеса написать прошение об отставке. Подписывая это свое прошение перед объективами камер, Уоллес, в свою очередь, призвал Трумэна отказаться от «иррационального страха перед Россией». Но Трумэн придерживался другого мнения.

Но многим в мире - и в том числе Сталину - речь Уоллеса пришлась по душе. Отправленный в отставку Уоллес во главе сформированной им прогрессивной партии решил участвовать в президентских выборах 1948 года, продолжая курс Рузвельта. Уоллес считал необходимым заручиться поддержкой Сталина и написал ему открытое письмо, предложив план окончания холодной войны. Он собирался отправиться на самолете в Москву и, встретившись со Сталиным, договориться о мире и дружбе. Полет не состоялся - вместо этого прошли беседы Уоллеса с замминистра иностранных дел и постоянным представителем СССР при ООН Андреем Громыко. Уоллес отсылает согласованные вопросы Сталину, который в своем открытом ответе представляет Уоллеса как «кандидата мира».

На съезде прогрессивной партии Уоллес заявил: «Я намерен положить конец производству страха, засоряющего сознание народа «красной угрозой». Миллионам известно, что не Кремль и не коммунисты продают молоко по 24 цента за кварту и мясо по доллару 30 центов фунт. Вот реальная проблема, и она создана не красными».

Уоллес с треском проиграл выборы, заняв лишь четвертое место и получив только 2,36 процента голосов.

ЧТО ЕЩЕ?

Подвиг Стаханова

Донецкий шахтер Алексей Стаханов 31 августа 1935 года установил рекорд добычи угля, превысив суточную норму угледобычи в четырнадцать раз. В реальности трудилась бригада, но официально весь добытый уголь достался в отчете только Стаханову. Зато так родилось тщательно взлелеянное коммунистической партией стахановское движение.

НУ И НУ!

Марка в честь первого воздухоплавателя, которого не было

В 1956 году в СССР выпустили почтовую марку в честь 225-летия первого в мире полета на аэростате русского изобретателя Крякутного. Этого воздухоплавателя упоминали в газетах, проходили мероприятия, посвященные его полету. В расположенном в Костромской области городке Нерехте (Крякутной оттуда родом) в честь него назвали улицу и поставили памятник, возле которого принимали в пионеры. В музее Рязанского кремля (Крякутной совершил полет в Рязани) существовала экспозиция о его полете.

Источником, в котором рассказывалось о полете Крякутного, были рукописи коллекционера А. И. Сулакадзева, упоминаемые до революции. В СССР полет русского первопроходца вызывал большой интерес. В опубликованной в 1950 году книге Вишенкова «Александр Можайский» упоминалось: «В 1731 году в Рязани подьячий Крякутной построил воздушный шар и совершил на нем удачный подъем. Так, за 52 года до братьев Монгольфье, долгое время считавшихся изобретателями воздушного шара, русский человек Крякутной построил воздушный шар и испытал его». Полет удостоился отдельной статьи в Большой советской энциклопедии и попал в школьные учебники. Упоминался Крякутной в фильме Андрея Тарковского «Андрей

Марка есть. А вот первого изобретателя по фамилии Крякутной, в честь которого ее выпустили, не было.

Рублев» и в романе Валентина Пикуля «Слово и дело».

В итоге было подтверждено, что ни полета Крякутного, ни его самого не было. Да и сам первоисточник, на который все ссылались, - подделка. Причем дважды. Сначала появился подделанный в начале XIX века Александром Сулакадзевым «документ» о полете немца Фурцеля на наполненном дымом шаре в Рязани в 1731 году. Затем в начале XX века отечественный историк Александр Родных, будучи патриотом, поверх прежнего слова в тексте - «немец» - написал «нерехтинец» и добавил летуну русскую фамилию «Крякутной».

Кстати, когда истина была установлена, улицу Крякутного в Нерехте переименовали в улицу Гагарина.

СПРАВКА «КП»

Алекс ГРОМОВ - историк и писатель, автор книг, посвященных истории Советского Союза: «Жуков. Взлеты, падения», «Сталин и Берия», «Схватка за Арктику. 1941 - 1945», «Сталин. Цена успеха, феномен пропаганды» и других.

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