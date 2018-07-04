Как и где отдыхают звезды летом: Пугачева и Галкин сняли для детей виллу на Кипре

СЕГОДНЯ 01:10 2018-07-04T01:08:02+03:00

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Алла выбрала домик у теплого моря

Несколько лет подряд Алла Пугачева и Максим Галкин вместе со своими двойняшками Гарри и Лизой проводили отпуск в Латвии, арендуя виллу в Юрмале.

- Алла приедет в Юрмалу только в августе, - посетовала в беседе с «Комсомолкой» Лайма Вайкуле, у которой скоро намечается фестиваль в Юрмале. - Она хочет, чтобы дети купались, а сейчас в Юрмале прохладная вода. Алла отдыхает на Кипре, у них там с Максимом появилась квартира.

Напомним: адвокат Семен Погосян недавно рассказал «КП», почему Пугачева и Галкин променяли Рижское взморье на Кипр.

- Они купили недвижимость на Кипре в мае прошлого года, - заявил Погосян, который, как выяснилось, оформлял эту сделку. - Алла Борисовна и Максим получили гражданство Кипра. На Кипре с 2011 года существует программа: если вы инвестируете в недвижимость от 2 миллионов евро (до 2013 года минимальная сумма вложений была на 500 тысяч евро больше. - Ред.), то вправе претендовать на гражданство этой страны. Вместе с покупателем паспорта Кипра получают и его близкие: жена, дети.

Пока, по словам Погосяна, Пугачева и Галкин не въехали в свое кипрское гнездо.

maxgalkinru Вместе с двойняшками Лизой и Гарри Галкин и Пугачева привезли на Кипр своего питомца - шпица Марусю.

- Они купили квартиру в 150 - 200 квадратов в Лимасоле (город на юге острова. - Ред.). Сейчас там идет ремонт, - рассказал «КП» адвокат Пугачевой и Галкина.

Тем временем в Инстаграме Максим Галкин рассказал, что свой 42-й день рождения он отпраздновал на Кипре, в уютном доме на побережье.

«Отметили в семейном кругу. Алла встретила в аэропорту, а дети ждали в летнем домике, который мы сняли у моря на два месяца», - написал в своем блоге Галкин.

maxgalkinru Двойняшки Гарри и Лиза

- Алла Борисовна и Максим приехали на Кипр со своими 4-летними детьми и их нянями, - рассказали «КП» кипрские риэлторы. - Прилетела вместе с ними и помощница, которая отвечает за готовку на кухне. Хотя Пугачева и Галкин обедают дома нечасто, в основном ходят в прибрежные кафешки. Они взяли в отпуск и свою собаку, шпица Марусю. В эти выходные к ним прилетела погостить Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Дом у Пугачевой и Галкина просторный, там несколько спален, бассейн, сад. До моря рукой подать.

Арендовать такую виллу - удовольствие не из дешевых: около 6 миллионов рублей на два месяца.

ЦЕНА ВОПРОСА

Минимум 7 спален, сад и бассейн

На сайтах аренды вилл на Кипре нет дома, который сняли Максим и Алла Борисовна. Но с учетом количества проживающих в особняке (звездная чета, дети, две няни, помощница по хозяйству, Кристина Орбакайте с мужем и дочерью), артисты сняли дом на первой линии как минимум на 7 спален, а то и больше. Плюс там есть бассейн и сад.

Максим и Алла сняли на первой линии у моря примерно вот такой дом с бассейном и садом. Фото: booking.com

- К примеру, у нас сдается дом в аренду на первой линии в городе Пафос. Он на 4 спальни и с бассейном. Аренда будет стоить около 600 тысяч рублей в месяц. Есть, конечно, дома и дороже. Чем больше спален, техники, чем лучше отделка, тем выше стоимость аренды, - рассказала «КП» риэлтор, специализирующаяся на недвижимости на Кипре.

Эта вилла на 10 человек тоже обойдется почти в 3 млн. рублей в месяц. Фото: booking.com

Дана Борисова отдохнула на Крите

- Мы провели чудесный отпуск с моей 10-летней дочкой Полиной на Крите, - рассказала «КП» телеведущая Дана Борисова. - За отдых платила я сама, вместе с экскурсиями обошлось примерно в 300 тысяч рублей. Правда, там в меня влюбился капитан и каждый день катал нас с Полинкой на яхте бесплатно. Сейчас Полинка улетела к морю со своим папой, у его семьи есть дом в Испании. А я уже присматриваю нам с дочкой путевку в Италию. Надо уже копить, обойдется такая поездка с учетом экскурсий, которые обожает Полинка, примерно в 200 тысяч рублей.

Дочь Даны Полина очень любит ездить на экскурсии.Фото: Instagram.com

Калашникова приобрела апартаменты в Испании

Певица и бывшая невеста Прохора Шаляпина Анна Калашникова похвасталась снимками своей новой квартиры на курорте Аликанте. Этот город любим многими звездами отечественного шоу-бизнеса для отдыха летом: недвижимостью здесь владеют Наталья Штурм, Валерий Леонтьев, регулярно отдыхают в этих краях Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Маша Малиновская, Глюкоза.

- Приобрести недвижимость мне помогла моя подруга Наталья Штурм, - рассказала «КП» Калашникова. - Она много лет живет на две страны и буквально влюблена в Испанию. Тут очень красиво, спокойно и не очень дорого. Особняки в несколько этажей стоят в пределах миллиона евро. А моя квартира площадью 117 кв. метров обошлась примерно в 250 тысяч евро (около 18 миллионов рублей. - Ред.). Купить подобную квартиру в Москве за ту же сумму сейчас нереально, так что я инвестировала деньги не самым плохим образом.

Калашникова сильно потратилась на квартиру и ремонт...Фото: Instagram.com

Правда, как утверждает сама певица, ей пришлось серьезно вложиться в ремонт.

- На преобразование квартиры ушло почти 3 миллиона рублей. Ремонтом руководила моя мама. На время стройки она переехала в Испанию. Нашла там дизайнера. Тоже, кстати, из России. Я тоже участвовала в процессе, но больше финансово, - говорит Анна.

Калашникова обустраивает гнездышко с размахом, потому что хочет, чтобы ее сын учился в Испании:

...но на новый купальник деньги все же остались.Фото: Instagram.com

- Думаю, что мои родители и сын будут проводить в Аликанте большую часть времени. Планирую отдать его в футбольную секцию. К слову, недвижимость за границей дает возможность получить двойное гражданство. Удобно - не нужно делать шенгенскую визу.

Киркоров поехал по святым местам

Летние каникулы с детьми Филипп Киркоров обычно проводит на своей второй родине, в Болгарии. А тут Филипп решил отметить 6-летие своего сына Мартина на Святой земле. Для Киркорова это особенное место, ведь там он венчался со своей бывшей и пока единственной женой Аллой Пугачевой. А сейчас приехал в Израиль вместе с детьми и своей тетей Мари.

«Поездка в Иерусалим, к Стене Плача и Гробу Господню, на Голгофу, посещение русской православной миссии и экскурсия по святым местам - многолетняя традиция нашей семьи, и этот приезд не стал исключением, - написал в своем Инстаграме Киркоров. - Тем более что это уже второе посещение этих мест для Аллы-Виктории и Мартина, и, как ни странно, они многое помнят с первого раза. Даже помнят, какие записки оставляли в Стене Плача. И, конечно, написали новые».

martinkirkorov Мартин Киркоров растет боевым парнем: гоняет по израильскому курорту на квадроцикле.

В Израиле Филипп остановился в элитном отеле на набережной Тайелет.

Отдых в этом комплексе (в номере люкс и с таким же количеством домочадцев, как у Киркорова) стоит около 2 миллионов рублей.

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