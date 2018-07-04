Наталья Водянова появилась на Парижской Неделе моды в туфлях из обложки российского паспорта

СЕГОДНЯ 02:00 2018-07-04T02:44:01+03:00

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В столице Франции в разгаре Парижская Неделя моды: вместе с маститыми Chanel и Dior свои коллекции будущего сезона представили менее известные, но достаточно амбициозные марки. Среди них – молодой бренд Vetements (в переводе с французского - «одежда»), основанный в 2009 году грузинским дизайнером Демной Гвасалия. За годы своего существования скромная грузинская марка успела поработать с признанными титанами фэшн-индустрии, такими, как Louis Vuitton, Balenciaga, Céline, Balmain и Reebok. Чем известные дома моды так привлекает стиль 37-летнего уроженца Сухуми, догадаться нетрудно. Достаточно взглянуть на его новую коллекцию весна-лето 2019, чтобы понять – дизайнер бойко толкает Европе тему «лихих» пост-советских 90-х и развала СССР. А это, как известно, на Западе всегда в цене.

У Демны немало поклонников среди знаменитостей – главной звездой его показа, например, стала Наталья Водянова. Русская модель пришла на дефиле в эффектном облегающем леопардовом платье (еще один привет 90-м) и в красных туфлях с российским гербом, словно сшитых из обложек российского паспорта. Свой образ Наталья дополнила аналогичной сумочкой-клатчем. Аксессуары из «краснокожей паспортины» - одна из главных фишек новой коллекции Гвасалия: есть еще сапоги-ботфорты, от каблуков до коленок украшенные тем же двухглавым орлом. Вместе с Натальей Водяновой на показе появилась еще одна российская звезда - актриса Рената Литвинова.

Русская модель стала главной звездой показа бренда Vetements.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В отличие от звездных гостей, в показе Vetements по подиуму ходили совершенно неизвестные модели – все, как на подбор непрофессиональные манекенщики, 40 парней и девушек из Грузии, найденных на улицах Тбилиси. Да и место для дефиле было выбрано под стать эстетике «гоп-стоп» - показ устроили под одним из парижских мостов в не самом фешенебельном районе столицы. Модели дефилировали по длинному столу, накрытому белой скатертью, и демонстрировали одежду с надписями на русском и грузинском языках. На грузинском – «Грузия», «Господи, помилуй», «Сухуми», и «Свободная зона» рядом с принтом государственного флага Грузии. По-русски – «Иди на х…» (полный вариант без точек) - ну разумеется, что ж еще. Из изюминок коллекции – майки с портретом Виктора Цоя, телесного цвета водолазки, имитирующие обнаженный торс с «воровскими» татуировками – кресты, купола и прочие атрибуты стиля «век воли не видать», балаклавы и ветровки жовто-блакитных тонов с гербом Украины на груди. И конечно, вечная классика – пальто из павлово-посадских платков.

Одна из изюминок коллекции – телесного цвета водолазки, имитирующие обнаженный торс с «воровскими» татуировками.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свою коллекцию Демна Гвасалия назвал попыткой избавления от детского пост-травматического синдрома (он был ребенком, кода его семья покинула Сухуми из-за вооруженного конфликта).

- Я словно сделал документальный фильм о моей жизни. Я посвятил эту коллекцию Грузии, где я и мой брат Гурам выросли в 90-е и где случалась война в том самом месте, где мы жили. Я попытался встать лицом к лицу к моим внутренним страхам и тревогам в этом показе, - рассказал дизайнер западным изданиям.

Надписи на русском были исключительно нецензурными.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К слову, осколки советской империи отлично продаются. Новая летняя коллекция-2019 появится в бутиках только следующей весной. Но вещи из прошлой коллекции грузинского дизайнера можно купить по вполне себе кутюрным ценам: джинсы – 159 тысяч рублей, туфли – 86 тысяч, куртка-бомбер – 150 тысяч, шелковое платье – 183 тысячи.

Куртки в тонах российского...Фото: GLOBAL LOOK PRESS

...и украинского флагов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Майки и толстовки с портретом Виктора Цоя.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кожаные куртки и штаны с лампасами - привет из 90-х.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принты с надписями на грузинском языке.Фото: GLOBAL LOOK PRESS