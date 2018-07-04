2018-07-04T07:20:41+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Расписание матчей четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018: Россия и Хорватия, Бельгия с Бразилией

Встречи четвертьфинала ЧМ-2018 пройдут 6 и 7 июля
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная Хорватии станет соперником России в четвертьфинале.Сборная Хорватии станет соперником России в четвертьфинале.Фото: REUTERS
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3 июля в Москве на стадионе "Спартак" был сыгран последний матч в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. Англия победила в серии пенальти команду Колумбии 4:3 и впервые с 2006 года попала в восьмерку лучших сборных мира. И после этого были определены все пары четвертьфинала турнира.

На ЧМ-2018 предстоят два выходных дня - 4 и 5 июля. Итак, все начнется 6 числа. В пятницу в Нижнем Новгороде в 17:00 на поле выйдут команды Уругвая и Франции. В 21:00 по московскому времени в Казани второй матч сыграют Бразилия и Бельгия. На следующий день будут сыграны другие два матча.

7 июля в Самаре состоится матч Швеция - Англия. Он стартует в 17:00 по московскому времени. Ну а точка будет поставлена в Сочи. На стадионе "Фишт" в 21:00 сборная России впервые в своей современной истории сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Соперником команды Станислава Черчесова будет сборная Хорватии.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Финальная игра пройдет через 11 дней в Москве на стадионе "Лужники".

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