Николай Стариков: Трамп Крым не признает, но и «Северный поток» не торпедирует

СЕГОДНЯ 11:50 2018-07-04T13:15:36+03:00

Известный писатель на «Радио Комсомольская правда» ответил на вопросы редакции и слушателей о том, перевернется ли мир после встречи президентов России и США 16 мая в Хельсинки...

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ПОДАРКОВ НЕ БУДЕТ

- Грядущая встреча двух президентов политическую повестку дня заняла полностью, но я бы не предавал этому саммиту судьбоносного значения.

- Но почему?

- Не будем очаровываться, чтобы не пришлось разочаровываться. Наши американские партнеры вне зависимости от президента, который возглавляет их страну, одинаково неуступчивы в переговорах. И нет оснований считать, что сейчас решено преподнести нам какой-то подарок.

- Так никто в России от американцев в Хельсинки объятий с поцелуями и нет ждет...

- Напомню: все наши замечательные «договоренности» и «прорывы», вызывавшие слезы умиления в горбачевско-ельцинские времена, были за наш счет. Русские лет 20 ходили с американцами в ресторан, но платили почему-то все время именно мы. Понятно, они нас любят, потому что заказывают самые дорогие блюда, но за наш счет, и в мировом масштабе. Не вижу никаких оснований, чтобы нам вдруг отплатили сторицей за преступную доброту Горбачева и Ельцина. И Трамп с присущей ему коммерческой жилкой захочет продать нам то, что является нашим давным-давно.

- Крым имеете ввиду?

- Ну да, с конца 18 века… И Трамп аккуратненько намекает, что это, наверное, теоретически, так. Но его в лоб спрашивают: «Можете вы признать Крым российским?». Он тянет резину: «Посмотрим». Это означает – вы дайте мне что-то за это. Но почему мы должны Америке отдавать что-то за свое, родное?

- «Крымская проблема» в тройке важнейших — и едва ли не первая. За минувшую неделю три крупнейших западных СМИ прямо спросили Трампа, признает ли он Крым российским на встрече с президентом России? Трамп в разных вариациях ответил, что это один из вопросов обсуждения.

- Большие западные СМИ формируют повестку. Проходят четкие сигналы. Определенные просьбы - озвучить определенные темы. Если накануне встречи с Путиным газеты и телеканалы Европы и Америки начали задавать Трампу такие «странные вопросы» - это значит, что определенный сигнал посылается в Кремль. Но, если вы просто «хотите обсудить Крым», то России это неинтересно. Крым – наш. Если стремитесь рассмотреть проблему в том ключе, что, мол, были не правы, погорячились, Крым, и правда, ваш, и с санкциями поспешили… Ну хорошо, с этим можем согласиться - и дальше обсуждать конкретику.

«СИРИЮ НА УКРАИНУ» НЕ ОБМЕНЯЮТ

- «Трамп человек вдумчивый, он реагирует на приводимые аргументы» – это сказал Путин после того, как стало известно, что 16 июля он встретится с американским коллегой. И добавил, что ждет конструктивного диалога.

- Ну да, Трамп умеет слушать. А еще неплохо владеет английским языком. И у него пышные белые волосы. Это все - дипломатические реверансы. Но что будет, когда они сойдутся один на один? Вдруг – хотя я считаю это почти невероятным – Трамп согласится с плавным переходом Украины в зону влияния России? Это должно сопровождаться немедленной остановкой гражданской войны. Киев сам прекратит такие действия, лишившись поддержки Вашингтона. Что Трамп попросит взамен? Америка неуступчива, а нам уже уступать нечего. Сирию, что ли, менять на Украину? Но тогда к нам через Среднюю Азию беда придет. Американцы боевиков с Ближнего Востока запустят к нам уже через Афганистан - транзитом через бывшие советские республики.

- Трамп может делать в Хельсинки громкие заявления, но конгресс — раз, и одернет его?

- В Россию впервые за многие годы прилетели 6 сенаторов и одна конгрессменша. Все они республиканцы – то есть из партии Трампа. Все не переизбираются в этом году. То есть для них это не предвыборный пиар. Они приехали прощупать почву, озвучить ряд тем. Не перед каждой встречей лидеров приезжает такая делегация. Во времена Сталина-Рузвельта были посланники в количестве «одна штука». И озвучивали самые деликатные предложения. Нынешние американцы приехали, чтобы какой-то шарик нам закатить - и дать время его обдумать.

- США – не сторона минских переговоров, ну и что тогда Трамп может сказать нам по Украине?

- Трамп просто снимает трубку и звонит тому, кто у него главный по Украине. И выдает ему ценные указания - включить задний ход. После чего Киев не получает очередной транш. И если Украина не перекредитуется – а ей вскоре отдавать миллиардов 20 – то для нее все плохо. Но Трамп этого делать не станет.

- Американцы попытаются поймать Россию на блесну? Их риторика после выступления Путина 1 марта изменилась.

- На пустой крючок клюет только очень голодная рыба. К встрече Трампа и Путина это не относится. Но американцы попытаются разыгрывать это чередование — период охлаждения с периодом потепления. Про Трампа твердят, что он неуравновешенный - то добрый следователь, то злой. Но подобная игра с Путиным не даст результатов. Если американцы попытаются на пустой крючок нанизать Крым - эта наживка на Россию не подействует.

ВЕНТИЛЬ НЕ ЗАКРУТЯТ

- Ограничения ядерных вооружений — в горячей повестке Хельсинки?

- Это ограничение в повестку может быть включено, но вопрос другой — а России такое ограничение надо? У нас идет процесс перевооружения армии - и тут вдруг попытка нас ограничить.

- Вентиль «Северному потоку-2» Трамп постарается прикрутить?

- Борьба за газопровод из России в Германию не закончится на этой встрече. Прикрутить его пытаются двумя способами. Первое — угрожая санкциями. Американцы давили на европейские компании, прямо или косвенно участвующие в проекте. Но где-то на высоком западном уровне взбрыкнули - негоже такое делать. И вот американцы уже решили, что не будут водить санкций в привязке к «СП-2». Тогда они попытались германскими же руками разрушить внутригерманскую коалицию, одобряющую эту стройку. Но политического переворота в Германии — министр МВД против канцлера Меркель — не получилось. Склонить Меркель к уступкам не вышло. Трамп на время забудет о своем желании остановить «Северный поток-2». Может, даже прозвучат слова: «Стройте спокойно!»

- Тему «вмешательства русских в американские выборы» — а в ноябре у них новые выборы, в конгресс — закроют?

- Это обсуждать не станут - в первую очередь, Трампу это неудобно обсуждать. Максимум, что будет: «Вы вмешивались в наши выборы? Нет? Запишите в протокол!»

- Выбор Хельсинки — это привет большой традиции? Здесь с американскими президентами встречались Брежнев в 70-е, Горбачев в 80-е, Ельцин в 90-е. Уже в этом году — начальники генштабов России и США...

- Это удобная площадка в первую очередь для нас. Лететь ближе, чем до Вены. Лишние часы в воздухе руководителям точно не нужны.

Но, если вспоминать Хельсинские соглашения, которые там подписал Леонид Ильич, - они нам боком вышли. Запад их не соблюдал и никаких границ позже нам не помог сохранить. Запад вообще нарушил и Ялтинские договоренности, и Хельсинкские.

- В группе конгрессменов и сенаторов, приехавших в Москву на разведку накануне встречи президентов, есть экономисты. Не хотят ли они наложить лапу на сжиженный газ Ямала — а Трамп, часто действующий больше как бизнесмен, чем полтики, это желание 16 июля подтвердит?

- Тут зерно правды есть. Но не думаю, что вопросы прикладного, экономического, мелкого по сравнению с глобальными политическими проблемами характера, в Хельсинки будут обсуждаться даже где-то рядом со встречей руководителей двух государств.

- У нас - Крым, Донбасс, Сирия, санкции. Что можем предложить Трампу взамен?

- Нам нечего предложить Трампу не потому, что у нас ничего нет. То, что они требуют или могут потребовать — для России жизненно важно. Например Трамп может потребовать (или попросить) Путина «сдать Иран». Но мы уже столько всего насдавали, что это будет потерей лица. О Донбассе я не говорю.

Эта встреча не станет «праздником уступок» России.