2018-07-04T13:17:06+03:00
Общество

В Сочи открылся II Всероссийский межвузовский GxP-саммит

Он собрал более 500 участников из более 23 городов и ряда стран
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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II Всероссийский межвузовский GxP-саммит открылся 4 июля в Сочи.II Всероссийский межвузовский GxP-саммит открылся 4 июля в Сочи.
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В Сочи начал работу II Всероссийский межвузовский GxP-саммит с международным участием «Выбор лучших. Время вперёд». В течение трех дней студенты и аспиранты фармацевтических факультетов ведущих вузов страны смогут принять участие в специализированных конкурсах, представить свои презентации, побывать на экскурсии и встречах с ведущими отечественными и мировыми фармпроизводителями. Платиновым спонсором саммита выступила международная компания MSD, генеральным спонсором крупнейшая российская компания «Р-Фарм», а официальным спонсором стала фармацевтическая компания полного цикла «Натива». Кроме того, партнерами саммита стали всемирно известные компании. Такие как: Astellas, Generium, LDV-Group, STADA, SUN Pharma, Valenta, Novartis, Fedegari, Герофарм, Сотекс, Нацимбио, Синтез, Микроген. Стратегическими партнерами мероприятия стали лидер отрасли : Abbott/Veropharm, Hetero, Fedegari, KRKA, Биохимик.

Также саммит проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик». А вот организатором мероприятия выступил благотворительный фонд «Путеводная звезда», со организатор ООО «Деловая Столица».

Открыл саммит директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик Владислав Шестаков. В приветственном слове он отметил, что проблему нехватки кадров нужно решать с помощью обучения молодых специалистов.

«Ваш потенциал - это большая сила. Ведь в этом зале студенты и аспиранты вузов – лидеров отрасли. Сегодня фармация – одна из важнейших областей науки и экономики. Поэтому так важно поддерживать и развивать одаренную молодежь, готовую трудиться в этой сфере», — сказал директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков.

С ним согласился и первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб, который в свою очередь отметил, что важной составляющей в подготовке высококвалифицированных кадров является тесное взаимодействие педагогического сообщества и бизнеса.

Студенты и абитуриенты ведущих вузов страны в рамках саммита получат возможность напрямую пообщаться с ведущими экспертами отрасли.

Студенты и абитуриенты ведущих вузов страны в рамках саммита получат возможность напрямую пообщаться с ведущими экспертами отрасли.

«Производственная практика при обучении студентов позволяет приблизить учебный процесс к требованиям отрасли. Уверен, что на нынешнем саммите загорятся новые «звезды» фармацевтических профессий, которые помогут развитию российской промышленности. Фармацевтическая отрасль России надеется на вас, ждем вашей энергии, ваших талантов», - добавил он.

Действительно, за последние 20 лет качество производимых лекарственных средств вышло на новый уровень, а в России введен международный стандарт производственной практики. Но сохранят и приумножать эти стандарты должны люди с высоким уровнем образования и современными стандартами работы. Именно поэтому организация подобного рода саммитов необходима, ведь именно здесь молодые специалисты могут пообщаться напрямую с ведущими экспертами в области фармацевтики, а быть может и предложить свои инновационные идеи. Судите сами: если в рамках I Всероссийского GxP-саммита в мероприятии приняли участие 200 человек, то на второй изъявили желание приехать более 500 делегатов из России и стран ЕАЭС. А это ли не показатель высокого уровня и эффективности мероприятия?

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