"А потом началась серия пенальти!". Лучшие мемы ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 14:30 2018-07-04T15:04:53+03:00

Вот так вратарь команды из Англии отбивает удар из серии пенальти Фото: REUTERS

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3 июля состоялся последний матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. Игры были непростыми и заставили переживать очень много людей.

Такое событие не могло не найти отклик в творчестве футбольных болельщиков. В сети сразу же стали появляться новые мемы и каррикатуры, а где-то просто кадры со смешными и ироническими подписями.

Напомним, что 3 июля сборная Англии переиграла колумбийцев в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. Английская команда прошла в 1/4 финала турнира и 7 июля сыграет со шведами.

Появилось и такоеФото: ! Соцсети

Как всегда есть болельщики, попавшие в центр вниманияФото: ! Соцсети

Не остались без внимания и многочисленные падения нападающего сборной Бразилии Неймара в игре с Мексикой, которая состоялась 2 июля и закончилась победой бразильцев.

Его падения не остались без вниманияФото: ! Соцсети

Нападающий сборной Бразилии Неймар тоже стал темой для шутливый фотоФото: ! Соцсети

Но несмотря на то, как напряжённо и интересно проходят все матчи чемпионата, тема-фаворит у российских боллельщиков всё ещё матч между Испанией и Россией и "волшебная" нога Акинфеева.

А вот и фавориты российских болельщиков, до сих пор не утратившие популярностьФото: ! Соцсети

"Привет из будущего" на купюреФото: ! Соцсети

Эмоциональные болельщики тоже могут стать знаменитыми, если у них получится попасть в объективы камер.

Три болельщика уже стали стрит-артомФото: ! Соцсети

И конечно же, не стоит забывать про своих питомцевФото: ! Соцсети

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