"А потом началась серия пенальти!". Лучшие мемы ЧМ-2018
3 июля состоялся последний матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. Игры были непростыми и заставили переживать очень много людей.
Такое событие не могло не найти отклик в творчестве футбольных болельщиков. В сети сразу же стали появляться новые мемы и каррикатуры, а где-то просто кадры со смешными и ироническими подписями.
Напомним, что 3 июля сборная Англии переиграла колумбийцев в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. Английская команда прошла в 1/4 финала турнира и 7 июля сыграет со шведами.
Появилось и такоеФото: ! Соцсети
Как всегда есть болельщики, попавшие в центр вниманияФото: ! Соцсети
Не остались без внимания и многочисленные падения нападающего сборной Бразилии Неймара в игре с Мексикой, которая состоялась 2 июля и закончилась победой бразильцев.
Его падения не остались без вниманияФото: ! Соцсети
Нападающий сборной Бразилии Неймар тоже стал темой для шутливый фотоФото: ! Соцсети
Но несмотря на то, как напряжённо и интересно проходят все матчи чемпионата, тема-фаворит у российских боллельщиков всё ещё матч между Испанией и Россией и "волшебная" нога Акинфеева.
А вот и фавориты российских болельщиков, до сих пор не утратившие популярностьФото: ! Соцсети
"Привет из будущего" на купюреФото: ! Соцсети
Эмоциональные болельщики тоже могут стать знаменитыми, если у них получится попасть в объективы камер.
Три болельщика уже стали стрит-артомФото: ! Соцсети
И конечно же, не стоит забывать про своих питомцевФото: ! Соцсети
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