Александр Головин, уехав зарубеж, станет самым дорогим футболистом в истории России. Это правда?

СЕГОДНЯ 13:58 2018-07-04T14:56:45+03:00

Александр Головин: Мне приятно, что обо мне там говорят, но сейчас мне не до этого, я сконцентрирован на сборной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Алекс Головин – главная звезда сборной России в глазах иностранцев. За каждой его тренировкой следит полдюжины телекамер из западных телекомпаний. Они ловят его каждое движение и каждое слово. И каждый день мелькают новости: за Головина предлагают 20 млн евро! Головина хочет купить «Ювентус» и «Барселона»! Головин продается не меньше чем за 30 млн! Если слухи верны, то 22-летний полузащитник ЦСКА станет самым дорогим футболистом в истории России. Но сколько в них правды?

«Мне сейчас не до этого»

Когда Александр Головин на базе сборной выходит к журналистам, даже не знающую ни одного слова на русском языке тянут к нему микрофоны. В среду кто-то из них решил, что Саша уже выучил итальянский, и начал ему задавать вопрос на этом языке.

Для самого Александра Головина и многих остальных этот вопрос звучал примерно так:

- ???? ??????? ? ??? ???

Повисла нелегкая пауза. И когда уже итальянец отчаялся найти понимание, какой-то бразилец сжалился, и заменил некоторые знаки вопросы на слова. И в его переводе вопрос выглядел так:

- ???? ? талант ????? в Италии?

- Этот парень, кажется, подослан «Ювенутсом», - кто-то на всякий случай предупредил Сашу. Но тот решил отвечать серьезно:

- У них хороший чемпионат, мне приятно, что обо мне там говорят, но сейчас мне не до этого, я сконцентрирован на сборной.

И так весь чемпионат, начиная с первого матча: Головина спрашивают про будущее, а он твердит про настоящее. И он прав: цена на него растет с каждым успехом сборной России.

«Ювентус» был готов прислать частный самолет за Головиным

Тем временем портреты Головина не слезают с первых полос итальянских газет. Кадры, как он разносит Саудовскую Аравию и Египет, а так же работает в обороне против Испании, постоянно мелькают на итальянских каналах. И это несмотря на то, что «Ювентус» чуть ли не официально объявил – он больше не претендует на Головина. Слишком дорого.

Но «Юве» хотел купить Сашу, это точно. «Итальянцы так хотели его купить, что готовы были прислать за ним частный самолет, - рассказывает «КП» известный журналист Георгий Кудинов, который на ЧМ-2018 работает с самыми влиятельными итальянскими СМИ. – «Ювенутс» хотел показать Саше Турин, условия в которых тот будет жить и играть, а уговаривать заключить контракт его должен был сам Павел Недвед. Но это было еще до чемпионата мира. Но потом началась вся эта шумиха вокруг Головина, и «Юве» вышел из переговоров. Ценник стал слишком велик».

Сколько сейчас стоит русский

«Ювентус» сделал еще одну ошибку – сразу вышел на игрока и его агентов, а президента ЦСКА Евгения Гинера оставил в стороне от переговоров, рассказывает Кудинов. Так купить у ЦСКА кого-либо действительно нереально, Гинер такое не любит. И рассчитывать на скидку итальянцам уже не приходилось.

«Ювентус» был готов заплатить 15-18 млн евро. Сейчас эксперты говорят, что Головин стоит 30 млн. евро. Если сборная России пройдет Хорватию и выйдет в 1/2 финала, уенник подрастет еще на 5-10 млн. И тогда за него бороться смогут только не считающие денег английские клубы. И уже все знают, кто первый претендент.

«Челси» уже договорился?

В Англии многие уверены, что следующий клуб Головина – «Челси». Логика проста: владельцы обеих команд Роман Абрамович и Евгений Гинер – давние приятели и бизенс-партнеры. Абрамович всегда хотел иметь русскоязычного игрока у себя в Лондоне, и не в последнюю очередь поэтому в «Челси» играли россияне Алексей Смертин и Юрий Жирков, а так же украинец Андрей Шевченко и чех Ирижи Ярошик. Но есть еще одно обстоятельство. И оно тоже родом из Италии.

На днях «Челси» должен заключить контракт с новыми главным тренером – Маурицио Сарри, который ранее возглавлял «Наполи». «А Сарри очень давно следит за Головиным, - рассказывает Кудинов. – Он несколько раз рассчитывал затащить его в «Наполи». Теперь у Сарри отличный шанс заполучить Головина в «Челси».

«Хотим дойти до финала»

«Челси», «Ювентус», где-то мелькали слухи про интерес «Барселоны» и «Арсенала»… Но что хочет сам Саша Головин, никто так еще и не узнал. Потому что Саша – очень воспитанный. Но то, что он четко сечет все, что происходит вокруг его имени, это точно.

- Вы слышали, как болельщики передали песни «Мало половин» и поют теперь «Мало, мало, Головин»? – спрашивали его на базе.

- Слышал, посмеялись. Но про нашу команду уже много песен, - улыбался Александр.

- Вас сейчас сравнивают с лидером сборной Хорватии Модричем?

- Еще не видел. Но приятно.

- После победы над Испанией считаете, что все возможно для сборной России?

- Мы и до Испании так считали. И до начала турнира мы понимали, что можем дойти до финала. С тех пор ничего не изменилось.

А вот это уже серьезно. Впервые кто-то из игроков сборной России заговорил о финале. И страшно подумать, сколько тогда будет стоить Александр Головин.

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