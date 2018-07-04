Аэрофлот получил сорок пятый Sukhoi Superjet 100

СЕГОДНЯ 14:10 2018-07-04T15:37:19+03:00

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Авиалайнер Sukhoi Superjet 100 имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом. Новый SSJ100 начнёт выполнять рейсы по маршрутной сети Аэрофлота уже в ближайшие недели.

Имя Алексея Петровича Маресьева вписано в отечественную историю благодаря мужеству, которое он проявил в годы Великой Отечественной войны. Вследствие тяжёлого ранения, полученного на фронте, Алексею Маресьеву ампутировали обе ноги, однако легендарный лётчик вернулся на фронт и продолжил отважно сражаться за Родину. За свои заслуги он был удостоен звания Героя Советского Союза. Именно его фигура стала прототипом главного героя «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого.

Российская авиакомпания понимает важность поддержки отечественного производителя, поэтому на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом SSJ100. Авиакомпания планирует увеличить количество воздушных судов данного типа в своем парке до 50. Самолеты Sukhoi Superjet 100 выполняют рейсы по маршрутной сети Аэрофлота внутри России, в страны СНГ, а также в ряд европейских стран.