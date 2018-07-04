2018-07-04T18:39:53+03:00
Дом. Семья

Девушка из высшего общества

Побороться за неё или оставить в одиночестве?
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ@framspкорреспондент
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B России сегодня есть классовое обществoB России сегодня есть классовое обществoФото: EAST NEWS
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Приходится признать: в России сегодня есть классовое общество. Но если «низший» и «средний» класс как-то между собой договариваются по-соседски, то высший - ревностно, прямо по-сектантски, охраняет «чистоту» рядов. И это притом, что по всему миру аристократы и особы королевской крови бракосочетаются с простолюдинами, рожают хорошеньких ребятишек и счастливы...

«Познакомились ещё весной на СЗ, встретились - и протянуло друг к другу. Стали встречаться - всегда на моей территории. Я не понторез, ничего от неё не скрывал - ни съемную однушку, ни машину «Хёнде солярис». Зарплату, правда, не озвучивал, но дал понять, что в расходах на неё ограничиваться не буду. Сразу обратил внимание, что одета очень стильно, часы-цацки явно не с распродажи в супермаркете. Но заострять не стал. Сейчас многие девушки голодают, но всю зарплату грохают на барахло. Встречал таких кучу. Как правило, пустышки, ни о чем. А в ней меня привлекла ее ухоженность и в то же время начитанность, ум. Знал, что она работает в крупной компании, же карьеру сделала до начальника подразделения. Ну, думаю, ничего, со временем подтянусь, какие наши годы. Мне тридцать два, она на три года младше. И только сейчас призналась, что из богатой семьи, отец - топ-менеджер. И все родственники - тоже шишки. Карьеру она никакую не делала, сразу получила тёплое местечко. Как я понял, ее семья, скорее всего, будет против ее общения со мной. Отец бредит «династическим» браком с кем-то из «своих». Там все жуткие снобы, хоть и образованные. Мне это дико слышать было. Дико и странно. Я сказал: а почему ты раньше молчала?.. Я поверил, что встретил свою судьбу. Она: ты очень понравился, ни с кем такого не было. Жила всю жизнь по указке родителей, была послушной девочкой, даже в институте ни с кем не встречалась.

Сейчас мы взяли паузу. Она хочет решить: достоин я того, чтобы пойти против воли родителей, или нет. А я места себе не нахожу! Хочется позвонить ей, но держусь изо всех сил. Мужик я или нет? Сейчас напился и вам написал, вроде легче стало.

Денис».

Побороться за неё или оставить в одиночестве? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Побороться за неё или оставить в одиночестве?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Напомнили вы мне один случай, Денис. Лет ...дцать назад нравилась я одному пареньку из благородных. У него папаша, кажется, сетью бензоколонок владел, а то ли гастрономов - точно уже не помню. Только помню, я от того аристократа в ужасе отшатнулась. Сказала ему: «Ишь ты какой хитрый, я на роль горничной для приобретения сексуального опыта не гожусь!». Сказала, как отрезала. А теперь думаю: может, зря? Надо было роман завить? Может, оказался бы он вовсе не сноб, а порядочный человек - вроде принца Гарри. Мой сарказм про горничную он, кажется, вообще не понял. Зато пригож был необыкновенно: кровь с молоком.

У вас другая история: барышня честно объявила, какие там фамильные ценности. Явно у нее такой волевой альфа-папа, с которым вам придется бодаться всю дорогу - даже при удачном раскладе. Редкий зять выпутывается из подобной семьи без морального ущерба. Богатый и спесивый тесть - это и стрёмно, и навсегда - уж лучше бы у нее был ребеночек от первого брака.

Написала это, а сама думаю: вот бы кто-нибудь из читателей меня опроверг! Может, у кого-то есть опыт мирного сосуществования с тестем (свёкром) из высшего общества? Или еще какие-нибудь похожие случаи из жизни? С удовольствием жду откликов здесь на форуме и по адресу dariaz@kp.ru.

И, конечно, буду рада просто пообщаться. Пишите мне, дорогие.

Если опубликую вашу историю – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.

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