Солод раздора: Есть ли в России качественное пиво

СЕГОДНЯ 07:00 2018-07-04T18:59:46+03:00

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В России резко выросло потребление пива. Спрос на него увеличился в три-четыре раза во время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщают ритейлеры и рестораторы. А в дни особенно важных матчей объем продаж в городах проведения вырастает еще сильнее. При этом на качество напитка болельщики не жалуются. В отличие от некоторых экспертов... «Комсомолка» решила выяснить, стоит ли слепо доверять таким оценкам. Или лучше ориентироваться на что-то другое.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В середине июня автономная некоммерческая организация «Российская система качества» проверила российское пиво. В исследование попали 40 разных марок в ценовом диапазоне от 67 до 260 рублей за литр. Большинство - российского производства. Выводы были неоднозначные. Так, эксперты выявили несколько сортов пива, которые не прошли по содержанию солода или вкусовым качествам. Этим торговым маркам «Роскачество» показало, говоря футбольным языком, желтые и даже красные карточки.

Производители этих брендов, а также многие эксперты рынка усомнились (простите за каламбур) в качестве выводов Роскачества. У них нашлось множество контраргументов.

НЕ В АЗОТЕ ДЕЛО

Один из двух главных критериев, которыми руководствовались эксперты, - концентрация общего азота. По их мнению, это может косвенно свидетельствовать о том, что производитель сэкономил на солоде. Эксперты не согласны с такой трактовкой.

- Предлагаемые Роскачеством критерии (в частности, массовая концентрация летучих компонентов, массовая доля общего азота, а также массовая концентрация органических кислот) обедняют рынок пива. При этом трактовка результатов проведенных тестов для определения качества пива является необоснованной, - считает Татьяна Меледина, доктор технических наук, профессор кафедры пищевой биотехнологии продуктов из растительного сырья университета ИТМО. - Существует множество вариантов потребительских предпочтений, которые пивовары стараются учитывать, выпуская тот или иной продукт на рынок.

По словам эксперта, потребители хотят разное пиво с разными оттенками вкуса даже в рамках одного сорта. Ставить в основу исследования показателей, определяющих вкусовые различия и наказывать производителей за «отклонения», например, по азоту, спиртам и эфирам неправомерно. Во-первых, потому что, по соответствующим техрегламентам, информация о содержании общего азота в пиве не может быть использована в качестве основания для идентификации продукта. Во-вторых, азот необходим дрожжам для роста, поэтому в ходе брожения его уровень снижается. Поэтому нелогично измерять содержание азота в готовом продукте, так как в соответствии с технологическим процессом необходимость измерения и контроля общего азота важна только на стадии приготовления сусла.

АПЕЛЬСИНЫ С АПЕЛЬСИНАМИ, ЯБЛОКИ С ЯБЛОКАМИ

Есть и еще одна претензия, которую высказывают эксперты. В частности, по выборке, которую сделали в Роскачестве. Да, проверили только одну группу - светлое фильтрованное пиво. Но даже в ее рамках есть очень большая разница между образцами - как по крепости, так и по другим важным характеристикам. В итоге результаты исследования сложно назвать корректными.

- Эксперты использовали методологию, которой больше 40 лет и она не соответствует международным стандартам, - считает Дмитрий Афонин, директор по инновациям и исследованиям региона Восточная Европа ООО «Пивоваренная компания «Балтика», входящая в международную Carlsberg Group. - Все безнадежно устарело. Это то же самое, как если бы мы сравнивали свойства 92-го, 95-го и 98-го бензина, причем разных производителей и с разных заправок. Или если бы мы сравнивали сухие вина со сладкими и полусладкими. Или апельсины с яблоками. Так нельзя. Сравнивают апельсины с апельсинами или яблоки с яблоками. Поэтому метрологически, систематически и научно сравнение, которое произвело Роскачество, не выдерживает никакой критики.

НА ВКУС И ЦВЕТ ТОВАРИЩЕЙ НЕТ

Недавно «Комсомолка» проводила свой эксперимент. Журналисты «КП» тестировали, какое пиво вкуснее - российское или зарубежное. Чтобы быть корректными в оценках, взяли несколько торговых марок и их образцы - отечественные и заграничные. Вторые, естественно, были в несколько раз дороже. Но на результатах мини-исследования это не отразилось. С небольшим перевесом победило отечественное пиво - по вкусу оно понравилось большему числу дегустаторов-любителей. Вот и хороший повод сэкономить без потери качества.

Тем не менее, такие субъективные оценки - удел журналистов и социологов. Организациям, претендующим на объективный анализ, доверять вкусу негоже, считают эксперты рынка. И уж тем более вредно составлять из этого рейтинг и делать выводы, исходя из которых каких-то «игроков» стоит «удалить с поля» (естественно, фигурально - полномочий запрещать продажи у Роскачества нет).

- Отсутствие у Роскачества профессиональных знаний и опыта в области пива и пивоварения приводит к серьезным ошибкам, которые усугубляются тем, что транслируются на массовую аудиторию. Наибольшее удивление вызвало то, что Роскачество ввело такой показатель, как «вкусное» и «невкусное». Любой производитель подтвердит, что единственным по-настоящему ярким показателем признания вкуса пива является выбор потребителя. Едва ли его можно заставить пить невкусное пиво даже по самой низкой цене. Любая попытка ранжировать пиво уместна в той же степени, как и попытка ранжировать вкусы людей в целом, - считают в Союзе российских пивоваров.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА ВСЕХ ЭТАПАХ

На рынке российского пива в большинстве своем преобладают западные компании. А там соблюдение всех возможных правил и технологий ставится во главу угла. От этого зависит репутация. Поэтому «химичить» в попытках сэкономить лишнюю копейку транснациональные корпорации не будут. Дороже обойдется.

- Пиво – это специфический и очень сложный в производстве продукт. При этом российские заводы сегодня обладают самым современным оборудованием

для производства пива. Пивоваренные производства и пивоваренная продукция ежедневно контролируются специалистами Роспотребнадзора, претензий и замечания к качеству продукции нет, как нет и ни одного случая отравления пивом. Продукция российских компаний экспортируется по всему миру, подвергаясь при этом постоянному контролю и проверкам со стороны надзорных органов стран, куда ввозится продукция. При этом качество продукции не вызывает претензий и нареканий со стороны контролирующих государственных органов, - поясняют в Союзе российских пивоваров.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

Как отмечают эксперты рынка, существуют общепризнанные мировые методики сенсорного контроля, изложенные в международных пивоваренных стандартах (аналитике EBC, MEBAK), в соответствии с которыми приняты иные критерии оценки, включающие 122 параметра, из них 44 ключевых и 78 дополнительных. Эти стандарты не были приняты во внимание Роскачеством.

- Есть указания кабинета министров об использовании международных стандартов в анализе пищевых и любых других продуктов. Во всем мире по ним работают. Почему их внедрение в России сталкивается с определенным сопротивлением, для нас непонятно, - сетует Дмитрий Афонин.

ПИВО ИЗ ПОРОШКА - ЭТО МИФ

Тем не менее, хотя бы за один вывод экспертам Роскачества можно сказать «спасибо». Они развенчали миф о том, что пиво, особенно дешевое, это искусственно газированный суррогат из порошка, спирта, воды и различных добавок.

- В ходе мониторинга качества пива всех самых популярных на российском рынке торговых марок не выявлено ни одного «синтетического» продукта, который был бы сделан, как иногда думают потребители, экспресс-методом купажирования разных добавок и добавления спирта, - отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Ну хоть здесь обошлось без штрафных, желтых карточек и удалений! А значит, можно спокойно покупать любимое пиво, без оглядки на какие-то рейтинги, и продолжать наслаждаться чемпионатом мира по футболу. На нем как раз начинается самое интересное.