Ученые ЕКА: «Замучаетесь лунную пыль глотать»

Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило о масштабном проекте, которое оно инициировало. Привлекло к исследованиям десятки ученых со всего мира.

Цель проекта — далеко идущая: понять, опасна ли лунная пыль для здоровья. Не сгубит ли она будущих «покорителей» Луны? Не сделает ли бессмысленными планы строительства баз и поселений на нашем естественном спутнике?

- Мы до сих пор не знаем, насколько эта пыль отвратительна, - говорит Ким Приск (Kim Prisk) — пульмонолог из Калифорнийского университета (pulmonary physiologist from the University of California), один из участников проекта.

Так в увеличенном виде выглядит частица лунной пыли.

То, что лунная пыль отнюдь не полезна, почувствовали еще американские астронавты миссии «Аполлон». Все 12 человек, которые ходили по Луне, заболели, наглотавшись местной пыли. Заносили ее внутрь посадочных модулей на башмаках и скафандрах.

По словам Харисона Шмитта (Harrison Schmitt), члена экипажа «Аполлона-17», симптомы заболевания напоминали сенную лихорадку. Астронавты чихали, кашляли, у них слезились глаза и болело горло. «Лунная сенная лихорадка» - так теперь называют поражавший их недуг.

Юджин Сернан (Eugene Cernan) возвращался в посадочный модуль Apollo 17 весь в пыли.

В 60-70-е годы прошлого века американцы совершали краткосрочные визиты на Луну. Ныне люди собираются на ней жить — будут находиться продолжительное время. То есть глотать местную пыль им придется гораздо дольше. Как отреагирует организм? Пару месяцев назад на этот вопрос попытались ответить исследователи из Университета в Стоуни Брук (Stony Brook University School of Medicine), ведомые биохимиком Брюсом Демплом (Bruce Demple). «В пыли» у них находились клетки человеческой легочной ткани и нейроны головного мозга мышей. Пыль, правда, была не совсем лунная, а ее имитация, изготовленная из твердой вулканической породы. Но даже она дала вполне удручающий результат. Почти все культуры погибли. И чем мельче были частицы, тем внушительней оказывался урон. Ученые рассказали об этом в журнале GeoHealth.

Лунная пыль, по мнению авторов исследования, смертельно опасна для легких и мозга. Этот вывод предстоит проверить в рамках проекта, организованного Европейским космическим агентством, и посмотреть, как еще может напакостить зловредная субстанция.

Лунные автомобили, на которых ездили американские астронавты, поднимали тучи пыли.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

На пыльных тропинках...

Частицы лунной пыли примерно в 50 раз меньше диаметра человеческого волоса.

Частицы лунной пыли твердые и острые - абразивные. На Земле таких нет. У нас края любых частиц — даже самых твердых — со временем затупляются. На Луне, где нет ветра, такого не происходит.

Лунная пыль успевала истереть подошвы башмаков астронавтов даже за то короткое время, пока они там находились.

Сила тяжести на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле. Поднятая пыль может долго держаться на некоторой высоте. Астронавты были все обсыпанные ею.

Лунная пыль пахнет сгоревшим порохом. По крайней мере такое ощущение было у астронавтов, которые имели возможность принюхаться к пыли, занесенной на скафандрах в посадочный модуль.

Лунная пыль способна долго летать в неоднородном электрическом поле за счет электростатических сил. Может с высокой скоростью перемещаться горизонтально. Крупицы пыли электризуются за счет солнечного ветра, ультрафиолетового и рентгеновского излучения. На дневной стороне пыль заряжается положительно, на ночной - отрицательно.

Лунная пыль содержит силикаты. Земные - вызывают силикоз.

Единственное полезное свойство лунной пыли: из нее можно выпекать кирпичи. Если понадобится.