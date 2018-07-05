2018-07-05T19:10:25+03:00
Наука

В Египте нашли саркофаг гиганта

В огромный каменный гроб кого-то положили примерно 2 тысяч лет назад
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Обнаруженный саркофаг выглядит весьма загадочно.Обнаруженный саркофаг выглядит весьма загадочно.
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Огромный саркофаг из черного гранита обнаружен в Александрии во время раскопок в районе Сиди Габер (Sidi Gaber district of Alexandria), - сообщает Daily Mail.

Саркофаг невиданных прежде размеров лежит на глубине 5 метров — лежит, по мнению археологов, уже 2 тысячи лет. А то и дольше.

Захоронения обнаружено под мостовой одной из улиц Александрии (Египет)

Захоронения обнаружено под мостовой одной из улиц Александрии (Египет)

Кто в саркофаге? Не известно. Его пока не вскрывали. Но внутри точно кто-то есть. Как сообщил доктор Айман Ашмави (Dr. Ayman Ashmawy), один из руководителей Верховного совета древностей Египта (Supreme Council of Antiquities), крышка не тронута. Между ней и корпусом саркофага сохранился слой раствора.

Саркофаг, похоже, сделан для какого-то гиганта. Его длина составляет 265 сантиметров, высота 185 сантиметров, ширина 165 сантиметров.

Внутри саркофага точно кто-то есть.

Внутри саркофага точно кто-то есть.

В захоронении археологи нашли еще и голову от алебастровой статуи. Возможна, она изображала умершего. Черты лица не различить — голова сильно повреждена.

Голова от статуи, обнаруженной рядом с саркофагом.

Голова от статуи, обнаруженной рядом с саркофагом.

Когда будет вскрыт саркофаг? Об этом представители Верховного совета древностей Египта пока не сообщают.

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