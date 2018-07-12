2018-07-12T13:36:19+03:00
Экономика

34 тысячи рублей: стал известен максимально возможный размер пенсии

Его рассчитали исходя из соотношения с зарплатой человека
Софья РУЧКО
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Данную цифру озвучил замминистра труда и социальной защиты Андрей ПудовДанную цифру озвучил замминистра труда и социальной защиты Андрей ПудовФото: Иван МАКЕЕВ
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После повышения пенсионного возраста самые "богатые" пенсионеры станут получать 34 тысячи рублей. Данную цифру озвучил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Это будет возможным, если в России коэффициент замещения (соотношение размера зарплаты человека и его будущей пенсии) составит 40%. Эта норма принята Международной организацией труда (МОТ), но пока Россией не ратифицирована. В Конвенции МОТ 40% являются минимально допустимым коэффициентом замещения.

Почему максимальная пенсия будет именно 34 тысячи рублей? Потому что высшим пределом для исчисления пенсий станет зарплата примерно в 1 млн рублей в год, то есть 85 тысяч в месяц. 40% от этой величины - как раз 34 тысячи. Более состоятельные труженики на пенсию выше 34 тысяч рассчитывать не смогут.

Надо учитывать, что для расчета пенсии берется не размер зарплаты на последнем месте работы человека перед его выходом на пенсию, а заработок на протяжении всей трудовой жизни. А там могли быть разные колебания. В итоге финальная цифра может оказаться и не очень высокой.

Сейчас средний размер зарплат по России составляет 40 тысяч рублей, а пенсий — 13 тысяч рублей.

Напомним, что изменения пенсионного законодательства, которую разрабатывает правительство, предполагает повысить возраст выхода на заслуженный отдых мужчин до 65 лет, а женщин — до 63.

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