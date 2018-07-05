Геннадий Онищенко: Хватит пойло называть пивом и травить им народ!

СЕГОДНЯ 08:30 2018-07-05T09:07:39+03:00

Минфин и Росалкогольрегулирование предложили провести в России масштабную маркировку продукции пивоваренных предприятий. Цены на любимый народом напиток могут повысить вдвое

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Эту тему в эфире Радио "Комсомольская правда" наш корреспондент решил обсудить с бывшим главным санитарным врачом страны, а ныне первым замом председателя Комитета Госдумы по науке и образованию...

- Геннадий Григорьевич, я вот сейчас пивка бухнул… потому и речь моя теперь - сбивчивая. Новости-то вон какие горестные! Говорят, что скоро вы цены на пивко повысите… Потому как маркировка вроде как всех его сортов теперь начнется… И горе будет тем, кто пиво любит.

- Во-первых, я прошу вас не пользоваться идиомами, которые вы произносите. Я понимаю, что вам нужно входить в образ пьющего человека…

- Драбалызнул – а это слово можно употреблять?

- Вот. Это первое. Второе – надо отдать должное Росалкогольрегулированию, которое наконец-то взялось системно за вопросы, связанные с оборотом вот этого плохо идентифицируемого раствора, который почему-то называется пивом у нас. По их данным, 1033 анализа, которые они провели в 2017 году…

- Анализа пива?

- Да. Там было и качество, и безопасность, и соответствие продукта заявленным требованиям. Так вот - только 36 проб соответствовали им - и по качеству, и по безопасности. Все остальные 997 - нет! И объективно есть основания верить этим цифрам.

- А это вы их подговорили, да, Геннадий Григорьевич?

- Нет, их подговорило государство, которое обязало заниматься этим контролем.

- Так, может, анализы врут?

- Нет же! Почему я этим цифрам верю? Потому что в нашей стране отсутствуют объективные предпосылки для производства этого напитка. У нас нет сырьевой базы, нет соответствующего солода. И, когда я впервые начинал поднимать вопрос о качестве пива, если вы помните, это было лет 15 назад, «Балтикой» еще мы занимались. Тогда мы производили там каких-то 80 миллионов тонн этого пойла…

- Ну, не надо обижать…

- А сейчас довели до 700 миллионов декалитров в год выпуск так называемого пива… Из чего они его готовят? Непонятно...

Поэтому сейчас Минфин ставит вопрос. Первое – маркировка. Или так – внесение изменений в 171-й закон о регулировании оборота алкогольной продукции. Пиво – это алкогольный продукт, господин Гамов.

- Скажите, а сколько оно тогда будет стоить, если вот Онищенко и его сподвижники…

- Дайте - я договорю. Итак, значит, это маркировка и это лицензирование производства. И это, конечно же, повысит цену. А что же они - это все неопрятное сообщество производителей, возглавляемое некоей ассоциацией пивоваров так называемых? Они и дальше собирались травить народ? Правительство, обдуманно идя на некоторое закрывание, так сказать, прищуривание глаз на качество их продукции, дало им развернуться, они нажились...

На чем? На здоровье людей, детей, они споили нашу молодежь, у нас появился даже медицинский диагноз пивного алкоголизма. Мы снизили в стране уровень начала регулярного потребления алкоголя – он там чуть ли не 14 или 15 лет уже стал. Они своей рекламой воспитали в обществе понимание, что… вот, дескать, мой же сын не пьет, он же употребляет пиво… Пиво, оказывается, не алкогольный продукт. А вот когда мальчишка 18-летний приходит к врачу, а у него уже руки трясутся и ему нарколог ставит диагноз "алкоголизм" - это что? Какой ценой это все далось?

И теперь они, эти все пивовары, видите ли, кручинятся о том, что на их предприятиях теперь надо будет устанавливать специальные машины…

А если теперь будет удорожание, то это здорово. Потому что ценовая доступность уменьшится, ребенок не станет пить пиво на те деньги, которые мамка ему дала, чтобы он в школьном буфете купил себе какой-нибудь пирожок…

И, может, тогда закончится и это безобразие, которое сейчас творится на наших экранах, и которое позорит нашу страну… Ведь великолепный чемпионат по футболу организовали, все довольны организацией, культурой, доброжелательностью… Но единственное родимое пятно на этом прекрасном празднике здоровья – это реклама вот этого алкоголя…

- Ну, так ведь же рекламируют-то безалкогольное пиво.

- Не бывает безалкогольного пива, потому что там идет брожение, там есть алкоголь. Это раз.

Второе – ни одна наша пивоваренная контора не производит безалкогольного напитка. То есть, это циничная реклама того пива, которое есть, но только, как говорится, от общественного мнения они отмазываются вот этим вот в уголочке нарисованным, еле различимым пятном, что якобы это безалкогольное пиво.

Мы проводили исследования известных зарубежных брендов. Покупали пиво за рубежом и то же самое пиво, производимое на заводах этих же фирм на территории нашей страны. Это абсолютно разные продукты.

Вот почему грядущая маркировка, которую предлагает Минфин - правильное государственное и стратегическое решение.

- Геннадий Григорьевич, скажите, вот чтобы, к примеру, мне опохмелиться кружкой пива, сколько я теперь должен буду из своего кармана выложить?

- Не кощунствуйте. Во-первых, вы не пьете, вы не пьяница, чего вы там из себя корчите… Это унизительно слышать, тем более, что вы мой помощник еще…

- Самопровозглашенный! А я за народ.

- Вы позорите не только себя, но вы позорите меня, называя себя моим помощником и на всю страну заявляете, что вы пьете пиво…

- А вы уходите от моего прямого вопроса народного – сколько будет стоить на опохмелку…

- Будет стоить дороже – и слава Богу

- Намного?

- Я не считал. Но я бы хотел, чтобы в два раза дороже было. Человек обойдется без этого пойла. Обойдется! Вот если бы хлеб подорожал, если бы молоко подорожало, если бы подорожали продукты питания – это да. А без этого пойла мы жили хорошо.

- Теперь понятно, почему Онищенко в Думу выдвинули.

- Меня выдвинули по другим поводам.

- Пиво дорожает вот…

- Не утрируйте, господин Гамов. Я вам желаю здоровья и не изображайте из себя этакого разбышаку-пьянчужку…

- Я просто хотел сказать, что в народе ваши призывы не найдут отклика.

- А я не рассчитываю на отклик у народа. Я хочу, чтобы через вот подстрекаемые вами вопли о том, что пиво подорожает, народ услышал, что пить вредно. Мы запредельно много пьем. И 700 миллионов декалитров пива, которые мы производим в год, вносят существенную лепту в ту пагубу, на которую мы подсели. Как на тяжелый алкоголь, так и на пивной.

- А как правильно – пАгуба или пагУба?

- ПАгуба. Откройте словарь Даля и сверьтесь…

- Ну, хорошо. Я попробую...