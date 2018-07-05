2018-07-05T07:46:15+03:00
Наука

Американские ученые выяснили, что смартфоны могут "подглядывать" за действиями пользователей

А вот подслушивать разговоры они пока не научились
Григорий ПУШКАРЁВ
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Нет никаких доказательств, что они программы получают доступ к камере или микрофону телефонов, чтобы шпионить за владельцами.Нет никаких доказательств, что они программы получают доступ к камере или микрофону телефонов, чтобы шпионить за владельцами.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Группа американских исследователей из Северо-Западного университета и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре проанализировала популярные приложения, доступные в официальном магазине Google Play, а также трех основных магазинах приложений от сторонних производителей. Выяснилось, что некоторые программы могут делать скриншоты экрана пользователя и загружать их в интернет, но нет никаких доказательств того, что они получают доступ к камере или микрофону телефонов, чтобы шпионить за владельцами.

Всего исследовательская группа просмотрела 15 627 приложений из официального магазина Google Play, 510 приложений из AppChina, 528 приложений с Mi.com и 285 приложений с портала Anzhi. Ученые проанализировали код и поведение каждой программы, чтобы обнаружить:

1) сколько приложений запрашивает разрешение на доступ к телефону и микрофону телефона;

2) какие приложения включают код, который вызывает функции API, специфичные для мультимедийной коллекции (код, вызывающий аудио API, API-интерфейс камеры);

3) и соответствуют ли эти ссылки API (если они присутствуют) в коде разработчика приложения или в сторонней библиотеке, встроенной в приложение.

Исследователи обнаружили, что большое количество приложений запрашивает разрешения на доступ к мультимедийным ресурсам в целом, но фактически только небольшая часть пользуется этими данными.

“Наше исследование выявило несколько угрожающих рисков конфиденциальности в экосистеме приложений Android, в том числе у приложений, которые чрезмерно предоставляют свои медиа-разрешения”, - отметили авторы.

Хорошая новость заключается в том, что из 17 260 приложений, которые анализировали ученые, только 21 записало и отправило мультимедийные данные через свое сетевое соединение. В 12 приложениях информация стала доступна в виде открытого текста (HTTP), либо с помощью ошибок кодирования, которые сделали скриншоты экрана пользователя и загрузили его в интернет. Остальные девять утечек - это случаи, когда приложение загружает изображения на облачные серверы для целей редактирования, но специально не раскрывает это пользователям.

В целом количество утечек невелико по сравнению с анализируемым набором данных, и исследователи не обнаружили никаких признаков вредоносного поведения, например, тайной записи звука через микрофон или видео через разрешение камеры, а затем скрытной загрузки контента в сети.

“Мы не нашли свидетельств того, что разговоры людей тайно записываются. То, что люди действительно, похоже, не понимают - это то, что вокруг много других возможностей отследить повседневную жизнь, которые дают третьим лицам столь же полное представление о вас”, - отметили исследователи.

Но ученые предупреждают о других проблемах. Одной из них является увеличение использования стороннего библиотечного кода. В своей работе исследователи заявили, что большая часть риска связана в основном с сторонними библиотеками, которые часто злоупотребляют разрешением, которое приложение получает от пользователей.

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