Питались шоколадками, делились бутылочками с водой: как 12 школьников-футболистов и их тренер выжили в затопленной пещере

СЕГОДНЯ 08:25 2018-07-05T09:45:02+03:00

Спасатели и военные медики, которые остаются вместе с детьми в пещере, уже начали учить детей правильно дышать через специальные кислородные маски. Фото: RUNGROJ YONGRIT / ТАСС

«Комсомолка» дозвонилась до участников операции по спасению команды детей, которая уже 11 день находится в подземной ловушке в Таиланде

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Жуткая история - твой ребенок идет на что-то общее для школьного класса или спортивного кружка. А потом весь класс пропадает. И никто не знает, куда дети пропали. И взрослый, который с ними был тоже пропал. 11 дней назад это случилось с 12 мальчишками-футболистами и их 25-летним тренером (пацанам – от 11 до 16 лет).

23 июня школьная футбольная группа после тренировки решила устроить прогулку по пещере Кхао-Луанг - известному месту в Таиланде (это в 170 км от Бангкока, на границей с Мьянмой). Там в самом начале подземелья находится буддистский храм и самая большая подземная статуя Будды. Туристы приезжают и восхищаются: храм, Будда, зал со сталактитами и сталагмитами. Местные ходят туда с детства. И, в отличие от туристов, знают: после красивого грота, где храм с Буддой, начинается десятикилометровый тоннель интересной подземной архитектуры. Но совсем не оборудованный для туристов, которых туда и не водят.

Но туда мальчишки и пошли. Вместе со своим тренером, который, как потом рассказали спасатели, решил устроить школьникам экскурсию по затаенным уголкам. Зачем он решил это сделать - придется установить тайскому следствию.

КАК ДЕТИ УГОДИЛИ В ЛОВУШКУ

Ну а дальше - дурное кино про природный апокалипсис. Пока школьники бродили – разразился мощный ливень (а в Тае только-только наступил четырехмесячный сезон муссонных дождей). Дети и тренер к тому времени, подсвечивая подземную красоту светом с мобильных телефоном (в смартфонах есть функция, когда лапочка вспышки переключается на постоянный свет), успели достаточно глубоко пройти внутрь пещеры. Они лазали по тоннелю пещеры больше часа, когда катастрофа стала неизбежной. Подземная мелководная речка (в нее стекают все горные ручьи, которые из-за ливня стали просто мощными потоками воды) начала стремительно превращаться в бурную Амазонку.

Напуганные дети и тренер побежали прочь от течения – уходя все дальше от входа в пещеру. И вскоре ловушка захлопнулась. Из-за разности высот в тоннеле пещеры в какой-то момент проход в строну выхода оказался полностью затоплен.

Из-за ливня пещеру начало затапливать а подземная мелководная речка превратилась в бурную Амазонку. Напуганные дети и тренер оказались в ловушкеФото: Дмитрий ПОЛУХИН

КАК ИХ ИСКАЛИ

Первыми забили тревогу смотрители подземного буддийского храма. Перед входом в пещеру футбольная команда оставила велосипеды и рюкзаки. И когда к закрытию храма никто из тоннеля не вернулся, буддийские священники поняли, что случилась беда.

Вызвали полицию и спасателей. Они попробовали пробраться вглубь пещеры, но поняли, что она затоплена. Была объявлена общенациональная операция по поиску пропавших.

Пещера проходит в горной местности, густо заросшей деревьями. Сотни военных, альпинистов стали прочесывать лес, чтобы найти дополнительные входы в пещеру. С вертолетов в горные реки, впадающие в пещеру, сбрасывали герметично упакованные коробки с едой и водой – в надежде, что потоки воды вынесут провиант к выжившим. Если, конечно, школьники и их тренер выжили. В какой-то момент было решено пробурить с поверхности шахту в пещеру. Бульдозерами выкорчевали лес на площадке под бурение. Но очень прочные скальные породы не позволили пробиться к пещере.

Параллельно военные водолазы из тайского подразделения морских котиков ныряли в затопленной пещере. К ним на помощь съехались профессиональные дайверы, работающие в туристический сезон в Таиланде.

Но несколько дней подводные поиски были безуспешными. Пещера – извилистая, местами очень узкая, состоящая из множества извилистых ответвлений и карманов.

Водолазы под водой проложили целые маршруты, вдоль которых были натянуты веревки (чтобы противостоять достаточно мощному течение ставшей вдруг полноводной подземной реке), также были установлены резервуары, где хранились баллоны с кислородом. Чтобы водолазы, увлекшиеся поиском детей, могли бы там «подзаправиться».

Условия работы в затопленной пещере были невыносимы даже для опытных дайверов. Вода была мутной, временами невозможно было рассмотреть показания приборов, поднеся их близко к глазам. Лишь один фактор был на стороне спасателей — вода в пещере оказалась не холодной, +21-23 градуса (в тропических пещерах температура воздуха не опускается ниже 20 градусов).

А потом случилось чудо. Видео встречи британских дайверов с живыми школьниками облетело весь мир.

- Какой сегодня день? – на ломанном английском спросили школьники у ошарашенных спасателей. Девять суток проведенных в кромешной тьме привели к тому, что ребята полностью потерялись во времени пространстве.

Но потом началась вторая серия фильма-катастрофы. Спасатели начали ломать голову, как вытащить команду детей с тренером на поверхность.

- Их даже научить подводному дайвингу не получится – никто из них не умеет плавать, - сокрушались спасатели в эфире местного ТВ. – Под водой оказался многокилометровый участок пещеры. Даже нам, опытным пловцам очень сложно и опасно его проходить. А дети, пусть и с нашей помощью, не смогут преодолеть его живыми.

Сейчас власти откачивают воду из пещеры. Но непрекращающиеся дожди сводят эти усилия на нет.

Если уровень воды не удастся понизить, то школьникам с тренером придется просидеть в подземелье до конца сезона дождей. То есть до начала ноября – с таким жуткими прогнозами выступают местные спасатели.

КАК ИМ ВООБЩЕ УДАЛОСЬ ВЫЖИТЬ?

Многое до сих пор остается не ясным. Но на какие-то вопросы мы попытались ответить вместе с экспертами и спасателями.

Среди тех, кто участвовал в спасательной операции был дайвер из Харькова Всеволод Коробов.

- Мы помогали тайским «морским котикам» устанавливать ходовики (веревки, которые закрепляют на стенах пещеры и используют в пещерных погружениях для ориентации и сопротивления течению — ред.). Благодаря нашим ходовикам военные могут занести в дальние коридоры пещеры провиант и все необходимое для детей. Я сам не участвовал в дальних заплывов, этим занимались два наших-инструктора. Один из дейвов (погружение — ред.) длился около четырех часов, за это время ребята отсняли видео подводного маршрута, благодаря которому планировались дальнейшие действия.

По словам Коробова, параллельно в одном и том же направлении работало несколько групп. Но первыми, кто отыскал детей, стали британские спелеологи-пещерные дайверы Джон Волантен и Ричард Стантон.

- Они очень хорошо знают эту пещеру. Неоднократно ее обследовали до того, как она была еще не затоплена, - пояснил Коробов. - От того места, где располагается лагерь спасателей до того места, где сидят дети, - затопленный участок протяженностью в два километра. Плыть приходится против течения, в узком проходе пещеры. Опытные дайверы проплывают до детей против течения за 3,5 часа, обратно — с течением — плыть проще, требуется около 50 минут.

Как детям удалось выжить без воды и еды на протяжении девяти дней?

- Мы знаем, что у них с собой были небольшие запасы еды - шоколадные батончики, печенье и питьевая вода — все-таки они были после тренировки. И многие взяли с собой рюкзаки и в пещеру. Видимо, они смогли растянуть эти запасы на девять дней, - продолжает рассказ Всеволод.

А эксперт по выживанию Олег Гегельский отмечает, что еда — не главное в экстремальных условиях:

- На первом месте — безопасное место. У детей оно как раз и было. Второе — воздух. В пещере есть естественная циркуляция воздуха, то есть с дыханием проблем не было. Третье — вода. Не будем забывать, что эти дети — местные жители, они привычны к тем микроорганизмам, которые могли содержаться в воде, затопившей пещеру. Главное, чтобы вода не была заражена вредными микроорганизмами. На четвертом месте - пища. Если человек здоровый, то он может обходиться без еды несколько недель без особых последствий для здоровья.

Кроме того, эксперт отметил, что в пещере достаточно комфортные температурные условия — от 15 до 25 градусов.

- Большую часть времени дети находились в статичном положении, а это благоприятно позволяет аккумулировать внутренние силы, - говорит Гегельский.

Как темнота могла повлиять на детскую психику – ведь очень скоро аккумуляторы телефонов разрядились?

- Темнота, с одной стороны, один из самых мощных факторов, который негативно воздействует на организм. Но с другой стороны, она подавляет паническое движение. Находясь в таких условиях, у ребят произошла естественная консервация, позволившая естественным путем дождаться помощи, - пояснил эксперт по выживанию Олег Гегельский.

Но долгое нахождение в темноте для неподготовленного человека может обернуться серьезными галлюцинациями – комментирует врач-психиатр Александр Федорович:

- В полной темноте у человека отсутствуют естественные раздражители - свет, звуки. Это приводит к сенсорной депривации, то есть чувственному голоду. А это очень серьезная нагрузка для организма. Таким нагрузкам подвергаются люди, которые работают в условиях полярной ночи, спелеологи. Эта может привести к галлюцинациями, - поясняет психиатр. - Единственное, что могло как-то помочь детям сохранить ощущение времени — это если кому-то удалось сохранить заряженным сотовый телефон. Включая его на краткое время можно было бы понять который сейчас час. Так они могли соблюдать режим сна, режим приема пищи.

Какие изменения могут начаться в организме человека, в случае долгого пребывания в темноте?

- Из-за постоянной темноты у человека сбиваются биологические ритмы, ухудшается настроение, возникает чувство тревоги. В первую очередь начинаются проблемы с кишечником, а затем и остальными органами. Ситуация может измениться, если в пещеру будет проведено освещение, - говорит глава Лаборатории по изучению сна и биологических ритмов Института нейробиологии Оксфордского университета Рассел Фостер.

Как вели себя дети, чтобы выжить?

Дети на протяжении девяти дней пребывали в состоянии стресса и шока. Говорить о том, что их эмоциональное состояние на момент встречи со спасателями было нормальным не приходится, уверен психиатр Александр Федорович.

Но несмотря на это, у школьников за время заточения сложились определенные взаимоотношения и выстроилась своя иерархия, которая может сыграть немаловажную роль на этапе завершения спасательной операции, уверен Олег Гегельский.

- Если за девять дней дети смогли выжить в таких условиях, значит в коллективе выстроились жизнеспособные отношения. Перед спасателями стоит важная задача - не нарушить схему этих взаимоотношений.

Зарубежные эксперты по выживанию сходятся во мнении, что детям удалось сохранять спокойствие только благодаря тому, что они являются одной футбольной командой.

- Предыдущие случаи показывают, что сплоченной группе людей проще выжить. Они используют общие ресурсы и силы, поддерживают друг друга, - говорит профессор Университета Ричмонда в Вирджинии Донельсон Форсайт.

ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС?

Сейчас уровень воды в пещере упал. Это произошло за счет непрерывающейся откачки воды и установившейся временно сухой погоды. На некоторых участках в проходах наверху образовалась воздушная подушка. Вероятность того, что школьников удастся вытащить из пещеры в ближайшие дни, стала намного выше, уверен украинский дайвер-спасатель Всеволод Коробов.

Если уровень воды продолжит снижаться, то, по словам дайвера, спасатели будут действовать так: 1 ребенок — 1 спасатель или 1 ребенок — 2 спасателя. И, таким образом, ребенка одного за другим будут выводить из затопленной пещеры. Такая операция может растянуться на целый день.

Спасатели и военные медики, которые остаются вместе с детьми в пещере, уже начали учить детей правильно дышать через специальные кислородные маски.

- Неумение плавать - это проблема не ребенка, а специалиста, который с ним занимается. Здесь вопрос квалификации спасателя. Для начала нужно подготовить хорошую психологическую платформу, - подчеркнул Олег Гегельский.

- Спасатели перекрыли ближайшие потоки воды, водопады отводят в сторону, чтобы вода не могла потенциально попасть в пещеру, - рассказывает Коробов. - Осушают соседние водоемы, чтобы было куда эту воду отводить из пещеры.

ВОПРОС РЕБРОМ

Есть ли альтернативный план?

- Если попытаться пробиться к детям с помощью бурения и микровзрывов, то можно либо случайно обрушить потолок пещеры на людей, либо, тоже случайно, вскрыть какую-нибудь жилу с водой и залить то место, где они сейчас находятся, - говорит участник спасательной операции дайвер Всеволод Коробов.

СПРАВКА «КП»

Похожее уже было

5 августа 2010 года на шахте Сан-Хосу в Чили рухнули своды и 33 шахтера оказались погребены на глубине 700 метров. Официально считалось, что шахтеры живы, но никто в это не верил. Спустя 17 дней спасатели смогли добраться до шахтеров, они были живы и невредимы. Спасательная операция заняла еще 52 дня – требовалось пробурить тоннель через который всех подняли на поверхность.