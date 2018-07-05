2018-07-05T10:13:55+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Школьная любовь Игоря Акинфеева: Увлекалась хоккеистами - такого парня упустила!

В школе юный голкипер ухаживал за одноклассницей-фехтовальщицей
Алена МАРТЫНОВА
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Слева направо Кирилл Кочубей, Ольга Рыдзевская, Игорь Акинфеев. Фото: личная страница на Фейсбук Ольги РыдзевскойСлева направо Кирилл Кочубей, Ольга Рыдзевская, Игорь Акинфеев. Фото: личная страница на Фейсбук Ольги Рыдзевской
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После победного матча с испанцами на вратаре Акинфееве помешались даже далекие от футбола домохозяйки. Супергерой, красавец, примерный семьянин (увы и ах!). Но 16 лет назад о всенародной славе юный спорт смен мог только мечтать, и ровесницам с молчаливым серьезным мальчишкой было не слишком интересно...

В 10-й класс школы No 704 (теперь - No 1287) на севере Москвы будущий капитан сборной перешел в 2002 году. К тому моменту 16-летний Акинфеев уже был голкипером, выступал за молодежную команду ЦСКА и даже успел дебютировать в национальной молодежке. При этом перед одноклассниками нос не задирал, хоть и по заграницам поездил, и по телевизору мелькал. В свои годы уже немного зарабатывал, помогал семье. Жили Акинфеевы в подмосковном Видном довольно скромно: мама - воспитатель детского сада, папа - дальнобойщик, двое детей (у Игоря есть старший брат Евгений). Ездить на уроки футболисту приходилось через всю Москву.

- Школа у нас была особенная, спортивная. Каждый год состав класса менялся чуть ли не полностью, и 1 сентября все мы знакомились заново, - рассказывает бывшая одноклассница и первая любовь футболиста Ольга Рыдзевская. - А с Игорем - я четко помню - начали общаться на уроке биологии. Он еще с одним новеньким, футболистом Кириллом Кочубеем (полузащитник, сейчас играет во втором дивизионе. - Авт.) сидел сзади, и я им разрешала у меня списывать. Футболисты ведь как учились? Акинфеев, например, сидел на галерке да «Советский спорт» на уроках листал! Но в отличие от остальных ребят, с которыми мы ходили тусоваться в бар-бильярдную по соседству, Акинфеев после школы мчался на тренировки. Пока мы с его ровесниками-футболистами гуляли и веселились, он тренировался в поте лица. Сама Оля занималась гимнастикой, потом ушла в фехтование. С таким видом спорта она в классе была единственной да и вообще выделялась - умница, красавица. Не вредничала, домашку не жилила, хоть и учительская дочка -

мама Оли Елена Владимировна преподавала в этой же школе русский язык.

Педагоги рассказывают, что к хрупкой фехтовальщице вратарь относился серьезно:

- Отношения у них были трогательные, но не сложилось - Игорь быстро стал в спорте востребован, из школы пришлось уйти: окончил экстерном и даже на выпускной не пришел.

В 2003 году, когда его одноклассники перешли в 11-й класс, он подписал контракт с ЦСКА и стал чемпионом России. Учителя до сих пор помнят, как их коллега Елена Владимировна

укоряла дочь: «Куда ж ты смотрела? Такого парня упустила!»

С тех пор Оля и Игорь не общались, с большим спортом у Рыдзевской тоже не сложилось - из-за травмы пришлось уйти. Но она не жалеет, нашла работу по душе - занимается организацией деловых мероприятий, растит четырехлетнюю дочь Марусю. Не замужем, но по этому поводу не комплексует.

- Да, не раз меня посещала чисто женская мысль: «Эх, надо было брать!» - то ли в шутку, то ли всерьез признается Ольга. - Но парень он был довольно замкнутый. Симпатичный, конечно, но у нас все мальчики были красавцами. А футбол у нас считался очень специфичным видом спорта. И я тогда, к сожалению, больше общалась с пловцами и хоккеистами. Не на того поставила!

В классе Оля выделялась - умница, красавица и домашку не жилила. Фото: из личного архива Ольги Рыдзевской

В классе Оля выделялась - умница, красавица и домашку не жилила. Фото: из личного архива Ольги Рыдзевской

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