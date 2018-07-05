Назначен рефери на матч Россия - Хорватия: наших в Сочи рассудит специалист по внешней торговле

СЕГОДНЯ 11:20 2018-07-05T11:28:48+03:00

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В субботу, 7 июля, в Сочи пройдет самый важный матч в истории российского футбола. Наша команда на стадионе "Фишт" сыграет против Хорватии в четвертьфинальной игре чемпионата мира 2018. ФИФА официально огласила состав бригады арбитров на игру Россия - Хорватия. Ее возглавит бразилец Сандро Риччи. помогать ему будут два его соотечественника - Эмерсон Де Карвальо и Марсело ван Гассе. Запасной арбитр - Джанни Сиказу из Замбии.

Надо сказать, что Риччи уже второй раз на этом турнире сталкивается с российской командой. Он был резервным рефери на матче открытия ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия. Но успел засветиться и еще в двух полноценных играх. Сначала в поединке Хорватия - Нигерия, а потом на самой скучной игре Франция - Дания.

В обычной жизни Сандро Риччи - специалист по внешней торговле в одной из бразильских фирм. В историю мирового футбола он вошел в 2014 году как первый рефери, который засчитал гол благодаря технологии "goal-line". Это произошло в матче Франция - Гондурас. Французы выиграли 3:0 ту игру.

В 2015 году Сандро Риччи оказался в эпицентре громкого скандала. Он во время матча Кубка Америки Уругвай - Чили удалил форварда Эдинсона Кавани. Все потому, что чилиец Гонсало Хара устроил провокацию, похлопав Кавани по ягодицам. Ща что и получил по лицу.

В прошлом году Риччи был запасным рефери, который отвечал за видеоповторы, на игру Португалия - Мексика на Кубке Конфедераций. В том поединке разыгрывалась "бронза" турнира. А бразильскому арбитру досталось от тренера мексиканцев Роберто Осорио, который накричал на него за то, что не был пересмотрен видеоповтор с эпизодом на 119-й минуте игры, когда нужно было, по мнению мексиканцев, назначить пенальти. Осорио оштрафовали на 5 000 франков за оскорбление судей.