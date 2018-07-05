Президент Хорватии лично прилетит в Сочи на четвертьфинал ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 12:22 2018-07-05T12:25:43+03:00

Президент Хорватии будет на трибунах стадиона "Фишт" в Сочи. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Колинда Грабар-Китарович продолжает поддерживать свою команду на мировом первенстве в России

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Эффектная президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович будет на игре сборных России и Хорватии в рамках четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018. Встреча пройдет послезавтра, 7 июля, в Сочи на стадионе "Фишт".

Это уже не первый визит главы хорватского государства на игры чемпионата мира. Ранее она была на матче 1/8 финала своей команды против Дании в Нижнем Новгороде. Хорваты тогда выиграли в серии пенальти у Дании.

Помимо этого, глава Хорватии написала у себя в "Твиттере" вскоре:

- Поздравляю Россию с отличной игрой! Увидимся в Сочи.

И теперь она приедет в Сочи, чтобы поддержать свою команду в четвертьфинальном поединке ЧМ-2018.

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