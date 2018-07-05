Президент Хорватии лично прилетит в Сочи на четвертьфинал ЧМ-2018
Эффектная президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович будет на игре сборных России и Хорватии в рамках четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018. Встреча пройдет послезавтра, 7 июля, в Сочи на стадионе "Фишт".
Это уже не первый визит главы хорватского государства на игры чемпионата мира. Ранее она была на матче 1/8 финала своей команды против Дании в Нижнем Новгороде. Хорваты тогда выиграли в серии пенальти у Дании.
Помимо этого, глава Хорватии написала у себя в "Твиттере" вскоре:
- Поздравляю Россию с отличной игрой! Увидимся в Сочи.
И теперь она приедет в Сочи, чтобы поддержать свою команду в четвертьфинальном поединке ЧМ-2018.
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