2018-07-05T14:38:05+03:00
Политика

В Госдуме предлагают сделать пенсию депутатов 14 тысяч рублей

Думцы предложили приравнять свои пенсии к средней по стране
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments33
Зарплаты чиновников, депутатов, руководителей госкорпораций должны быть ограничены средней зарплате по регионуЗарплаты чиновников, депутатов, руководителей госкорпораций должны быть ограничены средней зарплате по регионуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Думцы раскрыли, какую пенсию они будут получать, когда закончат депутатскую работу. Тот, кто отработал 5-10 лет в Госдуме, получит 46 тысяч 626 рублей. Тот, кто отработал больше 10 лет - 63 тысяч 581 рублей.

- Пенсии депутатов надо приравнять к пенсиям простых людей. Зарплаты чиновников, депутатов, руководителей госкорпораций должны быть ограничены средней зарплатой по региону. А средняя пенсия по стране тоже должна быть в основе этого расчета - она тоже должна быть как средняя по стране. Мы уже начали этот процесс. Один закон по зарплатам внесен. Логика должна быть такая же и на расчет пенсий, - рассказал «КП» депутат Госдумы Олег Нилов.

Достаем калькулятор и статистику. Выходит, средняя пенсия депутатов в 2018 году должна быть чуть больше 14 тысяч. Но вот коммунисты наоборот предлагают повышать пенсии по всей стране.

- Надо повышать пенсии людей к половине средней зарплаты по регионам, - рассказал "КП" депутат Госдумы Валерий Рашкин. - Такой закон я внес. Я сторонник приближать пенсии к тем стандартам и нормам, которые ратифицировала Россия на международном уровне. Не уменьшать, как мы уменьшим все до 3-х копеек. Справедливо ли, что у депутатов такая пенсия, а у остальных мизер? Не справедливо! Не нормально и не правильно. И я внес законопроект, чтобы прибавить всем остальным. У нас средняя 12 с небольшим тысяч рублей пенсия. Это, конечно, не справедливо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Госдума подсчитала зарплаты и пенсии депутатов

В четверг сайт ГД РФ порадовал занимательной статистикой о зарплатах и пенсионном обеспечении членов нижней палаты парламента. Цифры эти особенно актуальны на фоне планов повышения возраста «ухода на отдых» (подробности)

КСТАТИ

Пенсия у президента - полмиллиона в месяц: сколько получают ВИП-чиновники после отставки

«Комсомолка» выяснила, какие льготы и надбавки положены бывшим министрам и депутатам, и какая пенсия у президента России (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Роман ГОЛОВАНОВ

 
Читайте также
Дмитрий Песков ответил на вопрос "Комсомольской правды" - должна ли страна знать своих Героев
Об этом наш журналист спросил у пресс-секретаря президента после того, как в СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные источники о присвоении Сергею Кириенко звания Героя России
Новости 24
Жаркая погода вернётся в Москву 9 июля
Биологи нашли способ восстановить популяцию белых носорогов
Порошенко подписал закон о национальной безопасности Украины
Вратаря украинского футбольного клуба выгнали из команды за поддержку россиян на ЧМ-2018
Сербия закупит у России ЗРК С-300
Европарламент не поддержал предложение обязать онлайн-платформы проверять соблюдение авторских прав
В реакторе бельгийской АЭС обнаружили дефект конструкции
Умер Клод Ланцман - французский журналист и режиссёр
"Газпром" опроверг сообщение "Нафтогаза" об аресте акций корпорации
США могут пригрозить Германии выводом своих войск в ответ на отказ увеличить военный бюджет
В Манбидже произошел взрыв, один человек погиб
Сестра Сенцова навестила его в российской колонии впервые за 4 года
Погибшая экс-участница "Дома-2" за четыре месяца до смерти выложила пророческое фото в своем "Инстаграме"
Руководитель Тюменской области Александр Моор и глава «Роснефти» Игорь Сечин договорились о финансировании соцпроектов в регионе
В Вене вновь осквернили мемориал советским воинам
Украинские шахтеры требуют погашение задолженности по зарплате в 42 млн долларов
Концерн «Калашников» разработал поправки в закон «Об оружии»
Путин не поедет в Сочи болеть за Россию
В Госдуме назвали размер пенсии и зарплаты депутатов
Встреча Путина и Ким Чен Ына: Корейский лидер пока не знает, приедет ли во Владивосток
В московских трамваях "Витязь-М" начнут транслировать анонсы и результаты матчей ЧМ-2018
Стали известны причины смерти экс-участницы «Дома-2» Полины Лобановой
Песков: Кремлю не известно об обращениях Лондона к Москве в связи с инцидентом в Эймсбери
Госдума приняла закон о снижении акцизов на бензин и дизель
Дмитрий Медведев поздравил детского писателя Андрея Усачева с 60-летием
Пенсионерам из Подмосковья предоставят бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы
Эксперт пояснил, о каких возможных «драконовских мерах» в отношении России говорил американский сенатор
Сергей Мазаев рассказал о состоянии гитариста из «Морального кодекса»