"Компьютер - не только игрушка, а окно в мир и будущая профессия!": Особенные дети нарисуют свои семьи в графических программах

СЕГОДНЯ 15:20 2018-07-05T15:30:54+03:00

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Этих малышей называют "особенными". Врачи ломают головы над их заболеваниями. Но они, как и все другие малыши, мечтают о будущем, играют, фантазируют. А свои мечты часто переносят в рисунки. Чтобы поддержать творческий потенциал детей с особенностями развития, Благотворительный фонд «Гольфстрим» запускает конкурс "Графика жизни".

У организаторов есть еще одна благая цель - популяризация изучения компьютерных наук. Ведь свои произведения маленьким художникам предлагается создавать в любом графическом редакторе.

«Почему компьютер? Конкурс - это шанс широко рассказать детям с особенностями развития, что компьютер - это не только игрушка, это окно в мир и будущая профессия! Мы ставим перед собой цель - привлечь максимальное количество детей к изучению компьютерных наук, что поможет им найти достойную работу, общаться и реализовывать себя не выходя из дома», – говорит президент фонда «Гольфстрим» Марина Зубова.

Конкурс не случайно стартует 8 июля - в День семьи, любви и верности. Именно своей семье и предлагают маленьким художникам посвятить рисунок.

20 лучших рисунков выйдут в финал и будут представлены на выставке в Государственном Дарвиновском музее, Государственном центре современного искусства в составе ГМВЦ "РОСИЗО" и крупных торговых центрах Москвы и Сочи осенью 2018 года. Из них выберут 12 победителей - из этих картин составят новогодний календарь 2019, а еще 8 рисунков уйдут с молотка в рамках благотворительного аукциона 13 ноября 2018 года. Все вырученные от календаря и аукциона средства будут направлены в помощь тяжелобольным детям - подопечным фонда «Гольфстрим».

Победители также получат ценные призы: планшет для творчества и дистанционных занятий, возможность принять участие в проекте «Программирование для детей с инвалидностью», 2-недельный курс реабилитации в детском инклюзивном центре «Вместе весело шагать» в Москве, бесплатный доступ к онлайн-курсу английского языка «Антишколы» Ани Стоговой и другие сувениры от партнеров конкурса.

Кстати, оценивать работы ребят будут специалисты самых разных сфер. Отметим, что среди членов жюри - Ярослава Танькова, журналист «Комсомольская правда»; ведущая рубрики "Отдел добрых дел" на kp.ru. акже в жюри:

Жюри конкурса будет представлено кардинально разными сферами, чтобы подчеркнуть, что технологии и инновации присутствуют во всех областях нашей жизни: художники, актеры, певцы, блогеры, ИТ-гуру, журналисты и бизнесмены. Рисунки будут отбираться в два этапа: первый этап включает оценку и отбор 100 лучших работ сотрудниками фонда «Гольфстрим», второй этап включает онлайн-оценку и отбор 20 финалистов по 5-балльной шкале экспертным жюри:

ИТ-журналист и блогер Николай Турубар, блогер и общественный деятель Ольга Савельева, художники Ольга Валова, Денис Петруленков и Валерий Гольников, актриса театра и кино Елена Захарова и президент благотворительного фонда «Гольфстрим» Марина Зубова.

Тема конкурса - "Моя семья"

ВАЖНО

Как принять участие в конкурсе

Для участия в конкурсе необходимо прислать рисунок формата jpg, не менее 700Х500 pxl, с указанием фамилии, имени, возраста и города автора рисунка на адрес pr@golfstreamfond.ru

Принять участие в конкурсе могут дети с особенностями развития из всех регионов страны в возрасте от 4 до 18 лет.

Прием заявок: 8 июля – 8 октября 2018 года

Двухступенчатый отбор победителей: 8 октября – 18 октября

Объявление победителей: 20 октября

Благотворительный аукцион и серия выставок в Москве и Сочи: 13 ноября.

СПРАВКА КП

Благотворительный фонд «Гольфстрим» с 2011 года помогает детям с тяжелыми диагнозами и с неустановленной инвалидностью, детям с педагогической запущенностью, девиантным поведением, детям из малоимущих семей России.

За 7 лет работы Фонд оказал адресную помощь 330 детям и взрослым на сумму более 80 млн. рублей.

В 2018 году основным направлением деятельности фонда становится длительная реабилитация и социализация для детей с ДЦП, аутизмом и прочими неврологическими заболеваниями. Под опекой фонда с начала 2018 года находится более 80 детей с различными диагнозами.

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