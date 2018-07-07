Английская королева Елизавета II станет повелительницей мусульман

СЕГОДНЯ 01:12 2018-07-06T21:12:53+03:00

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Поначалу я посчитал историю с коронованной наследницей пророка, появившуюся недавно на ряде исламских сайтов, чистым фейком. Сайты ссылались на некую марокканскую газету. Тоже мне источник!

Однако дело оказалось куда серьезнее.

Впервые эта версия появилась в Лондоне еще в 1968 году. Озвучили ее не акулы желтой прессы, а эксперты авторитетного издательства Burke's Peerage, которое почти 200 лет выпускает генеалогические справочники монарших домов Европы и Латинской Америки, правящих семей Африки, Ближнего Востока, выдающихся династий США и разных аристократических родов. Исследовав родословную Виндзоров, эксперты обнаружили их кровное родство с основоположником ислама, которого мусульмане признают пророком. Мухаммед умер в VII веке в Медине (Саудовская Аравия). Вроде бы царствующая ныне Елизавета II – его потомок в 43-м поколении. «Британцам мало известно о том, что в венах королевы течет кровь Мухаммеда, - заявил глава издательства Гарольд Брукс-Бейкер. - Однако все мусульманские религиозные лидеры гордятся этим фактом».

Появилось даже генеалогическое древо, подтверждающее родство.

Версия периодически всплывала в прессе. Особенно сильно она муссируется в нынешнем году. О ней писали британская «Таймс», испанская АБС и другие серьезные СМИ.

ПРИНЦЕССА С ГЛАЗАМИ-ЗВЕЗДАМИ

- Разговоры об арабских (исламских!) корнях королевы Елизаветы II весьма симптоматичны, - считает историк, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов, специализирующийся на элитах Запада. - Журнал The Economist в апреле опубликовал статью "Халиф - это королева?". В ней говорится, что недавно интернет-форум "Арабская атеистическая сеть" вышел с заголовком: "Королева Елизавета должна заявить о своём праве управлять мусульманами". Основание - родство королевы с пророком Мухаммедом, что автоматически означает родство Елизаветы с королями Марокко и Иордании и аятоллой Ирана Али Хаменеи. Эта информация вызывает всё больший интерес в мусульманском мире. Ещё раньше этот факт подтвердил Али Гомаа, бывший великий муфтий Египта.

Центральная фигура во всей этой схеме - мусульманская принцесса по имени Заида.

- Красавица с глазами-звездами, дочь эмира Севильи Мутамида бин Аббада, потомка Мухаммеда!

- В XI веке она бежала от напавших на Севилью берберов ко двору Альфонсо VI, христианского короля Кастилии, приняла имя Изабеллы, крестилась и родила ему сына Санчо. Кто-то из потомков Санчо по женской линии вышел в XIV веке замуж за графа Кембриджского. От наследников кровь исламского пророка попала к Виндзорам.

Журнал "Экономист" внёс свою лепту в "мусульманскую линию" Виндзоров, подчеркнув известный интерес принца Чарльза ("бин Филипа") к исламу. Один из мусульманских конфидентов принца говорит, что, возможно, иногда Чарльзу хотелось бы иметь несколько жён. Принц патронирует Оксфордский центр исламских исследований, где приветствует мусульман фразой "ас-саляму алейкум" ("мир вам"). Говорят даже, что свою возможную коронацию Чарльз не хочет ограничивать атрибутикой одной религии. Согласно The Economist, есть информация, что принцу хотелось бы быть провозглашённым не "защитником христианской веры", а просто "защитником веры". В исламе это называется "амир аль-муминин" - "предводитель истинно верующих". Впрочем, сам Чарльз - и это вполне понятно - никогда подобных желаний публично не высказывал.

Как бы то ни было, появление такого рода информации в журнале, принадлежащем нескольким богатейшим семьям Великобритании, включая Ротшильдов, симптоматично.

БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ ПОД ФЛАГОМ ИСЛАМА

- Есть версия, что историю с мусульманской кровью Елизаветы Второй педалируют не случайно. Мол, Лондон решил реанимировать былую Британскую империю под исламским флагом. Поэтому, дескать, Англия вышла из Евросоюза, сохранила свою национальную валюту. У Виндзоров большие связи с ближневосточными монаршими семьями. Сами мусульмане разобщены, у них нет серьезной политической элиты для объединения. Зато такое объединение под силу Виндзорам. Благо, королева, глава Англиканской церкви – «родственница» исламского пророка.

- Известно, что с 1970-х годов Лондон стремится восстановить разгромленную когда-то усилиями США и СССР Британскую империю. Но только на иной, чем прежде, основе. Ныне речь идёт о невидимой глобальной финансовой империи, анклавы которой разбросаны по всему миру. В последней трети ХХ в. средством восстановления был избран Китай. Британцы вложились в него - это соответствовало и интересам Пекина. Следующим шагом было разрушение СССР. Восстановление контроля над определённым сегментом арабо-мусульманской элиты, а посредством её - над важной частью арабо-мусульманского мира, напрашивается в качестве следующего логического шага. И тогда становится понятной и "Islamic connection" («Исламская связь») Елизаветы, и позиция британских властей по отношению к мусульманам внутри страны.

Ситуация со степенью влияния мусульман на социально-политическую жизнь Великобритании такова, что некоторые представители верхней половины общества без особого шума принимают ислам.

- Мэром английской столицы впервые избран мусульманин пакистанского происхождения Садик Хан.

- В 23 из 33 районов Лондона белые стали меньшинством, а власти и СМИ горячо приветствуют этот факт. Не менее горячо, чем гомосексуальные браки. Число тех, кто определяет себя как христианин, в Британии уменьшилось в последние годы с 37 до 32 млн, тогда как число мусульман выросло с 1,5 млн до 2,7. На первый взгляд, соотношение не кажется угрожающим. Однако, как считают эксперты, приведённые цифры не учитывают нелегальных мигрантов. К тому же вопрос не в количестве, а в качестве. Мусульмане намного более активны в своей вере, лучше организованы и готовы к конфликтам с применением насилия. Власти, как правило, встают на сторону мусульман.

Мэром английской столицы избран мусульманин пакистанского происхождения Садик ХанФото: GLOBAL LOOK PRESS

МУСУЛЬМАНСКИЙ ЛЮБОВНИК «БАБУШКИ ЕВРОПЫ»

- Байка о родстве Виндзоров с пророком – лишь звено Большой игры Лондона с исламом, - говорит писатель, историк разведки Геннадий СОКОЛОВ, много лет занимающийся тайнами Британской короны, включая альковные. - Хочу обратить внимание на фильм «Виктория и Абдул», вышедший в прошлом году в Великобритании. В его активе – две номинации на «Оскар»-2018. В основе сюжета реальная история легендарной королевы Виктории, прозванной «бабушкой монарших дворов Европы». Ведь браки ее девяти детей с представителями королевских и знатных семей укрепили связи между династиями Старого Света. В 1887 году Англия праздновала «золотой юбилей» королевы - полвека на троне! Из Индии, входившей в состав Британской империи, ко двору прислали слугу Мухаммеда Абдул Карима. 24-летний красавец-мусульманин очень понравился 68-летней Виктории. Вдовствующая королева сделала простого слугу своим секретарем, фаворитом. Неизвестно, какую «Камасутру» показывал тот в ее опочивальне, но денег, подарков, титулов, почестей получил немало. Имел большое влияние при дворе, вел себя очень вызывающе. Перевез в Лондон своих многочисленных родственников. Это вызывало большое неудовольствие в Лондоне. Однако никто не мог перечить «Бабушке Европы». Свои письма Абдулу королева подписывала «Ваша любящая мать», «Ваш самый близкий друг»…

Фильм «Виктория и Абдул» вышел в прошлом году в Великобритании

Виктория умерла в 1901 году. На трон взошел ее сын Эдуард VII. Он позволил Абдул Кариму присутствовать на похоронах. Затем выслал в Индию, предварительно конфисковав и уничтожив всю переписку фаворита с матерью. Десятки лет «дружба» Виктории с мусульманином была тайной за семью печатями даже для многих историков. И нате вам! В консервативной Британии выходит исторический фильм о романе королевы и слуги-иноверца. Явно неспроста…

- Тоже намекаете на тайную идею Виндзоров возродить британскую империю под исламским флагом, Геннадий Евгеньевич?

- Идея эта представляется мне не такой уж немыслимой. Особенно, если иметь в виду не слепое копирование устаревших методов мирового господства, а утверждение новых, современных и куда более действенных мер подчинения в мире.

Для англосаксов государства ислама - это искомый и желанный резерв своего могущества. В этом нет и не может быть никакого сомнения. Только вот далеко не все мусульманские страны жаждут союза с англосаксами. Слишком уж непривлекателен их послужной список.

Напомню, что после развала СССР англосаксы надеялись взять под контроль и ослабленную Россию. Вполне серьезно выдвигались претензии Дома Виндзоров на возрождение монархии в России. Под эгидой британцев, естественно.

- Расстрелянный сто лет назад Николай Второй был кузеном английскому королю… Хотя тот отказался дать убежище семье русского монарха-родственника в Лондоне, фактически обрек на казнь в Ипатьевском доме.

- Забыть кровавое имперское прошлое Великой Британии в мусульманском мире, затвердить вечную дружбу и любовь между ними на будущее - вот основная задача современного Лондона и его внешнеполитических служб. Исламский мир - это нефть и экстремизм. И то и другое - это деньги, террор и власть.

Статейки про кровь пророка в жилах Виндзоров, книжки и кино про Викторию и Абдула - ширма хитрой политики англосаксов по укреплению своего господства в мире. Но есть еще один важный аспект этой темы.

Британия за последние полвека стала страной с весьма значительным собственным мусульманским населением. В 50-60-е годы ХХ века в связи с развалом империи Лондон дал гражданство многим своим подданным из бывших колоний. И продолжает предоставлять им гражданство по сей день. В итоге "Остров" постепенно заселился пришельцами из чуждых ему стран. И по культуре, и по традициям, и по религии. Многие города промышленного центра стали анклавами для приверженцев ислама.

Безопасность внутри страны зависит от их благонадежности. Акты террора - далеко не редкость. Умиротворение мусульман, живущих в самой Британии, стало одной из важнейших задач британской полиции и спецслужб. Тем более, после гибели принцессы Дианы, беременной от мусульманина Додика аль Файеда. Пару уничтожили вроде бы по указанию Виндзоров, замаскировав спецоперацию под случайную автокатастрофу.

ПЛОД ГРЕХОВНОЙ ЛЮБВИ

- Геннадий Евгеньевич, вы походя назвали генеалогическое исследование о кровном родстве Виндзоров с пророком Мухаммедом байкой. Объясните свой скептицизм…

- К этому «исследованию» немало вопросов у специалистов. По той же принцессе Заиде. Но даже если допустить, что родословная составлена правильно, без фальсификаций, кровное родство основоположника ислама и британской короны прервалось аккурат на королеве Виктории, которая на старости лет завела пошлый роман с молодым слугой -мусульманином.

Королева Виктория

- Вот так номер!

- В Париже я познакомился с архивом подруги Виктории, по совместительству супершпионки русского императора Александра I Дарьи Христофоровны Ливен. Родной сестры шефа Третьего Охранного отделения Александра Бенкендорфа. Она была женой русского дипломата, жила в Европе. В нее влюблялись крупнейшие европейские политики, включая августейших особ. Портрет Ливен, выполненный знаменитым художником Томасом Лоуренсом, украшал опочивальню английского короля Георга IV. Помимо него, любовниками Дарьи Христофоровны (и источниками ценнейшей информации!) были австрийский канцлер Меттерних, премьер-министры Франции Гизо и Великобритании Каннинг.

Дарья Ливен много лет дружила с будущей королевой Викторией, была чуть ли не ее наставницей. И выяснила, что та не являлась дочерью герцога Эдуарда Августа Кентского, сына английского короля Георга III.

Для не сведущих в тонкостях британского престолонаследия поясню историческое значение данного факта. Если Виктория не была дочерью герцога Кентского, значит, она заняла британский престол незаконно.

Следовательно, ее старший сын Эдвард VII, равно как и все последующие британские монархи, включая нынешнюю королеву Елизавету II, не имели законного права на королевский трон.

Дарья Ливен отправила подробное донесение в Россию. Наша имперская разведка получила бесценный козырь. Информация о незаконном престолонаследии королевы Виктории могла стать прекрасным инструментом политического давления и откровенного шантажа, скажем, в период Крымской войны, когда британские и французские войска вторглись в пределы нашего государства.

Легендарная русская разведчица Дарья Христофоровна Ливен раскрыла тайну незаконного престолонаследия королевы Виктории

- Почему Россия не пустила в ход компромат?

- Может, мораль и этика той эпохи не позволяли монархам враждующих стран бить друг друга ниже пояса? Или бесспорных доказательств не хватало?

Исследования ДНК появились лишь веком позже. Но и без таких исследований хорошо известно, что герцог был бесплоден. Ему было за 50, когда родилась Виктория. До этого он не имел детей. Любовницы не могли от него забеременеть. Скорее всего, биологическим отцом будущей королевы был сэр Джон Конрой, сердечный друг герцогини Кентской. Их связь была хорошо известна.

Кроме того, у официальных родителей Виктории в восьми предшествовавших поколениях не было ни одного больного гемофилией. Именно Виктория, королева Великобритании, стала носительницей генов, передающих эту неизлечимую болезнь.

Носителем болезнетворного гена вполне мог быть род Конроев.

Доподлинно доказать это может лишь эксгумация королевских останков и анализ их ДНК. Но Дом Виндзоров вряд ли когда-либо пойдет на это. Кто же станет доказывать, что предки нынешнего монарха незаконно получили британский трон?!

Не будем также забывать, что царевич Алексей, сын Николая II и императрицы Александры Федоровны, получил неизлечимую болезнь крови от своей матери, а та - от английской бабушки Виктории. Не болей царевич гемофилией, Александра Федоровна не позвала бы ко двору Григория Распутина. Глядишь, и смуты в России не было бы.

Жаль, не использовала сразу царская власть компромат Дарьи Ливен на Викторию, бабушку монарших дворов Европы!

Истории неизвестно сослагательное наклонение. Зато компромат Дарьи Ливен едва не всплыл в разгар «холодной войны». Первое главное управление КГБ (служба внешней разведки) в 50-е годы прошлого века продолжало сверхсекретную операцию «Дом», инициированную самим Сталиным в канун Второй мировой войны. В случае обострения международной обстановки, угрозы Третьей мировой дискредитировать главного союзника США - Великобританию, ее властные структуры являлось важной задачей советских спецслужб..

Широкую огласку могли получить материалы о секс-похождениях супруга нынешней королевы Елизаветы II Филиппа, о сотрудничестве с нацистами ее дяди герцога Виндзорского, а также история о незаконном престолонаследии королевы Виктории, разведанная некогда Дарьей Христофоровной Ливен.

Но обошлось без «Дома».

Однако история с Викторией доказывает, что в жилах Виндзоров нет крови пророка Мухаммеда. Так что их претензии на объединение мусульман под британским флагом беспочвенны.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Геннадий СОКОЛОВ, 67 лет. Окончил МГИМО. Работал в Великобритании, Дании, Швейцарии. Командировался более чем в 30 стран мира. Автор десятка книг о противостоянии российских и западных спецслужб, включая «Шах дому Виндзоров».