Фестиваль "Жара 2018" в Баку: участники, программа, когда состоится

СЕГОДНЯ 18:59 2018-07-05T19:33:49+03:00

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В этом году Баку и курорт Sea Breeze Resort уже в третий раз примут музыкальный фестиваль «Жара». Организаторы действа - певец Эмин, Григорий Лепс и продюсер Сергей Кожевников подготовили для зрителей трехдневный музыкальный марафон. 26-го июля на пляже пройдет гала-концерт российских и азербайджанских звезд. 27-го числа - тройной юбилейный вечер, в который будут чествовать Валерию, Леонида Агутина и Владимира Преснякова. 28-го июля на «Жаре» впервые выступит группа «Ленинград». А 29-го числа пройдут творческие вечера Валерия Меладзе и Любови Успенской.

Свое участие в фестивале «Комсомолке» подтвердил и Стивен Сигал. Актер пообещал, что исполнит несколько песен из своего репертуара (поклонникам он известен еще и как неплохой певец).

Все за три дня на фестивале «Жара» выступят: группировка «Ленинград», Тимати, Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Ани Лорак, Полина Гагарина, Любовь Успенская, Анна Седокова, Дима Билан, Сергей Лазарев, Глюкоза, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Jah Khalib, Therr Maitz, Егор Крид, Джиган, L`One, Мот, Monatik, Natan, Ханна, Artik & Asti, Макс Барских, Emin Лолита, Кравц, «Время и Стекло», MBand, Burito, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Валерия, Николай Басков, Анжелика Варум, Therr Maitz (Антон Беляев), Леонид Агутин, Кристина Орбакайте, Жасмин, Слава, Юлианна Караулова, Ирина Дубцова, Alekseev, Артем Пивоваров, Диана Арбенина, Карина Хвойницкая, NK, DoReDoS, Элина Чага, группа Градусы, Клава Кока, группа Пицца, Юлия Ковальчук, Натали, Mozgi, группа Бандерос, Анастасия Самбурская, Тимур Родригез, Денис Клявер, Альбина Джанабаева, Сосо Павлиашвили, и другие.