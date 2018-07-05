Одиночество заложено у нас в генах

СЕГОДНЯ 19:25 2018-07-05T19:42:22+03:00

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«Одиночество - удел сильных. Слабые всегда жмутся к толпе!» - говаривал немецкий писатель сентименталист Жан Поль, несколько романтизируя одиночек. Однако, группа медиков Кембриджского университета (Великобритания) под руководством Джона Перри решила выяснить, что на самом деле приводит людей к одиночеству.

- В Великобритании каждый четвертый житель в возрасте старше 65 лет испытывает чувство социальной изоляции, - утверждают исследователи. - Отчасти это объясняется жизненными обстоятельствами или предыдущим личным опытом. Но выяснилось, что дело не только в этом. Склонность к уединенному образу жизни заложена в нас генетически.

Ученые Кембриджа изучали базу данных Биобанка Великобритании. В нем хранятся образцы ДНК и подробные истории болезни около полумиллиона жителей Туманного Альбиона. Перри и его коллеги проанализировали генетическую информацию в общей сложности 452 302 человек. Структуру ДНК людей, которые в анкетах указали высокий уровень социальной изоляции, сравнивали с ДНК тех, кто не жаловался на недостаток контактов с окружающим миром. Одиноким человек считался, если жил один дома, а друзья и родственники заглядывали к нему в гости реже, чем 1 раз в неделю.

Исследователи обнаружили 15 генетических вариаций, которые были общими для одиноких людей. Самое парадоксальное, что местоположение «генов одиночества» на хромосоме совпадало с географией генов, которые отвечали за склонность людей к избыточной полноте! Таким образом, оказалось, что одиночество и лишний вес тесно связаны друг с другом.

- Поведение и здоровье человека определяются сложным взаимодействием генов и окружающей среды, - считает Джон Перри. - Наследуемость от родителей такого признака, как склонность к одиночеству, можно оценить в 4-5 процента. Но поразительно, что одним выстрелом мы можем убить сразу двух зайцев: стимулируя людей сбрасывать лишний вес, тем самым боремся с эпидемией одиночества!

Тем временем известно, что одиночество сокращает продолжительность жизни. «Отрыв от коллектива» по пагубному для здоровья эффекту сопоставим с курением и превышает такие признанные факторы повышенной смертности, как гиподинамия и ожирение.

Помимо «гена одиночества» ученые совершили ряд других открытий. Так, изучая степень вовлеченности одиноких людей в социальное взаимодействие, медики обнаружили, что существуют участки генетического кода побуждающие нас регулярно наведываться в пивную (вероятность наследования 4%), спортзал (3,4%) и церковь (4,6%).

Возникает вопрос: стоит ли пытаться изменить свою судьбу, если наши привычки закодированы в генах? Однако влияние генетической предрасположенности во всех случаях не превышает 5 процентов. В гораздо большей степени наше поведение обусловлено другими факторами: это среда, в которой мы живем, влияние авторитетных людей и сила воли, наконец! Таким образом, мы по-прежнему являемся хозяевами своей собственной судьбы. А попытки оправдать свое бездействие «тяжелым наследием прошлого» это всего лишь жалкие отговорки.