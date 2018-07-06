2018-07-05T20:59:42+03:00
Звезды

Уже после развода Тихонов советовался с Мордюковой, как ему играть сцену объяснения в любви

10 лет назад, 6 июля 2008-го, не стало Великой Актрисы. Мы вспоминаем Нонну Викторовну вместе с ее сестрой - Натальей Катаевой (Мордюковой)
Александр ГАМОВ@gamov1
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Мы помним великую актрису Нонну Викторовну МордюковуМы помним великую актрису Нонну Викторовну МордюковуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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- Наталья Викторовна, где-то года два назад была такая необычная ситуация... Мы говорили о Нонне Викторовне Мордюковой, ну, такие просвещенные люди вокруг были. И вдруг они говорят: «А что, разве она умерла?.. Ведь много идет фильмов, - и о ней, и с ее участием».

- Да, фильмов много...

- Мне сначала показалось, что эти люди - какие-то дремучие, а потом подумал – а, может быть, они правы?

- А вы знаете, Саша, были мы как-то на кладбище у Нонны, вот именно в день ее памяти. (Актриса похоронена на Кунцевском кладбище рядом с сыном, Владимиром Тихоновым. - А.Г.) И вдруг - девушка с записочкой, мы ее спрашиваем – вы откуда? Из Омска приехала, отвечает, меня попросили прийти и положить цветочки на могилу Мордюковой. Можете себе представить?

Поэтому - вот когда вы просите меня поделиться воспоминаниями о Нонне... Она для нас для всех – живая.

- Ну, и для меня…

- Я знаю. Саша... А как она ценила дружбу! Она говорила – на старости лет наконец-таки у меня появились, не люди, а людищи! Это люди, с которыми можно ходить в разведку...

Сестра народной артистки СССР Нонны Мордюковой Наталья Катаева Фото: Евгения ГУСЕВА

Сестра народной артистки СССР Нонны Мордюковой Наталья КатаеваФото: Евгения ГУСЕВА

- Спасибо. Но, если говорить, что Нонна Викторовна была же всегда очень живым человеком...

- Да-да!

- Она ж не сильно отличалась-то от своих героинь по характеру… Правильно?

- Нет! Один - к одному! Вот мы с ней когда на рынок ходили, она говорит – вот я такая же, как эти женщины стоят. Вот, говорит, дай мне сейчас ведро с огурцами солеными, я буду выкрикивать – кому огурчики хрустящие, соленые? Это вот мы с ней по рынку так ходили. Это я - то, что помню…

- Это уже в Москве здесь, да?

- Естественно.

- А люди как на нее реагировали?

- Ой, да всегда окружали. Вот не надо деньги, возьми… Она говорит – без денег не возьму. Ты что? Ты вкалываешь, а я, барыня, у тебя без денег должна брать. Нет, не пойдет.

- А как Слиска Любовь Константиновна ей помогала, да?

- Ну, вы знаете, говорила Нонна, - это, говорит, баба, с которой можно потрепаться.

- И поматериться?

- Да!

- И я однажды был как-то свидетелем такого их разговора... Вот я ни разу не слышал, чтобы так интеллигентно ругались матом!

- У них все время скользил мат. И Нонна… у них это прямо как музыка шла.

- Да, да! Я так не смогу.

- И я не могу. И Нонна бы мне не разрешила…

10 лет назад, 6 июля 2008-го, не стало Великой Актрисы

10 лет назад, 6 июля 2008-го, не стало Великой Актрисы

- Я сейчас вспоминаю один ее день рождения, который отмечали у вас дома. Может быть - как раз 25 ноября 2007-го.

- Да, я уже тогда чувствовала, что это был последний день рождения Нонны, который мы отмечали вместе с ней…

- Да. И я помню, вот - Аскольдов приехал, режиссер «Комиссара», и он сказал такую вещь – зачем мы, режиссеры, мучили Нонну? Надо было просто ее брать, - такой, какая она есть, и - сразу снимать!

- Об этом говорил, кстати, и Рязанов. Вот когда она у него снималась в эпизоде в «Вокзале на двоих» - она тогда сыграла комичную роль «дяди» Миши.

И Рязанов говорил: «Нонну трогать нельзя. Ей поставил задачу – вот ты торговка – вот и соображай, что ты будешь говорить». И она говорила – а что вы думаете, я витаминами торгую, людям помогаю, они витамины едят – это ягоды она продавала у него в фильме.

Она вообще спонтанно, Саш, могла сыграть - кого угодно!

Кадр из фильма "Родня"

Кадр из фильма "Родня"

- Да... Я еще запомнил, как она изображала при мне лифтершу старенькую, у которой был мешочек с зернами кофейными, жареными, она их вместо семечек грызла. И все куда-то пряталась, пряталась... И Нонна Викторовна ей вроде говорит – Фрось, а чего ты прячешься? А она отвечает – так мне уже 90 лет, а я все живу и живу.

- Да, это соседка такая была, у Нонниной подруги Лорки. Фросе этой было стыдно перед людьми, что - ей столько лет, а она все живет и живет.

- И Нонна Викторовна так живо, органично все это изобразила… Ну, я помню, что она нам домой всегда звонила, когда там с Тихоновым по телефону поговорит.

- Да, и так тоже было.

- А правда, что вот они уже когда были в ссоре, в разводе, и когда Тихонов Балконского в «Войне и мире» играл, и у него не получалось, он к Нонне Викторовне за помощью обращался?

- Это было, он ей звонил.

- Нет, он вроде приехал за ней на «Волге», они куда-то поехали, и она его учила. Или - нет?

- Саш, я этого не знаю, я знаю только, что он ей позвонил, печальный такой, и говорит – Бондарчук кулаком перед глазами погрозил и сказал: «Если ты эту сцену не сыграешь, я тебя просто убью».

Уже после развода Тихонов советовался с Мордюковой, как ему играть сцену объяснения в любви. Кадр из фильма "Война и мир"

Уже после развода Тихонов советовался с Мордюковой, как ему играть сцену объяснения в любви. Кадр из фильма "Война и мир"

- А какую сцену?

- Когда он там в любви объяснялся. Князь Болконский - Наташе Ростовой. А он никак не мог. И, значит, Нонна говорит – Слава…

- Это уже после развода?

- Да. Как товарищ. Они уже не жили как муж и жена.

- Так, звонит и что?

- И говорит – Нонна, вот, представляешь, я не знаю, что делать. Сережка меня ругает, что вот попробуй мне только не сыграй. А она говорит – как что делать, возьми и сыграй. Назло ему. Подумаешь, говно какое – Бондарчук! Нонна так ему и сказала. А ты – Тихонов – вот и сыграй. И сама ему тогда и помогла. И он сыграл.

- А что же такое Мордюкова Тихонову тогда сказала, что он сумел так здорово сыграть любовь, а?

- Вы знаете, Нонна знала Славину слабость, - он обожал голубей. У него была в Павловом Посаде голубятня, я потом там жила и все это на чердаке осталось, и голуби по привычке туда прилетали. Ну, представь, - говорит Нонна Славе, - что это голубь твой любимый. У него был ручной голубь, который даже записки передавал.

Кадр из фильма "Русское поле"

Кадр из фильма "Русское поле"

- Кому?

- Ну, там в Павловом Посаде его товарищ и они репетировали, прилетит голубь с запиской или не прилетит. И прилетал. Игрались они. Вот никто не знал, что Слава был такой голубятник. А Нонна это знала.

И вот Нонна говорит – Слав, ты ж любишь голубей, как ты на них смотришь, на тебя, когда смотришь, понимаешь - это самые любимые существа твои. И, говорит, ты представь, что вот ты именно видишь голубя в образе этой... Наташи Ростовой!

- Да вы что?

- Да!

- А вы про это никому не рассказывали?

- Никогда. В голову не приходило.

- Про сцену, как Мордюкова научила Тихонова любовь играть…

- Никто никогда меня не спрашивал, поэтому… А это я помню, потому что это при мне все было, я же у Нонны жила...

- Спасибо вам огромное - за такой «эксклюзив».

- А вам, Саша, - за память...

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