"Передайте, чтобы он дал мне интервью": Тина Канделаки обратилась к футболисту Артему Дзюбе через "КП"

СЕГОДНЯ 22:11 2018-07-05T23:54:13+03:00

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Большой прозрачный футбольный мяч на смотровой площадке Воробьевых гор видели многие, но не все еще знают, что это студия телеканала "Матч ТВ". Именно здесь обсуждают футбольные матчи известные эксперты, озвучиваются прогнозы, а комментаторы ведут прямые эфиры, работает здесь и известный Дмитрий Губерниев. Студию корреспонденту "Комсомольской правде" показала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки и рассказала о работе с видом на "Лужники".

Тв-студию построили специально к Чемпионату мира по футболу-2018. Она выполнена из стекла, покрытого специальной жидкокристаллической пленкой, которая регулирует прозрачность и обеспечивает комфортную работу.

- Здесь все видно: фан-зону и "Лужники". Расположение уникальное и телевизионный план просто фантастический. И вечером, когда зажигаются огни, то картинка невероятная. Я была в Бразилии во время Олимпиады, общалась с нашими комментаторами по футболу, которые ездили по разным странам, много видели, но создать студию-мяч - такого придумать никому еще не удавалось. Аналогов нет.

Большой прозрачный футбольный мяч на смотровой площадке Воробьевых гор видели многие, но не все еще знают, что это студия телеканала "Матч ТВ"Фото: Алиса ТИТКО

- Когда планировали, то сразу рассматривали идею с прозрачными стеклами, а не с черно-белыми, как мяч?

- Тогда мы бы не получили весь этот вид. Нам нужно было высокотехнологичное решение. Это же не просто стекла. Проблемы выездных студий - свет. А здесь специальная пленка помогла регулировать поступление света.

- Что говорят ведущие и комментаторы, которые работают в таких условиях?

- Кайф. Для ведущих здесь есть дополнительный фактор вдохновения. Летом вообще приятно смотреть из студии на город. А когда ведущие видят здесь рядом фан-зону, чувствуют их настроение, то это же совсем другие эмоции.

- Кто из известных личностей здесь уже был, будет?

- Наш пул комментаторов, которые являются самыми большими экспертами футбола. Плюс, с нами Кержаков, Мостовой. Мы стараемся оперативно приглашать западных звезд. С ними, конечно, довольно сложно. Вот они сыграли, проиграли и перед самолетом забегут к нам в студию - не совсем так. Мы ведем переговоры и заранее не анонсируем, кто у нас будет. Хотя сегодня я уже выложила у себя в Инстаграме, что у нас будет интервью с Джанни Инфантино. Оно скоро выйдет в эфир.

- А игроков сборной России зовете?

- Пока они играют. Они в режиме. Но вы можете через "Комсомолку" передать Артему Дзюбе, чтобы он дал мне интервью, что читали "Комсомолки" также хотят. Этот чемпионат - очень чувствительная тема. Во-первых, фавориты выбывают, а малозаметные команды остаются. Во-вторых, система видеоповторов - это сильно изменило зрелище и для игроков - тоже новшество. Сухих игр практически нет, все находятся в нервном напряжении. Поэтому сейчас звать футболистов в таких условиях довольно сложно. Они говорят: "Мы сначала сыграем, а потом посмотрим, подумаем".

Именно здесь обсуждают футбольные матчи известные эксперты, озвучиваются прогнозы, а комментаторы ведут прямые эфирыФото: Алиса ТИТКО

- Что-то готовится особенное перед игрой Россия-Хорватия?

- У нас всегда предматчевые, послематчевые разборы. Мы сняли потрясающий фильм о Черчесове. Даже поехали в Алагири, где он родился. Мало, кто был на Родине Станислава. Знакомые и родственники рассказывают, каким он парнем был, почему он человек-слово. Мы собирали по крупицам воспоминания фанатов.

- Есть ли будущее у этой студии? Чемпионат закончится и что с ней?

- Я бы пока не загадывала. Конструкция разборная. Это же нужно получить здесь место, чтобы работать дальше. Чемпионат создал много зон для болельщиков в Москве. Это вопрос экономический, наследия.

Студию построили специально к Чемпионату мира по футболу-2018Фото: Алиса ТИТКО

- А если ее оставить, как символ Чемпионата мира по футболу в России, создать здесь музей?

- Спасибо, очень хорошая идея. Нужно понять, кто возьмет на себя расходы. Потому что сейчас студия несет расходы. А, если город возьмет это и сделает здесь музей, будет круто. Все, приезжая в Москву, захотят где-то фотографироваться, уж лучше объекта и не представить.