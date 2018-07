Победительницу «Евровидения» обвинили в том, что она спела ворованную песню

СЕГОДНЯ 22:05 2018-07-05T22:08:09+03:00

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Победительница «Евровидения-2018» 25-летняя Нетта Барзилай с главным призом конкурса - хрустальным микрофоном. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы уж было забыли до следующего мая о «Евровидении» и его победительнице - израильской певице Нетте Барзилай, сосредоточившись на футболе. Но разразился скандал, который заставил нас вновь прослушать песню Toy, от которой еще в Португалии, принимавшей евросмотр, уши в трубочку сворачивались. Звукозаписывающая компания Universal music и гитарист Джек Уайт обвинили авторов победной песни в плагиате. Уж больно Toy оказалась похожа на суперхит группы White Stripes 2003 года - Seven Nation Army. Вот как бывает, когда люди, избегающие «Евровидения», вдруг случайно приобщаются к конкурсу, а ведь все могло бы закончиться еще до выступления Нетты - плагиаторов бы вывели на чистую воду, и «Евровидение» в 2019 году прошло бы в какой-то другой стране. Ведь согласно регламенту все песни, которые предлагаются к участию на евросмотре, должны быть уникальными. Если обнаруживается плагиат, то песню снимают с конкурса. А если вдруг композиции удалось дойти до финала, то результат аннулируется.

The White Stripes - 'Seven Nation Army'.Песня Toy оказалась похожа на суперхит группы White Stripes 2003 года.

Правда, ситуация с плагиатом, на наш взгляд, неоднозначная - что-то общее в двух композициях есть, но доказать это в суде будет непросто. В припеве песни есть схожесть с риффом из песни американской группы, но, скорее всего, это неосознанное копирование.

Выступление израильской певицы Нетты в финале Евровидения 2018.Артистка исполнила песню "Toy"

Вообще истории про плагиат на «Евровидении» звучат каждый год. Началось все аж в 1979-м, когда датчанин Томми Сибах чрезмерно вдохновился песней группы Rolling Stones Pant it black. В 2009 году победителя конкурса Александра Рыбака упрекали в том, что его Fairy Tale подозрительно похожа на музыкальную мелодию из советского фильма «Баламут». В композиции украинской представительницы Гайтаны Be my guest многие услышали и Coldplay, и музыкальную тему из хита Девида Гетты и Келли Роуленд. И таких историй - десятки. Причем заимствуют не только песни, но и целые номера. В 2017 году кипрского певца Ховига обвинили в том, что он «спер» номер у Сергея Лазарева. Правда, никого за всю историю конкурса ни разу не дисквалифицировали.

