2018-07-06T02:23:05+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Сборная Хорватии на ЧМ-2018: в чем сильные стороны наших соперников

7 июля в 1/4 финала чемпионата мира по футболу сборной России предстоит сыграть с командой, которая сильна как никогда
Сергей КИРИЛЛОВ
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7 июля в 1/4 финала чемпионата мира по футболу сборной России предстоит сыграть с командой, которая сильна как никогда7 июля в 1/4 финала чемпионата мира по футболу сборной России предстоит сыграть с командой, которая сильна как никогдаФото: REUTERS
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Сборная Хорватии (которых называют «шашечными» из-за формы эмблемы) на этот раз сильна как никогда. И хотя она попала на ЧМ через стыковые матчи (победила Грецию), в России у них, как говорят, поперло. Они выиграли все три матча в группе, при этом разгромив сборную Аргентины во главе с Месси - 3:0, и вышли в плей-офф с первого места.

Далее в матче 1/8 финала произошла небольшая заминка. Хорваты во встрече с датчанами почему-то изменили своей тактике и большую часть матча играли вторым номером. Дотянули до дополнительного времени, где не забили одиннадцатиметрового и победили только в серии пенальти за счет своего вратаря Субашича, отразившего три (!) удара. Напомним, что сборная России тоже обыграла Испанию в серии пенальти, два из которых вытащил Акинфеев. Так что в этом компоненте хорваты с нами на равных.

В защите у шашечных тоже бетон. Кроме того, на поле может появиться капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука, который знает Дзюбу и Смолова как облупленных. Чорлука, кстати, не играл в матче против датчан, и мы его не включили в стартовый состав хорватской сборной (см. схему). Может, специально берегли?

В полузащите у хорватов распасовщики мадридского «Реала» Лука Модрич и «Барселоны» - Иван Ракитич. Наш Александр Головин значительно моложе них, но и за ним теперь охотятся суперклубы.

В нападении тоже намечается уникальная дуэль - Манджукич против Дзюбы.

Сравним лидеров Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Сравним лидеровФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Результаты сборной России

Россия - Саудовская Аравия - 5:0

Россия - Египет - 3:1

Россия - Уругвай - 0:3

Россия - Испания - 1:1 (4:3 пен.)

Результаты сборной Хорватии

Хорватия - Нигерия - 2:0

Хорватия - Аргентина - 3:0

Хорватия - Исландия - 2:1

Хорватия - Дания - 1:1 (3:2 пен.)

Матч 1/4 финала состоится в Сочи в субботу, 7 июля.

Начало игры в 21.00, Первый.

Расстановка сил Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Расстановка силФото: Дмитрий ПОЛУХИН

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