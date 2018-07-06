Тамара Синявская: Я смотрю шоу «Голос» - там встречаются симпатичные ребята

СЕГОДНЯ 02:25 2018-07-06T02:28:30+03:00

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Тамара Ильинична призналась, что будет отмечать день рождения в кругу близких и друзей. Никаких особых торжеств не устраивает - не любит. Наверняка поздравят ее ученики: Синявская - заведующая вокальной кафедрой ГИТИСа. Осенью, в начале сезона, в Большом театре, где она служила почти 40 лет, собираются дать спектакль в ее честь. Для Тамары Ильиничны день рождения - это повод, чтобы увидеться с друзьями. Накануне мы позвонили знаменитой певице и задали несколько вопросов.

- В последние годы вы почти целиком посвятили себя преподаванию и своим ученикам?

- Да, вы правы. Мой класс состоит из нескольких студентов, с которыми я занимаюсь и параллельно провожу вокальные кафедры. Мое теперешнее занятие мне очень нравится, так как является продолжением моей основной профессии певицы. Смею надеяться, многим известно, что существует Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева, одним из организаторов которого я являюсь. Для меня это огромная память сердца, мой стимул для продолжения жизни. И моей. И Муслима.

- Однажды вы признались мне в интервью, что у женщины есть три лучших возраста: 29, 39 и 45 лет. Может быть, пришло время подкорректировать эти слова. В зрелом возрасте тоже есть много хорошего...

- Давайте не будем ничего корректировать. В моем отношении к возрасту ничто не изменилось. Легендарная Любовь Орлова любила повторять, что ей 39 лет, и ни одним днем больше. Я иногда в шутку ее цитирую. И до сих пор считаю, что именно в этом возрасте есть ощущение полноты жизни. У меня он совпал с профессиональным расцветом.

- Вы смотрите вокальные телевизионные шоу, например, такие, как конкурс «Голос»? Как вы их оцениваете с профессиональной точки зрения?

- Я называю это смотром талантов. Действительно, на таких программах встречаются очень симпатичные ребята. Во всяком случае заметно их дикое стремление показать себя. Почему бы нет? Ничего плохого в этом я не вижу. Вы обратили внимание, что мы снова перешли на педагогику? Вот видите, я опять даю оценки (улыбается).

А В ЭТО ВРЕМЯ

«К сожалению, она рано ушла со сцены»

О своей ближайшей подруге мы попросили рассказать народную артистку СССР Маквалу Касрашвили.

- Мы дружим с Тамарой больше полувека, - уточнила Маквала Филимоновна. - Я приехала из Тбилиси на конкурс в стажерскую группу Большого театра. После прослушивания Тамара меня поздравила. Эта поддержка для меня была очень важна. С тех пор мы подружились. У нее уникальной красоты меццо-сопрано. Она пользовалась огромной популярностью, потому что гениально пела и на оперной сцене, и в эстрадных концертах. Считается, что душевная красота человека обязательно выражается в красоте его голоса. К Тамаре это подходит на сто процентов: она добрый, дружелюбный, отзывчивый человек, который всегда поддержит и поможет. Неудивительно, что за 40 лет работы в Большом театре у нее ни с кем не было конфликтов.

К сожалению, Тамара рано ушла со сцены. Долгое время мы с Еленой Образцовой уговаривали ее спеть концерт втроем. Мы с Леной еще выступали, а Тамара уже нет. При этом она была в прекрасной профессиональной форме, и у нее был потрясающий голос (кстати, она до сих пор поет, когда показывает мастерство своим ученикам), но она всегда отказывалась, потому что однажды для себя так решила.

Как объяснила мне Синявская: «Уж лучше пусть говорят, что из театра я ушла слишком рано, чем слышать: «Как? Она все еще поет!» Я могу себе позволить петь только на своем уровне и ни на ступеньку ниже. Но петь, как раньше, я уже не могу, хотя бы из-за нервов. Выступая в каком-нибудь концертном зале, я начинаю волноваться, как будто бы выхожу по меньшей мере на сцену Ла Скала».