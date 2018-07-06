2018-07-06T12:36:43+03:00
Происшествия

«Это не в первый раз, Сережа очень доверчивый»: сестра Пенкина рассказала о краже

Несколько лет назад артиста обчистили до трусов прямо в его квартире
Алена МАРТЫНОВА
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У певца пропали золото, часы, смартфон и крупная сумма денегУ певца пропали золото, часы, смартфон и крупная сумма денегФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Новость о том, что в Москве неизвестные стащили у «серебряного голоса России» имущество на миллион рублей, пока остается неподтвержденной самим артистом. По неофициальной информации, 1 июля нетрезвый певец спал на лавочке на улице Кузнецкий мост, а когда проснулся, обнаружил пропажу золотых украшений - цепочки с крестиком и иконой, кольца, а также наручных часов, мобильника iPhone X и суммы в 30 тысяч рублей.

Сам Пенкин на звонки журналистов не отвечает, но «Комсомольской правде» удалось связаться с его старшей сестрой Раисой Алексеевой-Пенкиной. Она живет в Саратове, и сообщение о краже для нее стало новостью.

- Я только из больницы выписалась, с Сережей несколько дней не созванивались, - призналась Раиса Федоровна. - Но я даже не удивляюсь, это уже не первый раз такое. Сережа очень доверчивый! Давно еще, когда он жил на Дорогомиловской, приехали двое: парень и девушка: «Прослушайте ее, помогите, мы из Пензы приехали (артист всегда гордился своей малой родиной и помогал землякам. - прим.авт.)». Ну он по доброте душевной их впустил, сварил кофе. А в итоге его раздели до белья, вытащили все — даже костюмы сценические. Хорошо, сосед у него милиционер был… А сейчас я даже не представляю, что случилось.

- Пишут, что прикорнул на лавочке в три часа ночи...

- Да как же он там один оказался? Он один никогда не бывает, всегда либо продюсер с ним, либо костюмер, либо охранник, водитель — тем более он сам машину не водит.

- А золотые украшения он носит?

- Вообще, мы с ним больше серебро любим. Но и цепочка, и крестик, и кольца действительно есть, носит. Все это могло быть при нем, а вот икона вряд ли. Но как он оказался один — в голове не укладывается. Вот если бы в квартире произошло, я бы сразу поверила. Буду созваниваться с братом, узнавать. Но сам он журналистам ничего не расскажет, я уверена.

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