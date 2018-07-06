2018-07-06T13:38:18+03:00
Политика

Дмитрий Песков - «Комсомольской правде»: Президент в курсе, как в обществе принимают пенсионную реформу

Об этом пресс-секретарь главы государства рассказал нашему корреспонденту
Александр ГАМОВ@gamov1
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Михаил Метцель/ТАССМихаил Метцель/ТАСС
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- Дмитрий Сергеевич, вы уже не раз говорили, что президент не участвует в разработке и корректировке пенсионной реформы. Пока... Но Владимир Владимирович следит за самим процессом, за той реакцией - в обществе, которая все это сопровождает? Он в курсе? И может ли на каком-то этапе к этому подключиться? - спросил корреспондент «КП» пресс-секретаря президента.

- Прежде всего, хотел бы напомнить, что экспертная проработка пенсионной реформы ведется по диагонали правительство - законодательные органы. - ответил Дмитрий Песков.

Разумеется, президент в курсе реакции на соответствующие инициативы и соответствующие параметры предлагаемые. Как всегда - по всем не только важным, но и менее важным и наиболее важным вопросам он получает всю полноту информации по самым разным каналам, что является залогом того, что президент обладает именно объективной информацией, а не субъективной.

Президент никогда не ограничивается только восприятием сухих отчетов ведомств и всегда накладывает это на иные источники информации. Поэтому в этом плане никаких сомнений быть не должно... - сказал пресс-секретарь главы государства.

КАЛЬКУЛЯТОР

Пенсионный возраст в России повысят с 2019 года: рассчитайте, в каком году вы уйдете на заслуженный отдых

Пенсионный возраст в России все-таки повысят. Женщинам - до 63 лет, а мужчинам - до 65 лет. Но повышение пенсионного возраста будет поэтапным, чтобы вам было проще рассчитать год выхода на пенсию, «Комсомолка» предлагает свой калькулятор пенсионного возраста (подробности)

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