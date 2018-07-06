Бизнес-омбудсмен предложил ликвидировать Пенсионный фонд

СЕГОДНЯ 16:01 2018-07-06T16:22:18+03:00

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Вопрос изменений пенсионной системы России, похоже, зашел слишком далеко. Потому что поступило предложение вообще ликвидировать Пенсионный фонд, как структуру. Его озвучил бизнес-омбудсмен и экс-кандидат в президенты Борис Титов. Он назвал организацию «громоздкой и не всегда прозрачной». По мнению Титова, она неэффективно расходует деньги, и в современном мире от нее можно вовсе отказаться.

Функции Пенсионного фонда Титов предлагает отдать Федеральному казначейству. Это ведомство больше 20 лет обеспечивает исполнение бюджета. Является главным распорядителем и получателем всех его средств. И контролирует все операции с бюджетными деньгами.

- Сегодня Казначейство — достаточно продвинутая организация. Они провели у себя большую IT-революцию, сегодня они контролируют финансовые потоки внутри государства очень серьёзно, и поэтому они в принципе могли бы справиться с этой функцией, — заявил Титов.

Но ПФР занимается не только распределением средств на пенсии и пособия. Это и большая работа с населением – прием заявлений, рассмотрение сложных случаев. Куда пенсионеру податься, если не в филиал Пенсионного фонда?

- Бывают сложные вопросы, - согласился бизнес-омбудсмен. - Но для этого в Казначействе может быть создана специальная группа про администрации в регионах, которая имела бы возможность отвечать на вопросы пенсионеров.

В Госдуме предложение Титова теплого отклика пока не встретило. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике Ярослав Нилов напомнил, что ПФР не только начисляет пенсии. Но еще выполняет порядка 25 важных государственных функций. Выплата маткапитала, социальные доплаты, ведение реестра инвалидов… Казначейство такой объем работы не потянет, считает депутат. А если и возьмется, не приведет ли это к еще большему расширению штата, чем тот, который сейчас есть в Пенсионном фонде? Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева заметила, что к таким решениям надо подходить не на эмоциях, а более взвешенно. Хотя, если будет доказано, что передача функций экономит государственные деньги и время, то все возможно.