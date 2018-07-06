2018-07-06T16:22:18+03:00
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил ликвидировать Пенсионный фонд

А его функции передать Федеральному казначейству
Александра КОЗЛОВАdd_money
Поделиться:
Комментарии: comments11
Бизнес-омбудсмен и экс-кандидат в президенты Борис ТитовБизнес-омбудсмен и экс-кандидат в президенты Борис ТитовФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Вопрос изменений пенсионной системы России, похоже, зашел слишком далеко. Потому что поступило предложение вообще ликвидировать Пенсионный фонд, как структуру. Его озвучил бизнес-омбудсмен и экс-кандидат в президенты Борис Титов. Он назвал организацию «громоздкой и не всегда прозрачной». По мнению Титова, она неэффективно расходует деньги, и в современном мире от нее можно вовсе отказаться.

Функции Пенсионного фонда Титов предлагает отдать Федеральному казначейству. Это ведомство больше 20 лет обеспечивает исполнение бюджета. Является главным распорядителем и получателем всех его средств. И контролирует все операции с бюджетными деньгами.

- Сегодня Казначейство — достаточно продвинутая организация. Они провели у себя большую IT-революцию, сегодня они контролируют финансовые потоки внутри государства очень серьёзно, и поэтому они в принципе могли бы справиться с этой функцией, — заявил Титов.

Но ПФР занимается не только распределением средств на пенсии и пособия. Это и большая работа с населением – прием заявлений, рассмотрение сложных случаев. Куда пенсионеру податься, если не в филиал Пенсионного фонда?

- Бывают сложные вопросы, - согласился бизнес-омбудсмен. - Но для этого в Казначействе может быть создана специальная группа про администрации в регионах, которая имела бы возможность отвечать на вопросы пенсионеров.

В Госдуме предложение Титова теплого отклика пока не встретило. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике Ярослав Нилов напомнил, что ПФР не только начисляет пенсии. Но еще выполняет порядка 25 важных государственных функций. Выплата маткапитала, социальные доплаты, ведение реестра инвалидов… Казначейство такой объем работы не потянет, считает депутат. А если и возьмется, не приведет ли это к еще большему расширению штата, чем тот, который сейчас есть в Пенсионном фонде? Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева заметила, что к таким решениям надо подходить не на эмоциях, а более взвешенно. Хотя, если будет доказано, что передача функций экономит государственные деньги и время, то все возможно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Ученые назвали простой и эффективный способ омоложения мозга
Путин обсудил с Совбезом России подготовку к встрече с Трампом и ЧМ-2018
Собор Василия Блаженного стал самым посещаемым местом у иностранных туристов
Популярный британский певец Элвис Костелло отменил концерты из-за опухоли
Показано место казни лидера террористической секты «Аум Синрике»*
Россия выйдет на поле против хорватов на ЧМ-2018 в красной форме
Ученые выяснили, почему именно летом мужчинам и женщинам хочется секса
Интерпол предложил вариант стратегии по борьбе с кибербезопасностью
Ученые доказали: повышенный уровень тестостерона заставляет мужчин желать роскошной жизни
Греф рассказал о хакерской атаке на ПИР Банк
Китай начал разбирательство в ВТО из-за новых пошлин США
В Польше приостановили полеты МиГ-29 после крушения истребителя
Банк России пообещал выпустить монету ½ рубля, если сборная выйдет в полуфинал ЧМ-2018
В Минздраве рассказали рецепт хорошего здоровья
Порошенко поручил приостановить использование минометов после гибели военных на учениях