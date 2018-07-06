Голая грудь на пляже: ученые рассказали, как влияет на здоровье загар топлесс

СЕГОДНЯ 18:00 2018-07-06T18:08:46+03:00

На самом деле проблема загара топлесс, увы не только эстетическая Фото: Евгения ГУСЕВА

Связан ли загар без лифчика с развитием заболеваний женской груди, как влияет ультрафиолет на состояние кожи молочных желез, рассказывают наши эксперты

Изменить размер текста: A A

Самое уязвимое место

Некоторые женщины думают, что загар улучшает состояние кожи груди, помогает бороться со склонностью к прыщикам, да и солнечный витамин D не помешает. И при возможности стягивают на пляже лифчик. На самом деле не все так просто.

Кожа молочных желез более нежная, чем, скажем, на руках. Подкожный жир в ней совсем другой структуры - он более рыхлый. Потому наиболее опасные излучения УФ-спектра - бета-лучи беспрепятственно проникают во внутренние железистые ткани груди и могут вызвать в них нехорошие изменения. К тому же под палящим солнцем неприкрытая кожа груди быстро истончается, нарушается ее эластичность. Потому после ударного пребывания на пляже женская грудь более склонна к растяжкам и дряблости, говорит дерматокосметолог Надежда Червинская.

Особенно восприимчивы к УФ-излучению соски. При загаре топлесс они могут стать грубыми, растрескаться. Кстати, именно поэтому в соляриях выдают специальные накладки для сосков.

Но если вы уж очень хотите получить ровный загар «без лямочек», то оставляйте грудь открытой не более чем на 5-7 минут.

Поролон груди не товарищ

На самом деле проблема загара топлесс, увы не только эстетическая. По статистике, более 30% женщин старше 30 лет имеют различные уплотнения молочных желез. А перегрев и открытые солнечные лучи могут спровоцировать обострение мастопатии, усилить рост кист, предупреждает гинеколог-эндокринолог Ольга Перовская.

А при фиброзно-кистозной форме мастопатии, фиброаденомах, внутрипротоковых папилломах усиливается риск даже перерождения клеток в онкологические.

Будьте особо осторожны, если у вас на груди есть темные выступающие родинки. Под длительным действием агрессивного солнца их клетки могут мутировать в злокачественные. Кроме того, солнечный ожог может спровоцировать развитие из пигментных образований кожи (родинки) очень агрессивной злокачественной опухоли – меланомы.

Кстати, лучше загорать в купальнике без толстых поролоновых вставок. От них грудь попросту перегревается. Температура в молочных железах, упрятанных в плотные чашечки, становится выше нормы, что увеличивает риск обострений воспалительных заболеваний груди.

ВАЖНО!

При каких симптомах необходимо обратиться к маммологу:

- любые выделения из соска;

- покраснения, высыпания, шелушения, увеличение или уменьшение размера сосков;

- появление участков «лимонной корки» на коже груди.

- любые уплотнения в молочной железе.

Для профилактики женщинам желательно раз в год посещать врача-маммолога.

НОВОСТЬ МЕДИЦИНЫ

Ученые вырастили молочную железу - из стволовых клеток

Она мягкая, удобная и, главное, натуральная

Специалисты из Великобритании и Австралийского университета Мельбурна обнародовали результат сенсационного эксперимента: им удалось вырастить женскую молочную железу, «сконструировав» ее из жировых и стволовых (куда уж без них сегодня!) клеток.

На этапе подготовки с помощью липосакции с бедер или живота забирается жир. Отделяются жировые и стволовые клетки. Стволовые клетки выращиваются в лаборатории. Затем их опять смешивают с жировыми и впрыскивают пациентке в область молочной железы.

На место удаленной груди устанавливается пластиковый каркас. И на него в течение 6-12 месяцев нарастает новая ткань, которая образуется из смеси клеток. Упрощенно говоря, по типу того, как виноградные лозы оплетают садовую беседку.

Когда ткани «нововыращенной» груди сформируются, каркас убирается. Грудь, выращенная по этой технологии, как уверяют ученые, выглядит совершенно естественно, на ощупь мягкая и удобнее силиконовых имплантов.

Хирург лондонского госпиталя Святого Георга, профессор Кефа Мокбель уже проверил клеточную технологию на группе пациентов. По его словам, результат очень впечатляет. Также стоит принимать во внимание удобство технологии, ведь она позволяет восстановить как всю грудь целиком, так и отдельную ее часть.

Главной задачей ученые ставили помощь женщинам, которым удалили грудь из-за раковой опухоли. Но теперь полагают, что метод «выращивания груди» будет иметь успех и в пластической хирургии. И, возможно, в скором времени придет на смену недолговечным солевым или силиконовым имплантам.

Но пока ученым предстоит еще проверить технологию на безопасность и отдаленные последствия для здоровья пациенток. Ведь вопрос о влиянии стволовых клеток на риск развития рака остается открытым.