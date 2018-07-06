Американцы приготовились лететь на Солнце

СЕГОДНЯ 18:30 2018-07-06T19:05:20+03:00

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«Долетайте до самого Солнца», - призывно пела незабываемая Ольга Воронец в эпоху расцвета советской космонавтики. «Долетим...», - подпевал ей бодрый хор. И вот, спустя долгие годы, люди, похоже, «достигли чудесной поры»: мечты поэта Евгения Долматовского, прозвучавшие в его песне «Я Земля», наконец-то стали близки к тому, чтобы сбыться. Пусть даже и без нас — в смысле без «Роскосмоса».

Долететь до самого Солнца вознамерились американцы. На днях в НАСА подтвердили, что запуск космического аппарата к нашему светилу состоится в начале августа 2018 года. На нем — на аппарате под названием Parker Solar Probe - уже установлен защитный экран, который и должен позволить приблизиться к Солнцу на небывало малое расстояние.

Планы сунуться, что называется, в самое пекло американцы вынашивают с 2005 года. Тогда проект назывался Solar Probe. Через 3 года его доработали и переименовали в Solar Probe Plus. А в прошлом году миссия получила новое — окончательное - название Parker Solar Probe в честь известного американского астрофизика Юджина Паркера (Eugene Parker). Он, кстати, пока жив, отпраздновал 90-летие и продолжает разгадывать тайны Солнца, начав заниматься этим еще в 50-годы прошлого века.

На зонд установлены защитные экраны.

Parker Solar Probe разработали и построили специалисты из Лаборатории прикладной физики в Университете Джона Хопкинса - APL (Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory in Laurel, Maryland) в рамках программы НАСА под названием «Живя со звездой» ( Living With a Star).

Изначально старт был намечен на 2015 год. Но задержался на 3 года. Не исключено, что ученые «подгадывали» так, чтобы зонд оказался у Солнца в период его максимальной активности. Чтобы застал буйство светила и попал во множество солнечных бурь.

Зонд должен пролетать минимум до 2025 года.

Достичь цели Parker Solar Probe поможет гравитация Венеры, мимо которой он пролетит 7 раз, то приближаясь к светилу, то удаляясь от него. Маневрируя, зонд временами будет разгоняться до 700000 километров в час - с такой скоростью не летал еще ни один земной аппарат.

В НАСА наметили дату старта самого жаропрочного космического аппарата в Солнечной системе.

Минимальное расстояние от Солнца составит менее 6 миллионов километров. Это очень близко - Меркурий расположен в 10 раз дальше. С зонда огненный шар нашей звезды будет выглядеть в 23 раза крупнее, чем он кажется с Земли.

- Parker Solar Probe практически войдет в атмосферу Солнца, - обещает сам Паркер, - побывает там, где еще никто не бывал — в совершенно неизведанной области Солнечной системы.

Как отмечают в НАСА, отправляя Parker Solar Probe в область солнечной короны, хотелось бы проследить за странными процессами, которые там происходят. А именно - за поведением солнечного ветра и теплообменом. И получить ответы на ключевые вопросы солнечной физики.

Ученые рассчитывают получить ответы на ключевые вопросы солнечной физики. Например, узнать, почему внешняя атмосфера светила гораздо горячее его видимой поверхности. Не в курсе пока наука, откуда, собственно, дует солнечный ветер, влияющий и на Землю, и на всю нашу Солнечную систему. Что конкретно его поднимает и ускоряет?

Зонд хорошо оснащен для решения возложенных на него задач.

Температура на поверхности Солнца едва превышает 6 тысяч градусов. По логике она должна убывать по мере удаления от светила. Но температура, наоборот, растет. В сотни раз. Внешняя атмосфера Солнца - та самая корона - нагрета аж до миллиона градусов. Это недоразумение озадачивает уже более 60 лет, с тех пор как впервые было обнаружено.

В солнечном ветре вот какая тайна. Этот горячий поток заряженных частиц, несущихся от нашего светила со скоростью в несколько миллионов километров в час, «омывает» всю нашу систему. Планеты, кометы, астероиды «чувствуют» его всплески. А рядом с Солнцем - у поверхности - никакого ветра нет. Почему?

В НАСА полагают, что разобраться помогут приборы для так называемой корональной томографии, камеры и телескоп, который будет передавать 3D-изображения Солнца, полученные с минимального расстояния. Картинки ожидаются потрясающие.

Схема расположения приборов и камер.

Не исключено, что собранная информация поспособствует тому, что гелиофизики и астрономы наконец-то научатся предсказывать солнечные вспышки.

Их — этих вспышек — ученые стали сильно опасаться в последнее время. Предрекают очень мощные, способные «вырубить» электричество на всей Земле.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Железо расплавится, а Parker Solar Probe нет

Размер Parker Solar Probe с «паркетный» внедорожник. Зонд - огнеупорный. Должен выдерживать нагрев в 1400 - 1500 градусов Цельсия. Это почти температура плавления железа. От солнечного жара его оградят пористое покрытие из углеродного композита толщиной 11,43 сантиметра и щит из того же материала. Под ним, словно под зонтиком, аппарат будет прятаться и от палящих лучей, и от жесткого рентгеновского излучения. Зпщита легкая — почти ничего не весит, но тугоплавкая.

Электропитание - от солнечных батарей. Что естественно для такой миссии. Панели батарей - поворотные. Угол их наклона будет уменьшаться по мере приближения к Солнцу. А часть батарей - скрываться в тени щита.

Исследователи уверяют, что температура внутри зонда — там, где установлена аппаратура, будет комнатной. Ну, почти комнатной — 29 градусов.

Помимо приборов, зонд будет оснащен телескопом и камерами, передающими изображение в 3D-формате. Специалисты надеются подробно рассмотреть процессы, происходящие на поверхности светила.

Пролетать рядом с Солнцем Parker Solar Probe будет со скоростью 700 тысяч километров в час.

Зонд не все время будет находиться рядом с Солнцем - будет то подлетать, то удаляться, двигаясь по эллиптической траектории

С 31 июля 2018 года открывается стартовое окно - наступает наиболее благоприятный для запуска период. Окно будет открыто 20 дней. В течение этого времени - в один из дней августа - Parker Solar Probe и отправится к Солнцу.

В 2020 году Солнцу отправится еще и европейский зонд Solar Orbiter, цели которого близки к целям Parker Solar Probe.

Ольга Воронец - Я Земля.

СТАРИННЫЙ АНЕКДОТ

- Американцы высадились на Луну. Чем ответим, товарищи? - спрашивает Брежнев членов Политбюро ЦК КПСС. И сам же предлагает: - Мы отправим космонавтов на Солнце!

- Леонид Ильич! Они же сгорят! Посмотрите, какое Солнце яркое.

- Вижу, не дурак. Я придумал: они ночами лететь будут.