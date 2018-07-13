«Как девочка»: 60-летняя Роза Рымбаева поразила «Славянский базар» юным лицом

СЕГОДНЯ 07:15 2018-07-13T07:43:33+03:00

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В день открытия 27-го «Славянского базара» в Витебске на Площади звезд у Летнего амфитеатра появилось имя Розы Рымбаевой. В конце семидесятых - начале восьмидесятых годов прошлого века Роза Куанышевна входила в десятку самых популярных певиц нашей страны.

Тогда бал правили Пугачева и Ротару, но и юной скромной артистке из Казахстана тоже нашлось своё место. Тактичная, с чувством собственного достоинства, изящная, она как бы работала на контрасте с мегазвездами. Вышла на «Песне года» с «Любовь настала» Паулса, и все ее полюбили.

Сейчас Роза Куанышевна по-прежнему занимается музыкой, да и голос ее в великолепной форме - на открытии она спела одну из самых любимых народом песен. Многие обратили внимание и на то, как молодо она выглядит. Как девочка! Возраст Рымбаевой явно пошёл на пользу: стильная стрижка, отличный цвет лица, аккуратный макияж, удачная форма бровей вместо «ниточек», с которыми она ходила долгие годы. Многие, конечно же, заподозрили звезду Советского Союза в том, что она прибегала к помощи пластических хирургов. Но на самом деле современный грим и уход за собой в состоянии поддерживать молодость и красоту без хирургического вмешательства.

Также артистка на своей пресс-конференции призналась, что сейчас в основном преподаёт актерское мастерство, хотя готова помогать и начинающим певцам, если они попросят совет. А вот кино для неё уже пройденный этап. «Играть молодуху? Это глупо. Вот бабушку могу сыграть. Но кино это все же про внешность, а я бы хотела петь, пока у меня есть силы».