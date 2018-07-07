Украинцы в крупных городах могут остаться без питьевой воды

СЕГОДНЯ 10:06 2018-07-07T10:29:18+03:00

В жаркое лето необеззараженная вода может грозить вспышкой и эпидемией кишечных заболеваний, особенно, если учесть, что за состоянием водоемов на нынешней Украине власти особо не следят Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В разгар лета крупнейшие города Украины могут оказаться перед лицом настоящей экологической катастрофы. И все из- за тогоч, что нечем будет обеззараживать воду в водопроводных системах этих населенных пунктов.

Еще в середине июня крупнейший на Украине производитель жидкого хлора, аффилированный с олигархом Игорем Коломойским химический завод «ДнепрАзот» объявил, что останавливает свою работу по причине непомерно высокой цены газа. Как заявил тогда глава предприятия, газ служит сырьем для производства обеззараживающего реагента для очистки питьевой воды, каким и является жидкий хлор, и в его стоимость составляет 80% в цене конечного продукта.

Чуть ли не месяц спустя серьезность ситуации осознали в «Киевводоканале».

- В середине июня «ДнепрАзот» предупредил, что он прекращает поставки и останавливает производство жидкого хлора. В связи с этим, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды. На некоторых предприятиях отрасли остатков хлора осталось от недели до 20 суток, - говорится в специальном сообщении компании по этому поводу. - К сожалению, до сих пор «ДнепроАзот» не возобновил свою работу. Остатки хлора, которые были на момент его остановки, реализованы полностью.

И правительство, и СНБО Украины были проинформированы о проблеме, но никаких решений и предложений от них не поступило. Специалисты отрасли протестировали возможность закупки хлора в Европе, в частности, в Румынии, но столкнулись с неразрешимо проблемой – европейские цистерны для перевозки жидкого хлора не могут менять свою колесную базу, и они, к тому же, не сертифицированы на территории Украины.

Под угрозой оказалось снабжение питьевой водой населения, как минимум, в Киеве, Харькове, Мариуполе, Кривом Роге и еще ряде городов. В начале кризиса в них могут ограничить подачу воды, сохранив ее на несколько часов в сутки. Что будет дальше, зависит от дееспособности властей.

- Оно, конечно, можно и прокипятить воду, шутят невесело украинцы в социальных сетях. – Но ведь для этого нужны газ или электричество, а они после декоммунизации стали не всем по карману.

В жаркое лето необеззараженная вода может грозить вспышкой и эпидемией кишечных заболеваний, особенно, если учесть, что за состоянием водоемов на нынешней Украине власти особо не следят, и тот же Днепр местами в черте Киева «цветет» как заброшенный сельский пруд.

Между тем, этим же пользователям соцсетей было бы нелишне вспомнить, как они радовались, когда Украина перекрыла воду в Крым по Северо-Крымскому каналу (отчего, кстати, уже смертным воем воют земледельцы Херсонской области). Или как ВСУ своими обстрелами регулярно выводит из строя Донецкую фильтровальную станцию, лишая жителей значительной части Донбасса питьевой воды.

Ничего необычного, господа украинские патриоты, вы запускаете бумеранги, а потом удивляетесь, когда они возвращается. И вам становится очень больно, потому что этого вы уж ни в коем случае не ждали. А оно было, есть и будет впредь. Потому что бумеранг.

Впрочем, у вас же есть безвиз! Добро пожаловать в Европу водички попить.

P.S. Беда не приходит одна.

Глава объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил буквально позавчера, что с 1 сентября металлурги Украины могут столкнуться с дефицитом серной кислоты, необходимой в металлургической отрасли.

А вот это настоящая катастрофа – Украина может остаться без своей водки, так как счета единственного производителя спирта в стране, компании «Укрспиртпром», были арестованы в июне на неопределенный срок. Так что в Европу добро пожаловать не только за водичкой, но и за водочкой.