Зиновий Гердт - о Паниковском: «Он трогательный и одинокий. Его ранит даже прикосновение воздуха»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-07T10:47:00+03:00

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«Золотому теленку» везло с экранизациями куда меньше, чем «12 стульям». И ничего удивительного в этом нет: второй роман дилогии получился более печальным и серьезным, и Остап Бендер в нем - совсем другой персонаж. Блестящий литературовед Юрий Щеглов, автор эпического комментария к романам Ильфа и Петрова, заметил, что погибший в «12 стульях» Бендер вышел из мира мертвых совершенно иным человеком: не веселым авантюристом и жуликом, а скорее романтическим, демоническим героем с медальным профилем. Нового Остапа уже невозможно представить водящим шашни с мадам Грицацуевой или рисующим фигуру сеятеля на плакате.

Кинематографу куда интереснее было иметь дело с первым, радостным Бендером и простым, «детским» сюжетом о поисках сокровищ. «12 стульев» были экранизированы не только в СССР, а еще и в Голливуде (дважды), Англии, Польше, Бразилии, Италии, Швеции, на Кубе и даже в нацистской Германии! А киноверсии «Золотого теленка» можно сосчитать по пальцам одной руки. И самая известная, конечно - фильм Михаила Швейцера, премьера которого состоялась в июле 1968 года.

Бендера могли сыграть Губенко или Пороховщиков

Михаил Швейцер всю жизнь снимал экранизации. «Кортик» по Анатолию Рыбакову, «Воскресение» и «Крейцерова соната» по Толстому, «Карусель» и «Смешные люди!» по Чехову, «Маленькие трагедии», «Мертвые души»… К романам Ильфа и Петрова он подбирался долго - с начала 60-х пытался пробить постановку «Золотого теленка».

Естественно, главное в этой картине - Остап Бендер, и прежде всего надо было найти исполнителя этой роли. Пробовались Владимир Высоцкий, Александр Пороховщиков, Владимир Басов, Николай Губенко. Приглашали на пробы грузина Арчила Гомиашвили (который потом сыграет Бендера у Гайдая)… В итоге Швейцер убедил худсовет, что идеальный Бендер - это Сергей Юрский; ему говорили, что в актере-де не хватает «породы», необходимой для воплощения характера демонического Остапа, но режиссер настоял на своем. Ну, а Шурой Балагановым стал Леонид Куравлев.

Эти актеры играли главные роли в предыдущем фильме Швейцера, «Время, вперед!» Юрский вспоминал, как его пригласили на роль в той картине. Позвонила Софья Милькина, жена и неизменный второй режиссер Швейцера (в каком-то смысле соавтор всех его картин), и предложила роль Давида Маргулиса. Юрский обожал роман Валентина Катаева, но Милькина тут же уточнила: съемки будут продолжаться два года («Михаил Абрамович привык работать тщательно»). Когда Юрский поинтересовался, каким образом он сможет сочетать это с работой в театре, Милькина строго ответила: «Вас приглашает сниматься Швейцер. ШВЕЙЦЕР! Если вы это осознаете, все остальные проблемы решатся».

Работа над «Золотым теленком» была не менее, как выражалась Милькина, «подробной», и тоже продолжалась около двух лет. В одном только старинном городке Юрьеве-Польском съемки шли больше полутора месяцев - а ведь в городе Арбатове, который он изображал, всего лишь завязывается действие. У Сергея Юрского город оставил самое безрадостное впечатление. Казалось, что с 20-х годов там ничего не изменилось, разве что обветшало. «Церкви без крестов, облупившийся, ничем не торгующий гостиный двор, покосившиеся домишки, дырявые заборы, пыль, а после дождя непроходимые лужи… Гостиница была ужасна». Актерам пришлось жить в домах у местных жителей, где царила бедность. В местном краеведческом музее Юрскому и Куравлеву запомнилась главная драгоценность: потемневшая картина, под которой висела табличка: «Неизвестный художник. Портрет неизвестного. XIX век (??)».

А вот Черноморск, естественно, снимался в Одессе - городе, который, собственно, и выведен в романе под этим псевдонимом. Как вспоминал Юрский, огромное количество одесситов пытались дать ему указания - как следует играть Остапа Бендера. Вообще на съемках все встречные и поперечные почему-то считали, что лучше Юрского знают, каким должен быть великий комбинатор, и актеру пришлось выдерживать серьезное сопротивление.

Ну, а сцена неудавшегося побега Бендера за границу и встречи с румынами снималась зимой в Москве на Тушинском аэродроме - гигантском и пустынном. Юрский, которому пришлось много времени провести в настоящем снегу, потом заболел воспалением легких.

«Срашно вспомнить, как я «отблагодарил» Быкова!..»

Роль Корейко хотел сыграть Евгений Леонов, но Швейцер и худсовет предпочли Евгения Евстигнеева. На роль Паниковского рассматривался Георгий Вицин, и все ж главным кандидатом был Ролан Быков, который необыкновенно интересно смотрелся на фото- и кинопробах. Швейцеру очень многое в игре Быкова нравилось, но… При первом же появлении Паниковского в романе соавторы пишут, что он - «немолодой уже гражданин». И, конечно, все помнят его фразу «Я старый. Меня девушки не любят». А Быкову на момент подготовки к съемкам было 37 лет. И это вызвало у худсовета очень большие сомнения.

Швейцер и Милькина давно были дружны с Зиновием Гердтом. На тот момент он был известен прежде всего как артист Театра кукол имени Образцова: это его голосом, например, говорил конферансье Апломбов в знаменитом спектакле «Необыкновенный концерт». В кинематографе его судьба не очень-то складывалась: он появлялся только в нескольких фильмах и только в эпизодических ролях (лишь в 1967-м, за год до премьеры «Теленка», выйдет «Фокусник» Петра Тодоровского, где роль у него главная).

Швейцер показал Гердту пробы Быкова и спросил, что он о них думает. Гердту все очень понравилось, но, увлекшись, он начал как бы дополнять образ, показывать Швейцеру, как его можно развить. «Ну-ка, давай мы и твою пробу сделаем» - сказал Швейцер. И в результате Гердта утвердили.

Гердт потом искренне сокрушался: «Ролан Быков — человек, которому я обязан тем, что стал актером кино. Он первый снял меня в своих «Семи няньках», а я его потом так отблагодарил — вспомнить страшно!» Ведь так получилось, что и роль в «Фокуснике» писалась специально под Быкова - а сыграл ее в итоге Гердт; то есть буквально за пару лет он отнял у своего друга две выигрышные роли. Но Быков не был в обиде, и вскоре позвал Гердта сниматься в свой фильм «Автомобиль, скрипка и собака Клякса».

Конечно, Гердт в роли Паниковского был идеален. У своих партнеров по фильму Гердт вызывал нечто вроде преклонения («Я смотрел на него с восторгом и почтением» - скажет потом в интервью Юрский. А еще скажет: «Мне казалось, ему даже не пришлось учить роль»). Сам же Гердт говорил: «Паниковский у Ильфа и Петрова смешон и гадок. Мне же хотелось показать его иным — смешным и трогательным. Потому что это страшно не приспособленный к миру, одинокий человек. Его ранит буквально все, даже прикосновение воздуха. А хитрости его настолько наивны и очевидны, что не могут никому принести серьезного вреда».

А еще однажды Гердт сказал: «Роль Паниковского навсегда испортила мне актерскую судьбу. Я не комик!» Он действительно мечтал о серьезных ролях и мог их играть (недаром Григорий Козинцев пригласил его озвучивать Короля Лира - у исполнителя этой роли Юри Ярвета был прибалтийский акцент, и Гердт блистательно произнес за него все шекспировские реплики)…

Васисуалий в мусорной корзине

Нельзя сказать, что худсовет страшно придирался к «Золотому теленку», и все-таки Швейцеру выкатили много замечаний. Самое серьезное - к эпизодам в «Вороньей слободке»: сочли, что они замедляют действие и настояли на том, что их нужно выбросить. К тому же образ Васисуалия Лоханкина (Анатолий Папанов) показался пасквилем на русскую интеллигенцию (между прочим, ровно те же претензии литературоведы предъявляли и Ильфу с Петровым через много лет после смерти обоих - якобы они выполняли соцзаказ, травили интеллигенцию, претендовавшую на собственное мнение…)

Вся роль Папанова осталась буквально в мусорной корзине; чудом сохранился лишь фрагмент длиной минуты в три, который показывали по телевидению уже в эпоху перестройки и который сейчас можно найти на YouTube.

Было внесено еще много исправлений. Но фильм все-таки вышел и собрал 30 миллионов зрителей в первый год проката.

Дочь Ильи Ильфа, Александра Ильинична, в интервью «КП» вспоминала, как ее пригласили на премьеру «Золотого теленка» и подарили букет цветов: «Было адски приятно!» И она всегда потом предпочитала Юрского двум другим знаменитым Бендерам - Андрею Миронову и Арчилу Гомиашвили.

ЗНАМЕНИТЫЕ ФРАЗЫ ИЗ РОМАНА И ФИЛЬМА

- Пилите, Шура, пилите!

- Рио-де-Жанейро — это хрустальная мечта моего детства: не касайтесь её своими лапами.

- Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения!

«Грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы».

«Материализация духов и раздача слонов».

- Интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.

- Командовать парадом буду я!

- Вот я и миллионер! Сбылись мечты идиота!

- Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте.

- Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придётся переквалифицироваться в управдомы.