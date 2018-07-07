Десять идей романтического завтрака для любимых

СЕГОДНЯ 15:50 2018-07-07T16:03:38+03:00

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Такой знак внимания приятен в любой день. Но если хочется порадовать свою половинку именно «по поводу», а ждать 14 февраля нет сил, то ближайшая подходящая дата - 8 июля. День святых Петра и Февронии, который еще называют славянским днем влюбленных. И пусть романтические завтраки станут доброй традицией для вашей пары.

СЕРДЕЧНАЯ ЯИЧНИЦА

Ингредиенты: 2 сосиски (лучше длинные), 2 яйца, зелень.

Время приготовления: 15 минут.

Сосиски разрезаем вдоль, не доходя до конца пару сантиметров. Выгибаем половинки в обратную сторону, чтобы получилось сердечко, скрепляем концы зубочисткой. Сосиски можно предварительно опустить в кипяток на пару минут, чтобы стали «податливее». Обжариваем сердечки с одной стороны, переворачиваем и вбиваем внутрь яйцо. Солим, перчим. Готовую яичницу выкладываем на тарелку, посыпаем зеленью. Сердечко, кстати, можно «пронзить» стрелой из кетчупа. Главное - не забудьте перед подачей вынуть зубочистки.

Фото: Кадр с видео Youtube

СЕРДЕЧНЫЕ ТОСТЫ

Ингредиенты: 2 тоста, 2 яйца, соль, черный молотый перец, зелень.

Время приготовления: 15 минут.

В каждом тосте вырезаем сердечко так, чтобы оно получилось в «хлебной» рамочке. Обжариваем с одной стороны, переворачиваем и вбиваем в сердечко яйцо. Доводим до готовности.

Фото: Кадр с видео Youtube

КРОК-МЕСЬЕ И КРОК-МАДАМ

Ингредиенты: 4 ломтика тостового хлеба, 50 г сливочного масла, 4 кусочка ветчины, 8 пластинок твердого сыра, 1 яйцо.

Время приготовления: 30 минут.

Крок-месье - французский бутерброд с поджаренным хлебом («крок» - значит хрустеть), сыром и ветчиной. Крок-мадам отличается «шляпкой» - поджаренным яйцом, которое выкладывается сверху. Тосты смазываем тонким слоем масла и поджариваем на сухой сковороде с одной стороны. Переворачиваем. На 2 тоста кладем сыр и даем ему расплавиться под крышкой. На сыр - ветчину, потом опять сыр. Накрываем сэндвичи «пустыми» тостами. Выдерживаем под крышкой еще около минуты. Отдельно поджариваем яйцо-глазунью и выкладываем на готовый бутерброд. А чтобы шляпка у «мадам» получилась аккуратной, используйте металлическую формочку-круг или же скрутите такую из плотной фольги.

Крок-месье. Фото: Michael Brewer.

ВЛЮБЛЕННЫЕ ОСЬМИНОЖКИ

Ингредиенты: 2 сосиски, кетчуп.

Время приготовления: 10 минут.

Сосиски перед варкой надрезаем с одного края 2-3 раза накрест – это будущие щупальца. Опускаем в кипящую воду. Высаживаем сладкую парочку на тарелку. Рисуем осьминожкам мордашки.

Фото: Кадр с видео Youtube

ФРАНЦУЗСКИЙ ЗАВТРАК

Ингредиенты: круассаны.

Время приготовления: от 5 минут.

Круассаны родом из Франции. Франция – это Париж. Париж - город любви. Более прозрачного кулинарного выражения чувств не придумаешь. В идеале круассаны должны быть свежеприготовленные и теплые – как в лучших кондитерских Парижа. Но если у вас под домом нет подходящей отечественной пекарни, куда можно сбегать утром, купите готовые круассаны заранее и к завтраку «освежите» в микроволновке. Подавайте с кофе, чаем или соком.

Фото: Кадр с видео Youtube

БЛИНЧИКИ-ВАЛЕНТИНКИ

Ингредиенты: 2 стакана воды, 1 яйцо, 400 г муки, 1 ст. ложка сахара, щепотка соли.

Время приготовления: 30 минут.

Все ингредиенты смешиваем в жидкое тесто (консистенция нежирной сметаны). Переливаем в пластиковую бутылку, закручиваем крышкой, в которой заранее делаем отверстие раскаленным шилом. «Рисуем» на разогретой сковороде струйкой теста сердечки. Подаем со сметаной и свежими ягодами. С сиропом или со сгущенкой.

Фото: Кадр с видео Youtube

ЗАВТРАК КЛЕОПАТРЫ

Ингредиенты: 0,5 стакана овсяных хлопьев, 1 ст. ложка сливочного масла, 1 яблоко, 1 банан, по горсти изюма, чернослива, кедровых (или грецких) орешков, мед по вкусу.

Время приготовления: 15 минут.

Блюдо вкусное и полезное, названо в четь египетской царицы, которая, как известно, много внимания уделяла красоте и здоровью. Ну и намек: мол, ты - царица моего сердца - будет приятен каждой девушке. Итак, хлопья заливаем кипятком и оставляем на 5-10 минут под крышкой набухать. Добавляем тертое на крупной терке яблоко и мед, перемешиваем. Выкладываем в мисочку, посыпаем орешками, изюмом и кусочками чернослива.

Фото: Кадр с видео Youtube

ТЕПЛЫЙ САЛАТ С БЕКОНОМ

Ингредиенты: 3-4 полоски бекона, 2 перепелиных яйца, 2 помидора черри, зелень.

Время приготовления: 30 минут.

А это, скорее, вариант для мужчины, и ключевое слово тут – «теплый». Со всей теплотой души обжариваем бекон полосками. Яйца варим «вкрутую» (7 минут), разрезаем пополам. Так же режем помидоры. На тарелку рвем листья салата, сверху выкладываем бекон, яйца, помидоры. Посыпаем зеленью. Можно заправить лимонным соком, смешанным в равных пропорциях с горчицей и оливковым маслом (подойдет и растительное).

Фото: Кадр с видео Youtube

ФРУКТОВЫЙ САЛАТ

Ингредиенты: любые фрукты.

Время приготовления: 20 минут.

Свежие фрукты - всегда ярко, вкусно и романтично. Выберите разноцветные ягоды и фрукты, очистите. Крупные - порежьте. Смешайте, заправьте йогуртом. Подавайте в небольшой прозрачной мисочке.

Фото: Кадр с видео Youtube

КОФЕ В ПОСТЕЛЬ

Классика жанра. По приготовлению - проще некуда. А как вдохновляет этот нежный ритуал: разбудить поцелуем и подать чашечку горячего кофе. Можно еще и «нарисовать» на белой пенке сердечко – сиропом или же порошком корицы или какао. Или положить на блюдце под чашку бумажное сердечко, вырезанное, например, из салфетки. Получится мило.